Malmö först i landet med att kvalitetssäkra thaimassagesalonger

Den thailändska flaggan vajar i vinden utanför Phianphorn Nithichotchaipats massagesalong på Limhamn i västra Malmö. Flera stora fönster vetter mot gatan och pryds av gröna krukväxter.

För fem år sedan hittade Phianphorn och hennes danske make Allan lokalen som tidigare var ett bageri. Men när de berättade för hyresvärden att de ville öppna en thaisalong fick de först nej. Det hade varit flera andra som hade velat starta en liknande verksamhet och som också fått kalla handen.

– Men då kunde jag visa att jag arbetat som polis i 38 år och då fick vi okej, säger Allan.

Lokalägarens skeptiska inställning var inget som förvånade paret. De känner väl till den stereotypa bilden att thaimassagesalonger är lika med en plats där det säljs sexuella tjänster. Det här spiller över på personer som likt Allan och Phianphorn vill driva en seriös verksamhet. De har haft män som har ringt till salongen och frågat om de ”gör en speciell massage”.

– När de ser mig sitta här i receptionen så säger det bara swoosh och de försvinner snabbt härifrån, säger Allan.

Det finns inga exakta siffror på hur pass utbrett problemet med sexförsäljning är bland Malmös runt hundra thaimassagesalonger. I en två år gammal kartläggning från organisationen Noomi, som hjälper personer som befinner sig i prostitution eller människohandel, uppskattas att uppemot 80 procent av salongerna också erbjuder sexuella tjänster.

En annan fingervisning ges av Miljöförvaltningen. I samband med att miljöinspektörerna kontrollerar att arbetsplatser i staden följer miljöbalken, som bland annat ställer krav på lokalernas lämplighet och hygienrutiner, har det upptäckts misstänkta fall av prostitution och människohandel. Sedan 2020 har förvaltningen skickat 36 tips till polisen. I hälften av fallen har det handlat om thaimassagesalonger.

– Det är en alldeles för hög siffra, sa Caroline Tandefelt, enhetschef på Miljöförvaltningen till DN i samband med en artikel om ett åtal mot en ägare av ett massageställe i Malmö där intäkterna för försäljning av sexuella tjänster uppgick till över två miljoner.

Ägaren dömdes senare till 3,5 års fängelse och salongen slogs igen.

Vi kommer aldrig att lösa detta så länge kvinnorna själva inte vill förändra sin situation

Tillvägagångssättet att slå till mot en salong och stänga den blir bara en quick fix och gör inte att myndigheterna når roten av problemet, menar Panadda Changmanee eller Yui som de flesta kallar henne. Därför leder hon sedan två år tillbaka projektet Thaiwise som initierats av Noomi i Malmö. Enligt henne har medierna och myndigheterna hittills fokuserat på de kunder som kommer till thaimassagesalongerna och vill köpa sex. Med projektet vill hon i stället skifta fokus till att stärka kvinnorna i thaimassagebranschen och bryta deras isolering.

– Vi pratar om över hundra thaimassagesalonger bara i Malmö. Vi kommer aldrig att lösa detta så länge kvinnorna själva inte vill förändra sin situation, säger Panadda Changmanee medan vi följer henne till olika thaisalonger i Malmö.

Syftet med besöken är att träffa kvinnliga salongsägare som har gått det certifieringsprogram hon nyligen dragit igång. Hittills har nio salonger kvalitetssäkrats i Malmö. Utbildningen är kostnadsfri och deltagarna går en samhällsorienteringskurs och utbildas i hur skattesystemet fungerar och hur man startar och driver företag i Sverige. För att få gå kursen krävs att miljöförvaltningen har kontrollerat salongen. Deltagarna måste även ha gått minst 150 timmars utbildning i thaimassage eller Nuad Thai som det heter på thailändska.

– Om vi kan påverka salongsägarna så kommer de anställda att dra nytta av det. Nästa steg blir att utbilda de anställda, säger Panadda Changmanee som i närmare trettio år har arbetat med frågor som rör människohandel, arbetsrätt och barns rättigheter, bland annat för internationella organisationer som FN och Oxfam i hemlandet Thailand men också på andra håll i världen.

Enligt Changmanee arbetar många thailändska kvinnor under tuffa förhållanden inom massageindustrin runt om i Sverige. Många av dem jobbar långa dagar och ofta får de betalt per kund i stället för per timme. Svarta löner är också vanligt. Pressen från att skicka pengar hem till familj i Thailand kan göra att de lockas av snabba pengar och blir lätt utnyttjade.

”Det har absolut inget med sex att göra”

Massagetekniken Nuad Thai har praktiserats i Thailand i flera hundra år. Numera finns den på Unescos lista över kulturarv och enligt FN-organet har thaimassagen ”sina rötter i det gamla thailändska bondesamhället, där varje by hade en egen massageläkare som bybor kunde vända sig till när de hade muskelsmärta efter det hårda arbetet ute på fälten”.

– Det har absolut inget med sex att göra, poängterar Phianphorn Nithichotchaipat på Limhamnssalongen i Malmö.

Tidigare svor hon över alla pengar som försvann i skatt varje månad. Men efter att hon via certifieringsprogrammet fått lära sig att skattepengarna finansierar den gemensamma välfärden har hon ändrat inställning. Hon har också bytt bolagsform till aktiebolag i och med att hon har en anställd, sin syster. Under flera år drev hon företaget som egen firma.

– Jag tänkte att jag har en dansk man och ett jobb, det räcker så. Men det stämde inte, säger Phianphorn Nithichotchaipat och tillägger att hon vill förbättra sin svenska.

Med kunder och med maken är det knapphändig engelska som gäller. Hon har bara läst svenska i en månad. Mer tid kände hon inte att hon hade. Hon behövde fokusera på att dra in pengar för att klara sig och kunna skicka pengar till familjemedlemmar i Thailand.

En del av Thaiwise handlar just om att komma till rätta med språkförbistringen. Därför har de skapat speciella SFI-klasser på Hyllie Park folkhögskola för thailändska kvinnor i Malmö. Projektledaren Panadda Changmanee samarbetar också med svenska ambassaden i Bangkok för att redan i inledningsstadiet få kontakt med de kvinnor som ansöker om att komma till Sverige. Hon tar även hjälp av thailändska ambassaden i Stockholm och en rad thailändska influerare i Sverige.

– Det här projektet är unikt på många sätt. Jag har aldrig hört talas om att man tidigare arbetat från gräsrots- till diplomatnivå för att skapa bättre livsförhållanden för de här kvinnorna, säger Niclas Olsson, utvecklingssekreterare inom sexuell hälsa på Malmö stad.

Han har jobbat nära Panadda ända sedan projektet startade. Tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten finansierar kommunen Thaiwise.

Men de olika samarbetena har också skapat hinder för Panadda Changmanee. Hon beskriver hur en hel del thailändare ser på myndigheter som korrupta, en bild de tagit med sig från hemlandet. Därför har det varit tufft för henne att skapa tillit hos kvinnorna.

Det finns även ekonomiska intressen bakom att sexförsäljningen och tuffa arbetsförhållanden kan fortgå. Hon har fått ta emot flera anonyma hot. Men trots alla utmaningar tänker hon fortsätta kämpa för att förbättra thailändskornas livssituation.

– Det är viktigt att inte ge upp. Förändring tar tid och mycket mod. Om vi skulle lägga ner nu kommer kvinnorna bara att tänka att ”här har vi ytterligare ett kortsiktigt projekt som har stört våra liv men som inte har ändrat något”. Vi räknar med att det här kommer att ta många många år att förändra, säger Panadda Changmanee.

