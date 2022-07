Massdöd av fåglar – misstänkt utbrott av fågelinfluensa

Sedan 2002 övervakas förekomsten av viruset kontinuerligt av SVA som även skriver regelbundna lägesrapporter.

– Vi hade tänkt att det arbetet skulle vara på sparlåga över sommaren eftersom det normalt är en lugnare period med fågelinfluensan. Men så blir det inte nu. Vi får jättemycket rapporter rörande vilda fåglar, säger Malin Grant.

Under förra veckan fick SVA in tio gånger fler rapporter om döda fåglar än samma period förra året. Totalt har över 600 fynd gjorts under under sommaren, främst längs västkusten, och hälften har gällt döda havssulor.

– Det är en sjöfågel som normalt lever långt ute till havs. Än så länge har vi konstaterat fågelinfluensan hos sex havssulor. Men vi tror att det är fågelinfluensan som har orsakat det här. Man har diagnosticerat fågelinfluensa på just den arten i Norge, Danmark, Nederländerna och Storbritannien, säger Malin Grant.

I Norge har fler havssulor hunnit testats. Fågelinfluensan har påvisats i 26 fall under juni månad, berättar Arne Follestad, forskare vid Norsk institutt for naturforskning.

– Det har dock hittats betydligt fler döda och sjuka havssulor som inte har undersökts. Det kan handla om flera hundra fåglar, utan att någon har bra överblick över antalet, säger han.

Det kommer, enligt Follestad, hela tiden rapporter om nya fynd.

– Vi vet inte säkert var de döda fåglarna kommer ifrån, men eftersom jag själv har sett 110 döda havssulor i ett begränsat område mitt i Nordsjön, under en period med nordvästsliga vindar, är det troligt att många, om inte alla kommer från skotska kolonier, säger han.

I Sverige har fågelinfluensan konstaterats hos totalt 27 testade fåglar under juni månad, då främst hos måsfågeln kentsk tärna i Skåne och Blekinge. Förra året rörde det sig om totalt tre positiva fynd under hela juni.

– Det är ovanligt att de här arterna drabbas och att det sker i den här omfattningen. Och sedan brukar det inte ske en ökning på sommaren eftersom viruset normalt inte trivs när det är varmt, säger Malin Grant.

Fall av fågelinfluensa 1–29 juni 2022. Källa: SVA.

Samtidigt menar hon att det inte finns någon akut risk för tamfåglar att drabbas.

– Rapporterna rör framför allt kusterna och är inte direkt i anslutning till fjäderfätäta områden, säger hon.

Kan människor smittas av viruset?

– Det verkar inte vara särskilt smittsamt för oss men man kan inte utesluta att människor kan drabbas. Vi uppmanar alltid till försiktighet när det gäller döda eller sjuka fåglar.

Den som stöter på en död eller sjuk fågel uppmanas att rapportera fyndet på rapporteravilt.sva.se.

– Det är guld värt för oss att folk hör av sig. Sen ska man vara försiktig om man behöver hantera de här fåglarna. Om vi vill att man skickar in dem får man instruktioner om hur man gör det på ett smittsäkert sätt, säger hon.

Fakta. Fågelinfluensan År 2006 upptäcktes det första fallet av fågelinfluensa i Sverige, hos två vildlevande viggar. Fåglarna var smittade av typen H5N1. H5N1 har orsakat stora utbrott bland fåglar med hög dödlighet. Sedan 2003 har drygt 850 människor, främst i Sydostasien och Egypten, insjuknat i totalt 16 länder av smittan, varav drygt hälften har avlidit (siffror från oktober 2016). I mars 2015 upptäcktes fågelinfluensa i samband med rutinmässig provtagning av döda svanar. Då var det frågan om virus av typen H5N8. Vintern 2016-1017 fick H5N8 spridning bland vilda fåglar och tamfjäderfä i Sverige och övriga världen. Typen betraktas som en ren fågelsjukdom och har inte visat tecken på att smitta människa. Källa: TT Visa mer

Läs mer:

Första fallet av fågelinfluensa i Arktis upptäckt