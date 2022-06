Magdalena Andersson: ”Oppositionen låter som ett hönshus”

VAL 22

På vägen in till riksdagens partiledardebatt sade flera av partiledare att de hoppades på att sakpolitik skulle stå i fokus under debatten, och att man ville bort från ”käbblet”. Ändå blev det några hårda pikar under den nästan tre timmar långa debatten.

Ulf Kristersson (M) anklagade Magdalena Andersson (S) för att ha ett ”svagt ledarskap” och att låta regeringens politik vila hos Nato-kritiska partier som MP och V.

– Samarbete på socialdemokratiska betyder att alla ska samarbeta på Socialdemokraternas villkor och inte ifrågasätta socialdemokratisk politik, sade M-ledaren.

– Det vore bättre att leda Sverige från förarsätet än att korrigera misstagen från baksätet, fortsatte han.

Magdalena Andersson (S) kontrade med att det behövs samförstånd i Sverige, och uppmanade M-ledaren att blicka framåt.

Ulf Kristersson och Ebba Busch viskar med varandra under partiledardebatten i riksdagen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

SD:s Jimmie Åkesson frågade sig vad som talar för att något blir bättre med ytterligare fyra år med en S-regering som redan suttit vid makten i åtta år.

– När blev det en god idé att sätta räven till att vakta hönshuset? undrade han.

– Ja, ibland kan oppositionen låta som ett hönshus, svarade Magdalena Andersson.

När statsministern senare frågade hur Jimmie Åkesson ser på att sänka a-kassan efter årsskiftet, något som Moderaterna vill, öppnade Åkesson upp för diskussioner med regeringen.

– Röstar man på SD då kommer det inte bli en försämrad a-kassa. Jag vill undvika det, och om Magdalena Andersson också vill det: hör av dig.

Ebba Busch (KD) lovade att krossa gängen om oppositionen får majoritet i nästa val.

– I höst så är det färdigtindrat för de rödgröna singelpartierna. I höst är det dags att svajpa höger, sade KD-ledaren.

När Magdalena Andersson under en presskonferens efter debatten fick frågan om vilka partier hon kunde tänka sig samarbeta med efter valet, svarade hon:

– Sanningen är att vi fick ett komplicerat valresultat efter förra valet. Vi som folkvalda har ansvar att förvalta det valresultatet. Landet behöver ha en regering och det har vi gjort under mandatperioden. Det har inte varit enkelt.

”När blev det en god idé att sätta räven till att vakta hönshuset?” undrade Jimmie Åkesson (SD). Foto: Jonas Ekströmer/TT

L-ledaren Johan Pehrson, som gjorde sin första debatt som partiledare för Liberalerna, tyckte att debatten tydliggjorde att det är rörigt i svensk politik.

– Det är många partier som är mycket emot alla andra, sade han efteråt.

Finns det risk att det blir stökigt även om ni har majoritet?

– Det är svårt att regera. Det har alltid varit stökigt, och handlat om att ge och ta men hålla huvudlinjen.

