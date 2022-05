Många timmars kötid för att få provisoriskt pass

Strax efter klockan halv fyra på fredagsmorgonen ringlar sig köerna långa utanför passcentralen på Landvetter flygplats. Trycket på provisoriska pass är högt och väntas bli ännu högre efter det maskinhaveri som drabbat svenska passtillverkningen.

En av de många drabbade är Klara Strandberg som för tre veckor sedan ordnade ett pass hos Göteborgspolisen, men det har inte skickats till henne och i morgon lördag går hennes flyg till en semester i Spanien och Italien. När hon tidigare i veckan fick läget klart för sig letade hon efter tips i en rad nätdiskussioner där andra drabbats av liknande problem och insåg att hon skulle bli tvungen att skaffa ett provisoriskt pass på Landvetter.

– Polisen på flygplatsen öppnar klockan 08, men någon påpekade att det är kört att få ett pass om man kommer senare än klockan 05. En annan skrev att denne varit på plats klockan 01 på natten och ändå fått sitt pass först klockan 13 dagen efter. Jag kom hit klockan 3.45 och har fortfarande köplats 16, och eftersom de gör ungefär fyra pass i timmen är det på håret om jag ska få ett i dag, säger Klara Strandberg vid lunchtid på fredagen.

Hon förklarar att en medköande person tagit ett välkommet initiativ till nattens organiserande av kön, för att polisens digitala system sätter igång först när kontoret öppnar. När man kommit fram till fjärde eller tredjeplats får man ett sms om att det snart är ens tur, men det är ännu en stund kvar till dess för Klara Strandberg som gör nytta av väntan genom att arbeta vid ett matbord på McDonald’s.

– Det kom förbi en kille som också står i kön och berättade att polisen gör driftsuppdateringar, det är ju inte ett toppensystem precis att göra det i två timmar mitt på dagen.

– Jag vågar inte hoppas på något, det kanske inte blir någon semester, men jag har ju i alla fall tur att jag har en dag till på mig och får väl i så fall komma hit ännu tidigare på natten, säger Klara Strandberg.

Men den som inte har sina resehandlingar i ordning har i första hand sig själv att skylla, menar kommenderingschefen Per Engström.

– Vi har sedan 2020 uppmanat om att ansöka om nytt pass. Har man struntat i det, ja då har man eget ansvar, säger han.

Per Engström kallar det för ”tur i oturen” att just den här tre och ett halvt ton tunga komponenten gick sönder under passproduktionen i Finland i förra veckan. Till den fanns nämligen en reservdel redan tillänglig i landet vilket innebär att tillverkningen sannolikt återupptas nästa vecka.

– Annars hade vi fått vänta ytterligare två månader på att reservdelen skulle levereras och då hade vi haft mycket större problem än så här, säger han.

Stoppet innebär att tillverkningen av cirka 100 000 svenska pass sätts på paus. Maskinen, den enda i sitt slag i Finland, tillverkar också pass till ett 30-tal andra länders medborgare. Redan långa väntetider blir onekligen ännu längre.

– Det finns ingen lösning på det här utan det är provisoriska pass som gäller, säger Per Engström.

Ett provisoriskt pass görs av polisen på ett tiotal passcentraler i Sverige och kan utfärdas tidigast 72 timmar innan avresa. Per Engström säger att myndigheten ”mannat upp” för att klara av det ökade trycket.

– Vi jobbar med dygnet runt för att komma till lösningar men kapaciteten är begränsad. Vi varken kan eller får utföra hur många provisoriska pass som helst. Det är ett en manuell process, och dessutom ett säkerhetsdokument där vi intygar att det är rätt person.

Överskrids gränsen om cirka 40 000 provisoriska svenskpass om året kan andra länder komma att ifrågasätta Sveriges trovärdighet. Det i sin tur skulle kunna leda till att svenskarna möts av visumkrav och skärpta regler vid inresa utanför EU och ESS.

Några garantier finns inte men Engström säger att de allra flesta kan vänta sig ett provisoriskt pass inom 72 timmar. Även om man i värsta fall kan behöva köa lika länge.

Maskinhaveriet kommer efter en minst sagt strulig vår för passpolisen. Sedan den 25 februari har omkring 240 personer anmält myndigheten till Riksdagens ombudsmän (JO) för olika brister i passhanteringen. JO Per Lennerbrant meddelade dock en månad senare att man beslutat att inte gå vidare med klagomålen för att ”Polismyndigheten är medveten om problemet och att man ser över sina rutiner för att komma till rätta med de långa väntetiderna”.

– Helt löst kan jag inte säga att det är. Men situationen gällande kötider blir bättre för varje vecka, säger Per Engström.

Om någon resenär tvingats ställa in sin resa på grund av försenat pass är okänt. Peter Wärring, pressansvarig på Swedavia säger att han inte kan kommentera passproblemen, eftersom det är en ”myndighetsfråga”.

– Att utfärda pass är helt och hållet en fråga för polisen, vi uppmanar bara resenärer att komma till flygplatsen så förberedda som möjligt och ha med sig något sorts dokument, säger Peter Wärring.

