Man sålde vinterförvarade däck – åtalas för 43 fall av förskingring

Det var under hösten 2020 som ett stort antal bilister lämnade in däck för förvaring under vintersäsongen. Men när de återvände våren 2021 var däckfirmans lokaler utrymda. Däcken var försvunna och ägarna gick inte att få tag på.

Sammantaget rörde det sig om däck och fälgar till ett värde av uppskattningsvis 520 000 kronor.

– Det är ovanligt med så många målsägare, så ärendet stack ut. Vi satte in en stor utredningsresurs och hade en bra struktur i arbetet. Alla målsägare var hjälpsamma, säger Timmy Malmgren, som ledde utredningen på bedrägerisektionen hos polisen i region Stockholm, i ett uttalande på polisens hemsida.

Några av däcken och fälgarna har via konkursförvaltaren återlämnats till sina ägare. Men flera av dem såldes via annonser på nätet.

Utredningen startade med 53 ärenden. Nu åtalas ägaren av däckfirman misstänkt för grov förskingring i 43 fall.

Den åtalade mannen nekar till brott.

