Massflyktsdirektivet – det här gäller

● Den som beviljats uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv får i första hand rätt till stanna och arbeta i Sverige fram till den 4 mars 2023. Om inte säkerhetsläget förbättrats kan Migrationsverket besluta att automatiskt förlänga tillståndet.

● Den berörde får ett så kallat UT-kort – ett uppehållstillståndskort. Det innebär rätt att arbeta, rätt till skola för barn upp till 16 år, rätt till akut sjuk- och tandvård samt vissa sociala rättigheter. Man får dock inte rätten att folkbokföra sig i Sverige eller att studera svenska via SFI.

● Rätten att arbeta i Sverige gäller omedelbart. Arbetsgivaren kommer dock att behöva ett samordningsnummer eller att personen i fråga skatteregistrerar sig i Sverige, detta för att arbetsgivaren ska kunna betala skatter och sociala avgifter. Ett samordningsnummer krävs också för att öppna ett bankkonto. Migrationsverket och Skatteverket arbetar nu på en gemensam digital lösning för att en begäran om samordningsnummer ska ske automatiskt när beslutet om det tillfälliga uppehållstillståndet tas. Än så länge krävs det att individen begär ett samordningsnummer vid ett av statens servicekontor. Skatteverket uppger att handläggningstiden för närvarande är ungefär en vecka.

● Det står var och en fritt att ordna boende. Om man inte vill bo i Migrationsverkets regi får man själv stå för eventuell hyra. Väljer man eget boende måste man tänka på att inte bosätta sig i något av de socioekonomiskt utsatta områden som Migrationsverket listat på sin hemsida. Då riskerar man att förlora den dagersättning man annars har rätt till.

Den som väljer ett eget boende kan när som helst vända sig till Migrationsverket och be om hjälp med boendet. Behöver man myndighetens hjälp kan man inte välja vart man ska bo, man tilldelas då en bostad där det finns platser lediga.

● Den som inte har några pengar har rätt till en dagersättning som ska räcka till mat, kläder och personliga utgifter. På boenden där mat ingår är det 24 kronor per dag för vuxna ensamstående, 19 kronor per dag per vuxna som delar hushållskostnader och 12 kronor för barn upp till 17 år.

På boenden där mat inte ingår är ersättningen per dag: 71 kronor för vuxna ensamstående, 61 kr person för vuxna som delar hushållskostnader, 37 kronor för barn 0–3 år, 43 kronor för barn 4–10 år och 50 kronor för barn mellan 11 och 17 år.

Alla över 12 år har rätt att vaccinera sig mot covid-19 och uppmanas även till detta.