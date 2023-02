Maria Gunther: Därför skrev vi inte om antivaccinkonferensen

Mer än 90 procent av mitt jobb går ut på att välja bort och tacka nej, brukar jag säga. Det finns mängder av uppslag till ämnen att skriva om: studier, utredningar, teorier, forskningsprojekt, nya resultat, föredrag, böcker, aktuella händelser, möten, priser, upptäckter, vetenskapliga gåtor och konferenser.

De allra flesta väljer jag bort, som studier som är tveksamt underbyggda, eller bara inte intressanta för DN:s bredare läsekrets. Och innan vi sätter av en helg för att bevaka en vetenskaplig konferens måste vi känna oss säkra på att där kommer att presenteras nya och oväntade resultat, och kanske att världsledande och intressanta forskare är på plats.

Det är sällan vår frånvaro leder till rubriker i andra tidningar. Men förra fredagen hände det. Under rubriken ”Medier tysta om konferens kring massvaccineringen” skrev den kristna tidningen Världen idag om en tvådagarskonferens som hölls i Stockholm en helg i januari – ”Pandemic strategies – lessons and consequences”:

”Världen idag har frågat Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och SVT varför de inte rapporterade om pandemikonferensen. Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet har inte svarat. SVT svarar genom Catarina Wilson, som är kommunikationsansvarig.

– Det stämmer att SVT inte bevakat detta. SVT väljer ständigt bort och bedömningen var att konferensen inte motiverade journalistisk bevakning från SVT, skriver hon i ett mejl.”

Ingenting i programmet tyder på att några andra röster än de som redan har bestämt sig för att vaccin är farligt fick höras.

Jo, jag hade fått ett mejl om att konferensen skulle hållas. Men en snabb blick på programmet visade att där varken skulle presenteras några nya eller oväntade resultat eller något annat som ”motiverade journalistisk bevakning”, som Catarina Wilson på SVT så väl uttrycker det. Många av talarna är kända sedan länge för att sprida felaktig och missvisande information om vaccin. Och med föreläsningar med rubriker som ”Three methods of control: Medicine, censorship/propaganda and the WHO” (tre metoder för kontroll: medicin, censur/propaganda och världshälsoorganisationen WHO) och ”Why the COVID jab is a natural born killer” (varför covid-vaccinet är en mördare) är det tydligt att det knappast var en balanserad och vetenskaplig diskussion om för- och nackdelar med vaccin som skulle föras.

Ja, reportern hade mejlat en fråga till DN: ”Jag kan inte se att ni rapporterat om /konferensen/ i Dagens Nyheter. Stämmer det och i så fall varför? Vi skulle behöva svar på detta under förmiddagen”, skickat klockan 10.02 en dryg vecka innan artikeln i Världen idag publicerades. (Att en reporter mejlar istället för att ringa, och dessutom bara lämnar knappt två timmars tidsfrist, kan vara ett tecken på att hen inte är intresserad av att få något svar. Jag såg mejlet först på eftermiddagen, när det ändå redan var för sent.)

För att vara tydlig: Oro för biverkningar och säkerheten hos vaccin finns i högsta grad hos seriösa forskare, läkare, myndigheter och vaccinutvecklare. Det är därför det finns så hårda och formaliserade tester, som i många steg kan fånga upp det som kan gå fel. Sedan 2020 har covid-vaccinen tagits av en stor del av världens befolkning, och DN och andra medier har rapporterat om biverkningar som har förekommit.

Det hålls för övrigt många vetenskapliga konferenser som vi inte hinner skriva om, som Stockholm Life Science Conference i november förra året. Den handlade om både misstag och lärdomar från pandemihanteringar och den snabba vaccinutvecklingen, med ledande forskare från olika världsdelar och även näringsminister Ebba Busch på plats. Inte heller Världen idag rapporterade, vad jag kan se. Man kan fråga sig vad som gjorde att tidningen inte tyckte att den konferensen motiverade journalistisk bevakning.

