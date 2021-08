Maskerad gärningsman flydde på fordon efter skjutningen i Linköping

Larmet till polisen inkom klockan 19.05. Strax därefter hittades de två skadade tonåringarna, två pojkar i åldrarna 15 respektive 16 år, en bit ifrån varandra i anslutning till köpcentrumet i Berga.

Tillståndet för de skadade är fortfarande på fredagen allvarligt, och polisen utreder händelsen som försök till mord.

– Det jag kan säga är att det var en gärningsman som flydde på någon form av fordon, cykel, elsparkcykel eller scooter. Han var mörkklädd och maskerad vid tillfället, säger Ann-Christine Rehnström, lokalpolisområdeschef i Linköping.

TT: Vilken typ av vapen användes?

– Någon form av skjutvapen.

Polis på plats i Berga centrum på torsdagskvällen. Foto: Magnus Andersson/TT

Delar av händelseförloppet har fångats av en övervakningskamera i Berga centrum. Om filmen avslöjar gärningspersonen vet Ann-Christine Rehnström inte ännu.

För knappt tre månader sedan, den 19 maj, sköts en 20-årig man ihjäl utomhus i Berga. Efter det fick polisen tillstånd att övervaka området med drönare mellan den 20 maj och 20 juni i år.

– Det ger oss ganska bra överblick, vi har kunnat identifiera gärningsmän på flyende fot, säger Ann-Christine Rehnström.

TT: Är det aktuellt med drönare nu?

– Det har vi inte beslutat, men det är med i arbetet, säger Ann-Christine Rehnström.

Efter skjutningen jobbar nu polisen med stor närvaro på plats i Berga, tillsammans med personal från kommunen. Det är dock inte något unikt just nu – polis, ordningsvakter, fältarbetare och trygghetsvandrare rör sig vanligtvis ute i Berga för att människor känner sig mer otrygga där än på andra platser, enligt Ann-Christine Rehnström. Hon är själv på väg dit nu.

– Det var inte längesen vi hade en skjutning med dödlig utgång i Berga. Jag misstänker att det är en uppgiven känsla, jag känner samma sak, säger hon.

Polisen känner till de två skjutna tonårspojkarna sedan tidigare, men vill inte berätta i detalj på vilket sätt.

– Vi kan anta att det här har skett i en gängrelaterad kontext, sade polisens presstalesperson Diana Qudhaib under torsdagskvällen.

Däremot är det inte något polisen slår fast.

– Det är ett uppslag, det kan vara så, men det finns inget som säger att det inte kan vara något annat, säger Johnny Gustavsson, presstalesperson i polisregion Öst på fredagsmorgonen.

Det var många personer i rörelse i området när skottlossningen ägde rum. Ett intensivt arbete med att få in deras vittnesmål pågick under kvällen och fortsätter alltså även under dagen. Vittnen har berättat för flera medier om hur de hörde många smällar.

