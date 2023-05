Marinen diskuterar besparingar och inställda övningar

Logga in

– Vi har haft många insatser och vi har gjort en hel del övningar. Det tillsammans med inflationen gör att vi behöver revidera budgeten, säger Jimmie Adamsson som är presschef för Marinen.

– Vi har inte tagit några beslut om att förändra verksamhet, vi har bara startat det här arbetet. Nån gång före sommaren kommer vi att ha en bättre bild av det hela.

Jimmie Adamsson utesluter inte att planerade övningar i höst kan komma att ställas in eller begränsas. Om de marina förbanden snabbt måste spara pengar finns det inte så mycket annat att dra ner på.

– Det vi kan säga redan nu är att insatser och beredskap inte kommer att påverkas. Vi är medvetna om det allvarliga omvärldsläget. Vi finns där ute hela tiden. Nu är det på allvar, säger han.

Karl Engelbrektson är arméchef och säger att det är för tidigt att slå fast om också armén har ett underskott.

Han påpekar att det har hänt mycket i år som inte fanns med i den ursprungliga planen. Det gäller bland annat stödet till Ukraina och förberedelserna för Natomedlemskapet.

– Vi hade en stor utmaning redan innan kriget och Natomedlemskapet, att armén skull bli dubbelt så stor på tio år. Redan då hade vi mycket att göra. Nu ökar trycket och belastningen.

– Men just nu ser jag ingen anledning att vara direkt orolig. De här är inte är tiden att sprida den typen av oro eller åtgärder i organisationen. Man får hantera det nästa år i värsta fall. Vi har ju en möjlighet att flytta mellan åren om vi så måste, säger Karl Engelbrektson.

Flygstabens chef Dennis Hedström säger att Flygvapnet har gått igenom sin ekonomi och inte sett någon varningslampa lysa.

– Det finns inget som vi ser att vi måste stryka, ändra eller flytta, säger han.

Förra veckan avslöjade TT att armén tvingas ställa in repövningar för 1400 personer i höst. Ett skäl är att det är brist på materiel, som kängor och regnställ. Det kom också besked om att Försvarsmakten ställer in flygdagen i år, ett arrangemang som förra året lockade 190 000 personer. Den orsak som angavs var att personalen arbetar under hårt tryck, och att den inställda flygdagen ger bättre förutsättningar för att förbereda ett eventuellt Natomedlemskap.

Som DN tidigare berättat flög Jas 39 Gripen mindre 2022, efter Rysslands storskaliga anfall på Ukraina, inte mer som Flygvapnet hade planerat. Orsaken är pilotkrisen. Förra hösten tog drygt 30 av Försvarsmaktens piloter tjänstledigt. I höst ser det ut att bli kring 50 piloter inom stridsflyg, helikopter och transportflyg som tar studieledigt för att omskola sig. De är missnöjda med sina löner och arbetsvillkor. Men trots många larm och förhandlingar har Försvarsmakten inte lyckats lösa krisen.