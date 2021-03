Matilda E Hanson: Hon fångar de osynliga kriserna

Var borstar du tänderna?

Bildjournalisten Lotta Härdelin berättar i luren hur hon har pepprat jägarplutonens befäl som arbetar i -30 gradiga Arktis med frågor. Jag älskar mitt jobb, frustar hon.

Lotta Härdelin vill skildra de stora kriserna. De som avgör framtiden på jorden. De som ofta är närmast osynliga.

Bild 1 av 2 Kish, Iran, den 19 noember 2015. Under sommaren har ett kärnenergiavtal tecknats. Iran ser fram emot att sanktioner ska lyftas och att landets isolering ska brytas. Den bransch man hoppas mest på är turismen. Semesterön Kish i Persiska viken är en frihandelszon i södra Iran. Hit kommer turister för att vila och shoppa. Kish kan inte erbjuda det som många turistattraktioner lever av; stränder där familjer kan bada tillsammans och middagar med alkoholhaltiga drycker, det tillåter inte islam. Det heta ökenklimatet på Kish ger heller inga undantag för turisternas klädkod. Shorts eller t-shirt är klädsel som endast accepteras på män. Kvinnor bär täckande klädsel. Det gäller även turister. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Röszke, på gränsen mellan Serbien och Ungern, den 14 september 2015. Muhammed Khalil Ihsain från Homs i Syrien bär sin förlamade dotter Line, 6 år. Han har 50 meter kvar till gränsen mot Ungern. Så snart han kommer fram lämnar han över sin dotter till en volontär och springer tillbaka för att leta efter sin fru. Nu är det knappt en timme kvar tills gränsen stängs. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Klimatkrisen som tickar. Viruset covid-19 som dödar. Strider i Syrien och norr om polcirkeln som förändrar maktförhållanden.

Lotta Härdelin läser på, ringer upp, tjatar sig in. I nationella insatsstyrkan, bombskyddet, ambulansen. Det hade kunnat bli rutinmässiga skildringar av människor i uniform. I stället hittar hon glipan där vardagen blottas. Där människor borstar tänderna.

Bild 1 av 2 Solna, den 21 december 2016. Flöjten i ledmotivet till filmen ”Titanic” skär genom det madrasserade rummet. Nationella insatsstyrkans operatörer har sekunderna innan haft fightövningar. Nu bildar de par och börjar vagga i takt till ”My heart will go on”. Övningen går ut på att växla mellan att vara dominant i ena sekunden och avslappnad och tillitsfull i nästa. En av operatörerna säger: ”Jag lägger mitt liv i deras händer och jag tar ansvar för deras liv. I det sammanhanget blir uppgiften att ge sig hän i en dans ganska okomplicerad.” Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Padjelantaleden, den 22 november 2020. Renen är äldre än människan. De har själva valt sina vandringsleder. När det som fungerat i alla tider inte längre gör det väljer de en annan väg – där isen inte håller. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Jag tänker på när vi får möta koalans blick när den har klamrat sig fast uppe på en trädstam i en utbränd skog i Australien. När Helmi, 98, tittar vädjande på ambulanspersonalen med en sista önskan: Låt mig få dö hemma. Eller bilden som jag aldrig kommer att glömma, när nationella insatsstyrkan i en innerlig tillitsövning står två och två och håller om varandra i en träningslokal till tonerna av Céline Dions My heart will go on.

Jag tänker också på drönarbilden över Sápmi, där en renhjord följer sin vandringsled, som den har gjort i generationer. Plötsligt går en ren igenom isen. Hundratals renar följer den desperata kampen i det iskalla vattnet. Det är något som är fel i naturen; temperaturen stiger, de leder som alltid har gällt förändras.

Bild 1 av 2 Vuoggatjålme, den 3 februari 2021. Jägarsoldaten Tim gör sig redo för en dag på högfjället i minus 25 grader. Han har lärt ut förmågan att verka i arktiskt klimat till både fransmän och amerikaner. ”Kylan är ett stort problem, man har mindre felmarginal i fjället.” Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Skärholmen, den 11 maj 2020. Helmi Leis har en enda önskan, att få dö hemma, i lugn och ro. Susanne Ek Karlsson från hemtjänsten skippar sin egen födelsedagsmiddag och vakar hos Helmi i två dygn. Helmi somnade in med covid-19 någon timme efter att bilden togs. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Klimatförändringar, pandemi, geopolitik.

Genom Lotta Härdelins bildjournalistik blir det osynliga plötsligt synligt.

Texten har tidigare publicerats i boken Årets bild 2021 (Förlag: Eddy.se)