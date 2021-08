Majoritet av patienterna på iva är ovaccinerade

Under onsdagens pressträff meddelade Folkhälsomyndigheten att smittspridningen, globalt sett, nu har nått en platå. Den ökningen man har sett runtom i världen ser ut att plana ut, förklarar Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

I vissa länder ses dock fortfarande smittspridning på höga nivåer – det gäller bland annat Spanien, Frankrike och Irland. I de nordiska länderna är smittspridningen generellt lägre.

I Sverige ligger nu 14-dagarsincidensen per 100 000 i landet på 100 under vecka 31 och 32. Deltavarianten är starkt dominerande och särskilt yngre smittas.

– Man ser en ökning av incidensen för personer mellan 30 och 39 år. Men i och med vaccinationsinsatsen ser vi inte lika allvarliga konsekvenser på smittspridningen. Det är glädjande, säger Sara Byfors.

Att yngre smittas speglar det faktum att nästan alla äldre är fullvaccinerade, menar hon. I gruppen 20-29-åringar har endast 60 procent fått en första dos. Nu har vaccineringar även öppnat upp för 16- och 17-åringar, där man har sett ett stort intresse. I sin helhet har drygt 6,5 miljoner individer i Sverige har fått minst en dos vaccin och relativt många har fått sin andra.

– Det är oerhört viktigt att anta vaccinationserbjudandet. Med varianter, ökad smittsamhet och en pågående pandemi så ökar nivån för hur många som behöver vara vaccinerade för att vi ska få minskad smittspridning, säger hon.

Thomas Lindén, avdelningschef Socialstyrelsen, vid ett tidigare tillfälle. Foto: Ali Lorestani/TT

Medelåldern bland de som hamnar på iva och de som dör på grund av covid-19 har minskat. Bland de som vårdas på iva har medelåldern sjunkit från 61 till 47 år – bland de som dör har medelåldern gått från 82 till 73 år den senaste månaden.

Socialstyrelsen meddelar att 75 till 80 procent av de som skrivits in för intensivvård av covid-19 under den senaste månaden varit helt ovaccinerade, enligt svenskt intensivvårdsregister. 90 procent av de som skrivits in är inte fullvaccinerade.

Enligt de senaste siffrorna befinner sig 172 covdipatienter i slutenvård utanför iva vilket är en ökning på 36 personer under sista veckan, enligt Thomas Lindén, avdelningschef, Socialstyrelsen.

– Den ökande smittan innebär en ökad belastning på sjukvården. Under sommaren hade vi ett ganska litet covid-tryck på sjukvården. Men nu ökar belastningen, säger Thomas Lindén och fortsätter:

– Det finns just nu 411 intensivvårdsplatser i Sverige, varav 311 är belagda just nu. Tio av de belagda platserna nu innehas av patienter som vårdas för covid.

Socialstyrelsens data indikerar att risken svår sjukdom minskar efter vaccination.

– De allra flesta som insjuknar är antingen ovaccinerade eller har bakomliggande skörhet eller sjukdom.

I dagsläget finns en ledig kapacitet på 24 procent vad gäller iva-platser, men det är ojämnt fördelat mellan regionerna. I vissa regioner har man knappt kapacitet för 10 procent medan fem regioner rapporterar en kapacitet under 20 procent, enligt Thomas Lindén.