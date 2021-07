Man omkom i misstänkt fallolycka på Kullaberg

Han begav sig ut på vandring i naturreservatet under söndagen och efter larm om att han inte återkommit sattes en stor sökinsats in, bland annat med helikopter. Mannen hittades under måndagsförmiddagen i terrängen på Kullabergs norra sida.

– Där finns en liten upptrampad stig ner till några ställen som är populära för klättrare. Och det är brant. Det är hemskt det som har hänt, säger Daniel Åberg, platschef på Kullaberg, till HD/Sydsvenskan.