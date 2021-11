Magdalena Andersson direkt etta på förtroendelistan

Så gjordes undersökningen

Ipsos har genomfört 1605 intervjuer med röstberättigade personer under perioden 9–22 november. Utifrån ett slumpmässigt urval gjordes 300 intervjuer via talad telefoni och 608 intervjuer via sms-länk till en webbenkät. 697 digitala intervjuer gjordes med ett kvoturval från en slumpmässigt rekryterad webbpanel. Syftet med kvoturval är att säkerställa representativiteten hos de svarande.

Frågan som ställdes var: Har

du mycket stort, stort, litet eller inget förtroende för (…)?

För mer information om urval, bortfall och svarsfrekvens, se ipsos.se eller kontakta Ipsos opinionsanalytiker Nicklas Källebring.