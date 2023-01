Man anhållen misstänkt för mord i Vittangi

Under tisdagen förra veckan hittades en man i 75-årsåldern avliden i sin bil i en mindre by i närheten av Vittangi i Kiruna kommun. Mannen hade sticksår på överkroppen och polisen kunde senare under veckan konstatera att skadorna var orsakade av någon annan än mannen själv, enligt NSD.

En förundersökning om mord inleddes där polisen höll förhör och knackade dörr. Under måndagen meddelade polisen att en man i 45-årsåldern anhållits, på sannolika skäl misstänkt för mord.

Mannen greps i Pajala kommun under söndagskvällen. Den misstänkte och den avlidne mannen ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Åklagaren har nu på sig fram till lunchtid på onsdag att fatta beslut om mannen ska begäras häktad eller inte.