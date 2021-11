Man i Göteborg slåss i HD för att slippa utlämning för folkmord i Rwanda

Den 44-årige mannen bor sedan 15 år i Göteborg. Han har fru och barn och är väl etablerad i det svenska samhället med fast arbete som maskinoperatör på ett industriföretag.

När han eskorterad av två vakter anländer till Högsta domstolen bär han handfängsel och har varit frihetsberövad i ett års tid.

Mannen är misstänkt för delaktighet i det folkmord som 1994 kostade uppemot en miljon rwandier livet. Det rwandiska riksåklagarämbetet vill att han utlämnas för att ställas inför rätta i sitt hemland. Men han är också föremål för en svensk förundersökning gällande folkmord.

Högsta domstolen ska inte ta ställning till det brott han misstänks för utan frågan gäller om 44-åringen kan utlämnas till Rwanda. Den svenska riksåklagaren anser att det inte finns tillräckliga skäl för att stoppa en utlämning och hänvisar till att bland annat Danmark, Tyskland och Nederländerna nyligen har utlämnat folkmordsmisstänkta rwandier.

Advokaterna Thomas Bodström och Hanna Larsson Rampe företräder den göteborgare som Rwanda vill få utlämnad som misstänkt för folkmord. Foto: Jonas Lindkvist

44-åringen försvaras av advokaterna Thomas Bodström och Hanna Larsson Rampe. De lyfter i stället fram att såväl Storbritannien som Norge funnit att det rwandiska rättsväsendet inte lever upp till internationella krav på rättssäkerhet och att mannen inte kan förväntas få en rättvis rättegång där.

Som vittne har de kallat den norske advokaten Brynjulf Risnes, som företrädde en man som på beslut från Norges regering inte utlämnades till Rwanda. Via videolänk vittnade han inför Högsta domstolen om hur det i hans ärende förekom fabricerade vittnesuppgifter som användes vid utpekandet av hans klient.

– Det fanns indikationer på falska vittnesmål igenom hela processen. Vi upplevde att norsk polis inte var särskilt intresserad av att undersöka detta. Vi gjorde egna undersökningar och lyckades göra det genom en internationell utredare som pratade med vittnen, sa Brynjulf Risnes i rätten.

– Vi reste till Rwanda och Zambia för att ha intervjuer med vittnen. Det var chockerande för vi fick alla våra misstankar om falska vittnesmål bekräftade. Det var större än vi hade trott, fortsatte han.

Försvaret hade även kallat den kanadensiske advokaten Philippe Larochelle som vittnade på plats i Stockholm. Han var en av de utländska advokater som försökte hjälpa Paul Rusesabagina, känd från storfilmen Hotel Rwanda, när denne åtalades i Rwanda.

Paul Rusesabagina under rättegången i Kigali 2020. Foto: Muhizi Olivier/AP

Utöver fabricerade vittnesuppgifter hävdar Larochelle att det förekommer att fångar utsätts för tortyr i rwandiska fängelser, att rwandiska advokater är rädda för att lyfta känsliga ämnen som skulle kunna hjälpa deras klienter samt att domstolar och myndigheter inte kan betraktas som oberoende.

Philippe Larochelle har arbetat med rwandiska klienter sedan 2001, i både Kanada och Rwanda. Han sa i Högsta domstolen att han själv varit med när rwandiska vittnen har erkänt att de lämnat felaktiga uppgifter.

– Det rörde sig om ett professionellt vittne som var utbildat i att ljuga. Och som berättade för oss i detalj, i en redogörelse som är tillgänglig, hur han hade blivit tränad, vem som hade tränat honom och varför han hade ljugit – för att få ett lindrigare straff och komma ut ur fängelse, sa Philippe Larochelle i rätten.

Thomas Bodström säger att rapporter och vittnesmål om hur rättsosäkra de rwandiska rättsprocesserna är ska ställas mot de garantier som landet utfärdar när de begär att rwandier utlämnas.

– Rwanda har trots omfattande bevisning i princip inte erkänt ett enda misstag. Men vi har bevisning från organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter, och från personer som har bott i Rwanda och från experter. Ska man då tro på Rwanda, som är som en notorisk statsrättslig mytoman? De ljuger om precis allting, säger han.

DN har tidigare intervjuat den belgiske juristen Martin Witteveen som länge arbetat med frågor som rör folkmordsrättegångar i afrikanska länder. Han lyfte fram hur regimen i Rwanda antagit en allt mer auktoritär skepnad där ingen tillåts motsäga den officiella berättelsen om folkmordet.

Folkmordet startade i maj 1994 och under kaotiska former mördade mobbar bestående av personer ur folkgruppen hutuer människor ur gruppen tutsier, den folkgrupp som president Kagame tillhör. Men under senare år har allt fler rapporter visat hur även tutsier begick brott under folkmordet.

Den man som nu sitter inför den svenska Högsta domstolen tillhör gruppen hutuer, men hans hustru är tutsier. Han har enligt sina försvarsadvokater under en längre tid engagerat sig i den opposition mot president Kagame som organiserats från Europa och Nordamerika.

Paul Kagame har varit president i Rwanda i 21 år. Foto: Erik Esbjörnsson

Till rätten har advokaterna inkommit med bilder som visar 44-åringen när han under vänskapliga former umgås med Victoire Ingabire, en av de mest namnkunniga kritikerna av Kagames regim. Ingabire dömdes 2012 till åtta års fängelse i Rwanda. Hon släpptes 2018 då hon blivit benådad, men tillåts inte lämna landet.

Att rwandiska åklagare vill ställa 44-åringen inför rätta för folkmord menar de svenska advokaterna har politiska motiv.

– Vår klient var på Kagames sida i Rwanda när han var i opposition, men sedan bytte han sida, så han ses både som en förrädare och som oppositionell, säger advokat Thomas Bodström

Oppositionsledaren Victoire Ingabire under rättegången mot henne i Rwanda 2011. Foto: Shant Fabricatorian

Den svenska riksåklagaren, RÅ, har i ett yttrande till Högsta domstolen skrivit att det inte föreligger skäl att inte tillåta en utlämning. RÅ företräds i Högsta domstolen av Bodil Bassmann. Till DN säger Bassmann att hon på grund av den sekretess som omger ärendet inte vill yttra sig om några detaljer och att hon inte vill föra process i medierna.

De vittnesmål gällande fabricerade vittnesuppgifter i Rwanda som det svenska försvaret åberopat menar hon att man kan bortse från i det aktuella fallet.

– Vi talar här om utlämningsfall för folkmord och andra liknande brott. Då har vi också tittat på rättspraxis i andra länder, de som har utlämnat, och vi anser att det inte har kommit fram omständigheter som tyder på att det har varit så i de enskilda fallen, säger Bodil Bassmann.

Så det finns inga fabricerade vittnesuppgifter i de enskilda fallen?

– Inte som vi kan se, och inte i det här fallet.

