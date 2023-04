Man i Alingsås begärd häktad för synnerligen grovt vapenbrott

Logga in

Mannen är i 50-årsåldern och har i dag begärts häktad på sannolika skäl misstänkt för synnerligen grovt vapenbrott, enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten.

Det var vid lunchtid i tisdags som polisen larmades om att en man med ett automatvapen setts i ett område strax norr om centrum. Under timmarna som följde spärrades stora delar av staden av och många kunde höra skottsalvor från skogen samtidigt som polisens helikopter hovrade över området.

Den misstänkte kunde under eftermiddagen gripas under dramatiska former – polisen sköt verkanseld mot mannen, som träffades i benet. Han har sedan dess vårdats på sjukhus för skadorna han ådrog sig.

Det var först i går kväll som mannen kunde förhöras och delges misstankar om försök till mord och synnerligen grovt vapenbrott. Därefter anhölls han av åklagare.

Mannen är nu begärd häktad för synnerligen grovt vapenbrott. Förundersökningen om övriga misstankar fortgår.

– Polisen har bedrivit ett massivt utredningsarbete både initialt och därefter. Övriga misstankar om polisers upplevelser av att ha blivit beskjutna behöver dock mer utredning, särskilt innefattande tekniska undersökningar och analyser samt förhör med den misstänkte än vad de få dagar som förflutit sedan händelsen och förhållandena kring den misstänkte mannen har gett praktisk möjlighet till. Domstolens ställningstagande om dessa misstankar får därför avvaktas något, säger senior åklagare Andreas Lennartsson, förundersökningsledare, enligt pressmeddelandet från Åklagarmyndigheten.

Häktningsförhandling kommer ske i dag fredag.