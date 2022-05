Malmö kritiseras för ökad personalkostnad: ”Saknar förmåga att prioritera”

VAL 22

De blir fler och fler – antalet anställda i Malmö stad. Medan de anställda i kommunen de senaste tio åren har ökat med 31 procent, har antalet invånare bara ökat med runt hälften, 14 procent.

Samtidigt har utgifterna för lönekostnaderna stigit. Personalkostnadens andel av Malmö stads utgifter har ökat från 53 procent 2012 till 58 procent 2021, visar kommunens senaste personalredovisning.

Malmö sticker därmed ut i jämförelser med övriga riket. I genomsnitt har personalkostnaderna i kommunerna det senaste decenniet sjunkit med två procentenheter.

Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner, anser att förklaringen ligger i hur Malmö stad valt att sköta personaltunga delar av välfärden, som äldreomsorg och skola.

– Jag tror det beror på att man i Malmö inte har ökat användandet av privata anordnare, som man till exempel gjort i ett antal Stockholmskommuner.

Vilka delar av befolkningen som ökar är en annan viktig förklaring.

– Malmö har många barn och unga, säger Annika Wallenskog.

Malmö i siffror Grafik: DN Källa: Malmö stads personalredovisning 2021, SCB och Ekonomifakta

Samtidigt har Malmö länge varit känt för sina problem med försörjningsgraden. Arbetslösheten är den högsta i landet, 14,4 procent. Det kan jämföras med ett Sverigemedel på 7,9 procent.

Malmös oppositionsledare, Helena Nanne (M), är oroad över utvecklingen. Styret, en koalition med S och L, har inte lyckats med ekonomin, menar hon.

– Malmös styre saknar förmåga att prioritera. Kostnaderna för Malmö stads verksamheter ökar, men Malmöborna får inte en bättre verksamhet för det, säger Helena Nanne (M).

Staden får 2022 totalt 6,1 miljarder kronor av staten och rikare kommuner inom ramen för det kommunala utjämningssystemet – 17 437 kronor per invånare. Det kan jämföras med 5479 kronor per invånare i Göteborg och minus 4012 kronor för invånarna i Stockholm.

– Jag tycker att det är problematiskt att en så stor del av Malmös verksamhet finansieras av utjämningssystemet. Att vi är så beroende av andra, säger Helena Nanne.

Helena Nanne (M), oppositionsråd i Malmö, är oroad över kommunens ekonomi. (Arkivbild.) Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nyligen presenterades besvärande siffror för politikerna i Malmö – ett budgethål inför nästa år på 423 miljoner kronor. Så mycket pengar saknas för att Malmöborna ska få samma service nästa år som de fått i år. En växande befolkning, höjda löner till kommunanställda, hög inflation och stigande priser är några anledningar till budgethålet.

– Vi har under lång tid sett en misslyckad arbetsmarknadspolitik. Organisationen sväller och stora sociala problem kräver många socialsekreterare. Vi lägger också mycket pengar på utbetalda bidrag. Det är personalkrävande och sväljer mycket pengar, säger Helena Nanne.

Hon går bland annat till val på att skära kraftigt i Malmös många kommunikatörstjänster.

– Malmö stad har en bit över 100 heltidsavlönade kommunikatörer. De har vi föreslagit ska halveras till att börja med, då sparar man 25 miljoner. Det är pengar jag hellre hade lagt i skola eller äldreomsorgen, säger hon.

Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), ser flera skäl till att antalet anställda ökat i snabbare takt än befolkningen.

– Sedan 2013 när jag tillträdde har vi vuxit med ett helt Landskrona. Vi har byggt ut med mer än 10 000 grundskoleplatser. Det innebär nya skolor med lärare, måltider och vaktmästare. Jag är glad över att barnfamiljer väljer att stanna i Malmö, det är positivt.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, är nöjd med att ha plockat hem fler verksamheter i egen regi. Foto: Anders Hansson

Katrin Stjernfeldt Jammeh påpekar att Malmö stad till skillnad från många andra kommuner har flera personaltunga verksamheter i egen regi – hemtjänsten är ett exempel. De senaste åren har kommunen tagit tillbaka även andra verksamheter, som parkskötsel och SFI-verksamhet.

– Många gånger är det positivt att driva saker i egen regi. Vad gäller grönskötseln har det gjort att vi kunnat koppla in arbetsmarknadsanställningar och pressa tillbaka arbetslösheten.

Malmö har trots allt högst arbetslöshet i landet. Har ni misslyckats där?

– Vi har hög arbetslöshet och det har vi haft under väldigt lång tid. Samtidigt ser vi att andelen Malmöbor som klarar sin försörjning har vänt upp. När jag tillträde 2013 hade vi 25 procent arbetslösa ungdomar, det är nu nere på 12 procent. Vi gör massiva insatser och vill fortsätta med det.

Vad gäller utjämningssystemet finns flera delar att ta med i beräkningen, menar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S).

– Det finns många myter kopplat till det. Det ska ta höjd för åldrande befolkning, eller som i Malmös fall när en kommun har väldigt många unga i förskolan, som rimligen inte kan betala skatt.

DN kunde tidigare i år berätta att Malmö är långt rikare än vad man tidigare trott. Upp till fem miljarder i inkomster från gränspendlare till Danmark har tidigare saknats i officiell statistik.

– Malmö tjänar fem miljarder mer. Det är stora pengar som betalas in från Danmark till den svenska statskassan. Staten skjuter sedan in det i utjämningssystemet. Att bara prata om totalsumman för vad Malmö får via utjämningssystemet riskerar därför att bli missvisande, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.

Nu tror flera experter att svårare tider väntar för många av Sveriges kommuner. Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR, påpekar att inflationen ökar i snabbare takt än kommunernas skatteintäkter.

– Många har väldigt svårt att få ihop budgeten för 2023, säger hon.