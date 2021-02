Mejl om distansundervisning blev liggande oläst ett halvt dygn

Det plötsliga meddelandet om att smittskyddet i Västra Götaland rekommenderade distansundervisning för såväl gymnasieskolan som högstadier även denna vecka ankom Göteborgs stads stadsledningskontor tidig söndagskväll.

Det skedde via ett mejl från Länsstyrelsen, som i sin tur hade fått uppmaningen per mejl klockan 17.37 på söndagen från smittskyddet i Västra Götaland om att skicka vidare informationen till alla kommuner.

Medan Länsstyrelsen alltså vidarebefordrade beskedet efter 50 minuter, blev det liggande ett halvt dygn i Göteborgs stad. Andra kommuner var snabbare, som Partille där rektorer strax före klockan 21 på söndagskvällen informerade föräldrar och barn om att ett så kallat ordförandebeslut var fattat.

Axel Darvik (L) är ordförande i grundskolenämnden i Göteborg och skolkommunalråd. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

Information till grundskoleförvaltningen i Göteborgs stad från stadsledningskontoret ankom dock först klockan 06.55 på måndagsmorgonen, och klockan 07.05 skickades information vidare till samtliga rektorer.

Grundskolenämndens ordförande i Göteborg Axel Darvik (L) säger till DN att han själv fick informationen först tidigt måndag morgon.

– Jag tog kontakt med direktören direkt och har även informerat övriga partier, men något beslut var inte möjligt att ta innan skoldagens början. Det kräver ett underlag eftersom jag som ordförande använder befogenheten att fatta beslut för hela nämnden, säger han.

Gymnasierna: distans till 14 mars För gymnasieskolorna i Göteborg gäller distansundervisning till och med 14 mars. Det beslutet fattades i fredags av utbildningsnämndens ordförande Pär Gustafsson (L). ”Utbildningsnämnden följer smittläget och återkommer om vad som gäller efter den 14 mars”, skriver man på hemsidan. Visa mer

Inom Göteborgs stad väckte det sena beskedet stor irritation. Att meddelandet från Länsstyrelsen blev liggande tar säkerhetschefen Filip Lundgren på sig. Han säger till DN:

– Här skulle tjänsteperson i beredskap ha uppmärksammat informationen och tagit kontakt med ledningen för skolan. Där har vi fallerat. Nu gick informationen ut vid sjutiden i morse, jag vet inte exakt när och hur det har gått till, det ska vi utreda nu.

Så mejl blev liggande oläst?

– Ja, och det är väldigt osannolikt att så pass många hade ett mejl liggande oläst. Men det ligger på tjänsteman i beredskap och det är mitt ansvar att det stannade där.

Filip Lundgren säger att mejlet från Länsstyrelsen även gick till kommundirektör och säkerhetschefer.

– Jag fick det alltså själv också.

Ger det här anledning att fundera över hur larmrutiner fungerar?

– Låt oss säga att det hade handlat om en akut allvarlig händelse, som ett terrorhot. Då finns en annan rutin där mottagandet ska bekräftas.

Leif Dotevall är biträdande smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Det var biträdande smittskyddsläkaren Leif Dotevall som tog beslutet. Han säger till DN:

– Det här är en mycket extraordinär händelse, vi har nog aldrig gjort så här tidigare.

Vad låg bakom?

– Vi granskar hela tiden rapporter som kommer in, vi får rapporter om trängsel på fjällorterna, om träningsläger, om barn som är sjuka. Inläggningarna på sjukhusen i Göteborg ökar.

På måndagsmorgonen var 318 personer med covid-19 inlagda på sjukhusen i Västra Götaland. Det är 15 fler än i fredags. Antalet som behövde intensivvård hade dock sjunkit en aning, från 55 till 53. På Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg var 172 inlagda i pandemismittan, att jämföra med 148 personer 5 februari.

Smittskyddsläkaren Leif Dotevall hänvisar särskilt till rapporten på lördagskvällen om de fyra fallen med den så kallade brasilianska mutationen i Gävleborg.

– Det gällde personer som haft reskontakter. Då fattade vi detta beslut på söndagseftermiddagen hastigt och som en extra säkerhetsåtgärd. Vi är väl medvetna om att det kom kort inpå.

Dotevall säger att det också finns skolor som har efterfrågat fortsatt distansundervisning.

Ni hänvisar till läget på skidorterna. Men finns information om pandemiutbrott därifrån?

– Det har kommit personer från Sälen som har uppvisat positivitet. Sen finns också mediauppgifter om utbrott i fjällen under hela våren även om det inte specifikt varit så just nu. Men människor har ringt och skrivit in rapporter om trängsel.

Vad som ska gälla under nästa vecka tror Leif Dotevall att man kan ge besked om på torsdag.

– Hela Fyrbodal har ju sportlov nu. Så för dem gäller distansundervisning nästa vecka. För de som redan haft räknar jag med att vi kan bedöma läget på torsdag.

Det hastiga beskedet att barn som hoppats få gå till skolan igen måste hålla sig hemma även denna vecka har väckt diskussion i sociala medier. En som reagerat är småbarnsföräldern och samhällsdebattören Gabriel Södersten.

https://twitter.com/HerrSodersten/status/1363748593379770368?s=20

Södersten menar att det som nu sker avslöjar ett visst beteende och en klassklyfta som blir extra slående under pandemin.

– Jag är inte vänsterpartist, men det här går ut över underklassens barn som fått stanna hemma medan andra åkt till fjällen, och nu tvingas de stanna hemma ännu längre med hänvisning till de som rest.

Gabriel Södersten säger att han personligen inte känner sig drabbad.

– Jag har inget emot att man stänger skolorna, men man vet ju vilka de är som åker till Sälen och andra ställen, och så kopplar man det till hur smittan kom in i Sverige i fjol. Det här blir en sorts upprepning.