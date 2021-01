Många frågetecken kring att bryta mot besöksförbudet

I början av september tog sig ett 30-tal personer in på Norra Älvsborgs länssjukhus, Näl, trots att sjukhuset var i stabsläge och besöksförbud rådde. Personalen hade gjort ett undantag för två personer som ville komma in och träffa en anhörig som var döende. Duon ska dock sedan ha släppt in resten av följet genom att låsa upp portarna.

Enligt NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Lars Järbur har en polisanmälan upprättats gällande skadegörelse – en teve och en spegel hade tagits sönder i tumultet – och sällskapet har även krävts på skadestånd.

Inkräktarna har dock inte anmälts för att ha brutit mot besöksförbudet.

För vad händer egentligen när man bryter mot det?

Enligt Folkhälsomyndigheten tillämpas besöksförbudet olika för sjukhus och särskilda boenden, Säbo, eftersom de sistnämnda anses vara personers bostad.

Anslag om besöksförbud vid ingången till Fruängsgårdens vård- och omsorgsboende i Stockholm i november förra året. Foto: Henrik Montgomery/TT

”Sjukhus är inte heller att anse som allmän plats och har därför möjlighet att själva reglera vilka besök som ska tillåtas”, meddelar Folkhälsomyndighetens jurister i ett mejl till DN.

För tillfället råder besöksförbud på särskilda boenden för äldre i 33 kommuner, bland annat Göteborg, Luleå och Skara kommun.

Efter beslut av regeringen har Folkhälsomyndigheten numera rätt att besluta om besöksförbud, men det kan även införas genom att en kommun eller region själva hemställer om besöksförbud.

Varje kommun eller region måste ansöka om besöksförbud genom att fylla i ett formulär och bland annat beskriva det lokala epidemiologiska läget. Folkhälsomyndigheten väger sedan effekterna av smittspridningen av ett besöksförbud mot den inskränkning av grundläggande friheter som besöksförbudet innebär.

Att bryta mot besöksförbudet är inte i sig straffbart. Åklagarmyndigheten uppger att det inte finns någon samlad brottsrubricering eller straffsanktion kopplad till besöksförbuden.

– Det finns inget som heter brott mot besöksförbudet, det är ingen brottsrubricering. Brottet som det kan bli är till exempel en skadegörelse eller olaga intrång, säger Isabelle Bjursten, på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Ett exempel som hon hänvisar till där besöksförbudet har tillämpats i rätten, var i juni förra året när en person dömdes till penningböter på 1.500 kronor i tingsrätten för olaga intrång.

Personen tog sig in på ett äldreboende för att få träffa sin mamma, trots rådande besöksförbud och upprepade varningar från personal.

Den tilltalade hade nekats undantag från besöksförbudet och huruvida det faktiskt varit rimligt att ge ett undantag ”ligger utanför ramen för tingsrättens prövning”, heter det i domen.

Isabelle Bjursten, åklagare vid Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum. Foto: Fredrik Sandberg/TT

I det fallet tillämpades brottsbalken. Pandemilagen som nu gäller hade då inte trätt i kraft och den går heller inte att tillämpa retroaktivt.

– Och även om den hade varit i kraft vid brottstillfället innebär den bara en förändring för enskilda som bryter mot eventuella förbud som regeringen kan meddela gällande hur många som får samlas till exempel, säger Isabelle Bjursten på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Besöksförbud på äldreboendet Kampementet i Stockholm förra året. Foto: Anders Wiklund/TT

Det finns, säger hon, antagligen ett antal ömmande omständigheter som skulle kunna leda till ett mildare straff.

– En anhörig som ligger för döden till exempel, vilket en domstol skulle kunna ta hänsyn till vid en förhandling. Men är något olagligt så är det olagligt.

Vad gäller eventuella föreskrifter med stöd av pandemilagen är det inte helt glasklart hur dessa ska tillämpas.

– Det är många frågetecken kring vad man får och inte får göra. Det kommer antagligen dyka upp fler frågor när och om vi får sådana här föreskrifter och polisen ska börja tillämpa det här och bötfälla. Vem som ska svara på de frågorna vet vi inte än.

