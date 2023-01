Mammans kamp förgäves – sonen hittades död hos pappan

Luleå, ett år innan misstänkta mordet.

En medelålders man försöker förgäves att komma in i sin exfrus hus för att hämta sin son och några kartonger som tillhör honom. Han skriker, bankar på ytterdörren och tutar med bilen. Grannar reagerar och polis tillkallas. Stämningen är tumultartad.

Allt inför ögonen på en då sjuårig pojke. Ett barn som gillar att vara med sin katt, cykla och ordna lektävlingar – och som i nästan hela sitt liv stått i fokus för en konflikt mellan föräldrarna.

Polisen avvisar först mannen och pratar med pojken inne i huset. Där berättar han gråtandes:

– Pappa säger att mamma är ett byte och att han själv är ett lejon. Han säger att det är synd att det inte är på riktigt för att man inte får döda människor.

Patrullen på plats konsulterar socialjouren, men finner ingen annan utväg än att låta pojken följa med pappan, eftersom de fått information om att umgänget är reglerat i en dom efter en vårdnadstvist. Men poliserna uttrycker samtidigt en stor oro för pojken, som fortsätter att gråta när han motvilligt sätter sig i pappans bil och lämnar platsen.

Enligt rättshandlingar upprättas en anmälan om ofredande och barnfridsbrott, men det ska förtydligas att mannen inte är dömd för detta. Han förnekar också brott i det nu aktuella fallet. DN har utan framgång sökt hans advokat för en intervju.

Fakta. Misstänkta mordet på åttaåringen – detta har hänt Den 8 januari 2022 hittas en åttaåring avliden i en bostad i Luleå. Barnets pappa anhålls strax därpå och någon dag senare stärks misstankarna. Den 11 januari konstaterar rättsläkare att omständigheterna starkt talar för att barnets död orsakats av en annan person. Den 12 januari häktas pappan på sannolika skäl misstänkt för mord. Han är tidigare ostraffad och förnekar brott. Visa mer

Rättsprocesserna avlöser varandra under flera års tid i den infekterade vårdnadstvisten. Foto: Erik Simander

Händelsen vid huset gör att socialtjänsten omedelbart inleder en utredning om barnets behov av stöd och hjälp. Något som även skett vid andra tillfällen, då socialtjänsten bedömt att pojken utsatts för psykiskt våld av fadern och därför ska få insatser i form av stödsamtal.

Men det hinner bara gå någon vecka innan nästa incident, då pappan kommer oanmäld till ett annat hus i Luleå för att söka efter sin son.

– Ring polisen, utbrister pojken och springer upp på övervåningen när han ser pappan komma in till gården.

Enligt anmälan till socialtjänsten är det svårt att få pappan att lämna fastigheten och situationen blir orolig.

Några dagar därpå landar en ny anmälan på socialsekreterarnas bord, den här gången från skolan. Pojken är orolig för att pappan ska komma till skolan under raster, vilket gör att han söker mer vuxenkontakt än tidigare. I senare utredningar ska det också visa sig att han ofta frågat om han får stanna längre än bestämd tid på fritids när han ska ha umgängeshelg med pappan.

Socialtjänsten bedömer att det finns en förhöjd risk för att pojken kan komma att fortsatt bevittna eller utsättas för våld, men att han inte är i behov av akut skydd.

Pappan menar däremot att han inte utsatt någon för våld, alltid går den lagliga vägen genom myndigheter och har ett ”track record” utan anmärkningar.

När hovrätten under våren 2022 beslutar att pappan ska få ett reglerat umgänge med sonen så protesterar mamman. Hon menar att domen inte är förenlig med barnets bästa och hänvisar till en utredning om att pojken riskerar att fara illa med fadern och där det framgår att ”risken är konkret och av allvarlig art”.

Men inget hjälper.

*** *** *** *** ***

Luleå, ett halvår innan misstänkta mordet.

Pojken är på sommarumgänge med sin pappa när mamman tittar ned på sin telefon. Ett missat samtal. Från någon på iranska ambassaden?

Hon ringer tillbaka och får så mycket detaljer att hon nu är övertygad om att pappan försökt ordna ett iranskt pass till pojken. Oroskänslorna växer sig allt starkare med vetskapen att pappan tidigare frågat efter pojkens pass.

Både mamman och tingsrätten konstaterar att det finns en risk att pojken ska föras utomlands, efter uppgifter om att pappan försökt ordna ett pass till sin son på Irans ambassad i Stockholm. Foto: Lotta Härdelin

Hon ringer sin exman, utan framgång, och därefter gränspolisen. UD informerar i sin tur att det kan bli svårt att få hem pojken igen om pappan tar honom till Iran.

Socialtjänsten får kontakt med pojken, som med egna ord berättar att de varit på ett ställe där de pratar persiska, att kvinnor burit sjalar och att de innan dess varit hos en fotograf som tagit bilder på honom.

Han uttrycker också, ännu en gång, att han tycker det är jobbigt att åka till pappan. ”Han har döpt alla dagar när han ska till pappa för 'nåndag'”, antecknar socialtjänsten i ett dokument.

Men allt är en missuppfattning, enligt pappan.

– Han har inte fått ett iranskt pass utfärdat. Jag vet inte vad du pratar om, skriver han i ett sms till mamman.

När pojken väl kommer hem till mamman efter sommarumgänget vill hon inte släppa ifrån sig honom.

”Pojken riskerar att föras ut ur landet och skadas allvarligt i samband med umgängestillfällena”, skriver mammans advokat i ett yttrande till tingsrätten.

Och nya utredningar från socialtjänsten drar igång.

”Det finns en överhängande risk att pappan har tänkt lämna landet med (pojken). Ännu en risk är att han inte vill delta i utredningen. Han bedöms därför inte mottaglig att ändra sitt beteende”, antecknar en socialsekreterare.

Förutsättningarna har förändrats på ett dramatiskt sätt, menar mamman, som i en ny domstolsprocess under hösten kräver att pojkens umgänge med pappan ska dras in.

*** *** *** *** ***

Luleå, några veckor innan misstänkta mordet.

”Samtliga utredningar och insatser har gjorts i skymundan och ska betraktas som psykologisk misshandel”.

Pappan irritation och misstro till samhällets instanser framträder tydligt i den 19 sidor långa skrivelsen till tingsrätten.

Han hävdar att inblandade socialsekreterare har en egen agenda att hämnas, brister i sin objektivitet, överdriver risker som inte finns och har satt i system att manipulera uppgifter för att framställa honom som en dålig förälder. Han tror också att socialtjänstens utredningar kan vara rena beställningar från mamman.

Även domstolarna kritiseras för att ha förvärrat konflikten. Sonens avståndstagande beror inte på honom, utan på exfrun och de berörda instansernas ständiga felaktigheter, menar han.

”Barnet har satts under så mycket press att han behövt ge uttryck för att han tycker det är skönt när pappa inte finns”, skriver han.

Tingsrätten konstaterar att risken för olovligt bortförande är viktig att beakta, men att barnets rätt till en nära och god kontakt med båda föräldrarna är en lika tungt vägande faktor när det ska fastställas vad som ligger i linje med barnets bästa.

”Det vore ytterst olyckligt om sonen blev helt avskuren kontakten med sin far på obestämd tid”, resonerar domstolen.

Till dess att något annat beslut meddelas ska pappan därför få träffa sonen under kortare tillfällen vissa helger.

”Åtminstone ett par timmar då och då borde de kunna umgås utan större risker för bortförande”, anser rätten.

DN har gått igenom ett stort antal dokument från socialtjänsten, familjerätten, mejlkorrespondens, yttranden i tvistemål och andra rättshandlingar, och pratat med berörda personer i dessa ärenden. Risken för psykiskt våld och bortförande lyfts kontinuerligt, men bara vid något enstaka tillfälle har risken för fysiskt våld lyfts fram.

Trots mammans vädjan till Luleå tingsrätt anser domstolen att pappan har rätt att träffa sin son, åtminstone några timmar då och då. Personen på bilden har ingen koppling till artikeln. Foto: Erik Simander

Det görs inte heller den här gången. Men mamman är mycket orolig för vad som kan hända när pappan träffar pojken och kräver därför att det ska göras en umgängesutredning, vilket rätten går med på.

Om några månader ska den vara klar, enligt uppdraget till socialtjänsten.

*** *** *** *** ***

Luleå, några dagar innan misstänkta mordet.

Telefonerna går varma hos Bris, Barnens rätt i samhället, som under julledigheten har tagit emot ovanligt många samtal. Under perioden som förflutit sedan tingsrättens beslut om pojken i Luleå har det kommit in fler än 2 400 samtal, till stor del om våld och kränkningar.

Och många vill prata om familjekonflikter.

Mikael Rying, kriminolog på polisens nationella operativa avdelning, Noa, har studerat alla fall av dödligt våld sedan 1990. Han säger att omkring fem barn blir mördade varje år och att det inte sällan sker i samband med en separation. Nästan alltid är det en förälder eller nära släkting som begår brotten.

– När det är pappor som dödar sina barn är barnen lite större och det sker då ofta i samband med en separation, som en reaktion på det, säger Mikael Rying som endast uttalar sig generellt och inte i det här specifika fallet.

Samtidigt har pappan i Luleå väntat i veckor på att få träffa sin son, trots påstötningar till både tingsrätten och mammans advokat om besked gällande hämtning och lämning. Han har också försökt att ringa till sonens mobil utan att nå honom.

”Fram till i dag har dina försök att förhala en överenskommelse konsumerat två veckor”, skriver han i ett mejl till advokaten och syftar på tiden som förflutit sedan tingsrättens beslut.

Strax innan helgen får han beskedet att han ska få träffa sonen i sin lägenhet i Luleå efter ett halvår utan honom. Men behovet att ses är inte ömsesidigt.

– Det allra skönaste hade varit om jag fick bestämma själv när jag känner för det, berättade pojken för familjerättens sekreterare några månader tidigare.

Under hösten uttrycker pojken för socialtjänsten att sådant som gör honom rädd är när pappan dyker upp fast han inte ska, eller när han ser honom på stan. Helst skulle han vilja bestämma själv när de ska träffas, men det får han inte. Foto: Erik Simander

Det två timmar långa umgänget som planerats på söndagen den 8 januari visar sig få en tragisk utgång.

När klockan passerat 14 och mamman ska hämta pojken får hon inte tag i honom och blir orolig. Hon kontaktar då polisen, som inledningsvis inte kan utesluta att barnet kan ha förts utomlands med tanke på historiken.

Vid 18-tiden hittar poliser den åttaåriga pojken. Ett barn som i ett av alla sina samtal med socialsekreterare har berättat att han hatar orättvisor, och som av skolpersonal beskrivs som social och empatisk, om än något grubblande och orolig emellanåt.

Nu ligger han livlös i pappans lägenhet.

Dödad.

Fakta. Dödligt våld mot barn På 90-talet dödades omkring tio till tolv barn per år. Detta har sjunkit över tid och numera är det omkring fem barn som dödas varje år. Oftast handlar det om små barn och det sker inte sällan i samband med en separation. Nästan alltid handlar det om en förälder eller nära släkting som begår brotten. När mammor dödar sina barn handlar det ofta om väldigt små barn och i samband med någon slags förlossningspsykos. När pappor dödar sina barn är barnen ofta större och det sker då i samband med separation. En stor del av fallen där barn dödas är förknippat med problem i relationen mellan föräldrarna. Ofta ligger en psykiatrisk problematik bakom dessa brott. En väl utvecklad socialtjänst, förskola och andra instanser som kan ingripa tidigt är en skyddade faktor i Sverige, som ofta har bättre skyddsmekanismer än i många andra länder. Källa: Mikael Rying vid polisens nationella operativa avdelning, Noa Visa mer