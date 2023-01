Maria Gunther: Nej, det står inte skrivet i stjärnorna

Det var nog fler P1-lyssnare än jag som satte frukostteet i halsen förra fredagen. Inte nog med att P1 Morgon hade bjudit in en astrolog till studion. De bad henne också göra förutsägelser om det kommande året.

”Snart är det nyårsafton”, sa programledaren. ”Ska vi ändå be dig om en kort blick mot 2023? Vad ser du? Hur blir nästa år?”

Med stigande häpnad fick jag höra astrologen säga att 2023 blir ”ett väldigt omvälvande år” eftersom ”väldigt många planeter byter tecken”, och att ”det skulle kunna vara att krisen i Ukraina avslutas bortåt maj”. En inbjuden etnolog sa något diplomatiskt om hur människan i alla tider har försökt bemästra sin tillvaro genom att försöka förutse vad som ska hända. Men astrologen såg till att få sista ordet: ”Det är fem tusen års studier mina tankar bygger på.”

Dagen därpå hade även Svenska Dagbladet en intervju med samma astrolog - visserligen med en faktaruta om att astrologi klassas som en pseudovetenskap som motbevisats i åtskilliga studier, men trots det med horoskop för året. ”De senaste åren har inte varit lätta eftersom Saturnus och Uranus haft för stor influens”, står det för stjärntecknet som ska motsvara mitt eget födelsedatum.

Nej, att de senaste åren, med pandemi, Ukrainakrig och ekonomisk och politisk oro inte har varit lätta är vi nog många som kan hålla med om. Men att det skulle bero på datumet jag föddes i kombination med inverkan från Saturnus och Uranus är ju befängt.

Hur skulle påverkan ens gå till? Har någon gjort något försök att förklara det?

Det är fullt begripligt att de fem då kända planeternas rörelser över himlavalvet såg nyckfulla ut för människorna under antiken och medeltiden, och att man gjorde vad man kunde för att hitta förklaringar eller se förebud om framtiden. Vår hjärna är, som bekant, fenomenal på att hitta mönster och se samband även där sådana inte finns.

Men tack vare Kopernikus, Galilei, Kepler och Newton vet vi numera exakt varför planeterna rör sig som de gör, och att de varken styrs av magi eller av gudars vilja utan av grundläggande fysik.

Ändå verkar intresset för astrologi bara växa. Kanske beror det just på de oroliga och osäkra tider vi lever i. Enligt en studie i International Journal of Social Psychiatry gjordes fler Googlesökningar på födelsediagram (birth chart på engelska) och astrologi under pandemiåret 2020 än på ett halvt decennium, samtidigt som 18 indiska startup-företag lanserade nya astrologiappar för mobiltelefoner, många med mycket stor framgång.

Personlighetspsykologen Petri Kajonius och hans kollegor vid Lunds universitet har undersökt personlighetsdrag och tro på astrologi. Narcissism var faktorn som gav det tydligaste sambandet, enligt deras studie (med den oemotståndliga rubriken ”Even the stars think that I am superior: Personality, intelligence and belief in astrology” (till och med stjärnorna tycker att jag är överlägsen)).

I en tid av tilltagande individualism där man har ett behov av att bygga sin egen identitet för att skapa ordning i kaoset kanske det inte är så avlägset att börja tro att även Mars och Jupiter har med mig att göra, som Petri Kajonius själv uttrycker det.

Avslutningsvis: Nej. Om kriget i Ukraina tar slut i maj (eller tidigare, vilket jag förstås innerligt hoppas på) kommer jag ändå inte att börja tro på astrologi. Inte förrän någon kan presentera någon trovärdig förklaring till hur planeternas (och en och annan dvärgplanets) rörelser på något sätt skulle kunna påverka vad som sker i Ukraina, i Kreml - eller i mitt eget liv.

