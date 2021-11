Man åtalas för att ha våldtagit fosterdotter

Enligt åtalet har mannen tvingat sig på en 17-årig flicka genom att bryta sig in i hennes rum och mot hennes vilja tvinga till sig ett samlag. Han ska också under en bilresa rört vid mot flickans underliv på ett sådant sätt att det var ”jämförligt med samlag”. Övergreppen begicks enligt åtalet under 2016.

Flickan står i beroendeställning till mannen eftersom hon varit familjehemsplacerad hos honom och hans sambo.

Mannen åtalas också för sexuellt ofredande, sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning och våldtäkt. De senare handlingarna ska ha skett två år senare då flickan inte längre var att betrakta som barn.

Mannen nekar till brott.