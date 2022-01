Med 800-gradigt järn ska det åter gå att lita på Götheborg

– The bottom needs more!

– Water!

Ute på Pir 4 på Eriksberg vid Göta älv i Göteborg dirigerar Marie-Louise Edholm teamet där flera engelsktalande ingår.

Hon är så kallad bås, arbetsledare, vid SOIC, Svenska Ostindiska Compagniet, och under fredagen var det dags att se om man åter förmådde att tillämpa 1700-talets skeppsbyggarmetoder.

Vatten hälls på järnringarna för att kyla av dem och släcka den eld som skapas när 800 grader järn möter det impregnerade granträet. Foto: Tomas Ohlsson

På kajen låg ett så kallat storrå, 22 meter långt, och ett en aningen kortare fockrå, och väntade på att sättas samman med hjälp av åtta järnringar vardera.

Varje rå, den slags mast som segel hängs på, tillverkas av nederdelarna från två Douglasgranar som sågats till och får en åtta meter lång fog.

Bild 1 av 2 Marie-Louise Edholm är så kallad bås, arbetsledare. Foto: Tomas Ohlsson Bild 2 av 2 Båsen (arbetsledaren) Marie-Louise Edholm till höger under arbetet med järnringarna på de grova stockarna. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Marie-Louise Edholm har arbetat med ostindiefararen sedan före sjösättningen 2005 och nu stod hon här, med sot från elden i ansiktet, och tillämpade metoderna som amiral von Rajalin skrivit ner i den instruktionsbok som konungen då, på 1700-talet, gett honom uppdraget att sammanställa.

Här trär Ron Groenestein från Nederländerna och Mirjam Schierscher från Schweiz på den 800 grader heta järnringen med hjälp av särskilda bärverktyg. Foto: Tomas Ohlsson

På amiral von Rajalins tid hettades järnringarna upp över öppen eld. Denna fredag hade Edholm och hennes team hjälp av en elektrisk industriugn som värmde dem till 800 grader.

”Du kan lita på mig, du kan lita på mig”, sjunger Ebba Grön i den klassiska 800 grader-låten. Det tidigare rået gick sönder i augusti. Går det att lita på dessa nya?

– Haha! Jo, vi har haft von Rajalins texter framme och vi har noga valt ut granarna. De är mer beständiga och så har vi impregnerat dem med det vi kallar Roslagsmagogny, en blandning av tjära, linolja och balsamterpentin.

Fakta. Ska ha vinterhamn i Medelhavet Inför 2023 års långresa till hamnar i Indien , Sydostasien och Kina kommer ostindiefararen att gå i vinterhamn i östra Medelhavet. Inom kort offentliggörs den exakta platsen men meningen är att den kommer att ta emot besökare där. – Det ger oss en kortare startsträcka till Suez och vi kan fånga den västliga monsunen tidigare och hinner därmed ett par hamnar till i Asien, säger vd:n Peter Alexandersson. Källa SOIC. Visa mer

När järnringen pressats in på stocken och kylts ned krymper metallen omkring sju millimeter per meter. Då ska fogen hålla för krafterna från Nordsjöns och Indiska oceanens vågor när skeppet till sommaren (Östersjön, Nordsjön och Medelhavet) och nästa vår och sommar (Indien, Malaysia, Singapore, Hongkong och Shanghai) ger sig ut igen.

Bild 1 av 2 14 juni 2010: Ostindiefararen Götheborg III anländer till festligheterna vid kronprinsessan Victorias bröllop i Stockholm. Foto: Janerik Henriksson/TT Bild 2 av 2 Inom kort ska ostindiefararen in på varv i Göteborg för att färdigställas inför sommarens färder. Foto: Tomas Ohlsson Bildspel

Men dessförinnan måste ostindiefararen ta sig förbi hindren i – Göteborg. Under tre veckor i mars ska skeppet nämligen ligga på ett varv en bit uppströms Göta älv för underhåll och målning.

– Då behöver vi rigga ner, alltså ta bort en del av stormasten. Annars kommer vi inte under nya Hisingsbron, den har ju lägre seglingsfri höjd än gamla Göta älvbron, säger SOIC:s vd Peter Alexandersson.