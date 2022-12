Man död efter att ha blivit skjuten av polis i Vimmerby

På fredagskvällen ryckte en polispatrull ut efter ett larm om bråk i lägenhet i Vimmerby. Tumult ska ha uppstått och en man i 45-årsåldern ska ha gjort ett utfall med någon form av tillhygge mot polisen, som då avlossade sitt tjänstevapen.

Mannen fördes med ambulans till sjukhus där han vårdades för sina skador, som rapporterades vara allvarliga men inte livshotande. Klockan 12.24 på lördagen skrev polisen på sin hemsida att mannen avlidit av sina skador. Anhöriga ska enligt polisen vara underrättade.

Polismannen fick under tumultet ett större tillhygge kastat på sig, som träffade polismannens huvud. Polisen vårdades på sjukhus under natten men skrevs ut under lördagsmorgonen.

– Ärendet går omgående till särskilda åklagarkammaren, som fattar beslut om vad som ska göras vidare, säger Rickard Lundqvist på polisregion syd.

