Man hade kroppsdelar i lägenheten – misstänks för mord

– Han greps och vi gjorde en kontroll i hans bostad på Nydala, där anträffades kvarlevor. Vår bedömning är att det handlar om en människa, säger Malmöpolisens presstalesperson Nils Norling.

Mannen anhölls, misstänkt för mord och brott mot griftefriden. Men polisen vet ännu inte vem den döda personen är och vill inte säga om det handlar om en man eller kvinna, eller hur gammal personen tros ha varit. Man arbetar nu med identifieringen.

– Målsägande är inte identifierad än och vi har inte kunnat underrätta anhöriga, säger Nils Norling.

Det finns i nuläget ingen anmälan om försvunnen person som kan kopplas till fynden.

– Inte just nu men det är något som vi självklart kommer att undersöka i utredningsarbetet, men än så länge gör det inte det, säger Nils Norling.

Enligt Sydsvenskan har kvarlevorna hittats i mannens frys där de kan ha legat i en månads tid. Polisen vill inte kommentera de uppgifterna.

Nils Norling säger att det är för tidigt att säga hur länge kroppsdelarna funnits i mannens hem.

– Det är någonting vi hoppas kunna få klarhet i när vi håller förhör med honom.

Den anhållna mannen har enligt polisen inga kopplingar till den grova kriminella miljön i Malmö. Det finns inte heller något som pekar mot fler inblandade.

Under dagen genomförs en teknisk undersökning i mannens bostad och det kommer också att göras en rättsmedicinsk undersökning av kvarlevorna.

– Det primära för oss här och nu är att hålla ytterligare förhör med den misstänkte vilket kommer att ske under dagen. Jag går inte in på vad som har sagts i förhören just nu mer än att det är vad mannen berättar för oss som leder oss till kontrollen i bostaden, säger Nils Norling.