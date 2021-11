Magdalena Andersson tar över krishanteringen

Efter flodvågskatastrofen i Thailand 2006 där 1 500 svenskar skadades fick regeringen Göran Persson (S) hård kritik för sin senfärdighet av Katastrofkommissionen. För att skapa ett tydligt ansvar hos statsministern inrättades 2008 Kansliet för krishantering. Det arbetade direkt under statsministerns egen statsekreterare i statsrådsberedningen.

Kansliet följde under regeringen Reinfeldt (M) dygnet runt utvecklingen i Sverige och utomlands. Det var centralt för att tidigt upptäcka nya kriser och med statsministerns stöd aktivera regeringens olika departement.

Men när Socialdemokraterna återkom till regeringsmakten under Stefan Löfven 2014 så degraderades kriskansliet till att ligga under justitiedepartementet. Motivet var att polis och räddningstjänst, de så kallade blåljus-myndigheterna, sorterade under justitie.

Men flyktingkrisen 2015 tog regeringen på sängen. Den visade att det behövts ”en tydligare styrning av myndigheterna”, enligt regeringens egen utredare.

Också de stora skogsbränderna, senast 2018, visade brister i krisledningen. ”Många aktörer agerade för långsamt eller försiktigt till en början”, enligt 2018 års skogsbrandsutredning.

Även i starten av pandemin 2020 brast det: ”Sveriges hantering av pandemin har präglats av senfärdighet. De inledande skyddsåtgärderna mot smittan var otillräckliga för att stoppa eller ens kraftigt begränsa smittspridningen i landet”, kritiserade Coronakommissionen i sitt senaste delbetänkande.

I sin regeringsförklaring slår Magdalena Andersson fast att ”Sverige ska ha en god beredskap” mot pandemin. Hon gör också upp med regeringen Löfvens organisering av krishanteringen som hon tar kommandot över: ”Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under justitiedepartementet, flyttas till statsrådsberedningen.”