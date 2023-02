Många barn smittas av influensa

Smittspridningen av influensa A fortsätter, samtidigt som spridningen av influensa B ökar. Det har resulterat i att antalet barn som drabbas av influensa ökat.

– Det var några år sedan vi hade influensa B, så många barn har nog inte stött på den här influensavarianten tidigare. De allra flesta klarar det bra. Det tillhör ju livet lite grann, att få influensa, men några enstaka har blivit så pass svårt sjuka att de behövt intensivvård, säger AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, till DN.

Myndigheten bygger sina slutsatser bland annat på provtagning och statistik över samtal till 1177 som visar på en ökad förekomst av feber bland barn de senaste veckorna.

Antagligen, säger AnnaSara Carnahan, finns en smittspridning av influensa i hela landet, även om det troligtvis finns regionala variationer.

– Men den är mindre nu än toppen i december, säger hon.

AnnaSara Carnahan, epidemiolog vid Folkhälsomyndigheten. Foto: Lena Katarina Johansson

Hittills under säsongen har 206 patienter fått intensivvård på grund av influensa. Av dessa har 193 haft influensa A, medan 13 haft influensa B. Medianåldern för de intensivvårdade patienterna har varit 59 år. De allra flesta, 74 procent, av dessa tillhörde en medicinsk riskgrupp och/eller var över 65 år.

– En dansk analys visar att vaccinet ger 42-procentigt skydd mot influensa A, och 78 procent mot influensa B, säger AnnaSara Carnahan.

Hittills har 41 barn fått intensivvård på grund av influensa. Av dessa har tio stycken haft influensa B.

Under säsongen som helhet (mellan vecka 40 och 7) har också 456 bekräftade dödsfall rapporterats, med en medianålder på 83 år. Antalet avlidna har dock minskat under de senaste veckorna, från igenomsnitt 56 personer per vecka i början året, till mellan 20 och 30 avlidna de senaste veckorna.