Mer än var fjärde kvinna missar undersökning för livmoderhalscancer

Variationen mellan landets regioner är stor, men trenden tydlig: Många kvinnor missar den cellprovprovtagning som utgör grunden för det nationella screeningprogram som syftar till att minska risken att drabbas av livmoderhalscancer.

I en rapport har Cancerfonden sammanställt statistik från landets 21 regioner och snittet för hela riket visar att 29 procent av alla kallade kvinnor inte hörsammade sin kallelse inom ett år. Statistiken täcker åren 2018-2019 och i Västmanland var siffran högst, där uteblev hela 49 procent av de kvinnor som kallats.

Sedan coronapandemin nått Sverige har andelen kvinnor som medverkar i screeningen minskat.

– Vi ser en tendens med ett lägre antal medverkande kvinnor än tidigare. I pandemitider finns en begränsad möjlighet att erbjuda undersökningar, säger Charlotta Sävblom, läkare och ordförande i den nationella arbetsgruppen för prevention mot livmoderhalscancer.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, tycker att trenden är oroväckande.

– Man behöver uppmana kvinnor att gå, men regionerna behöver också bli bättre på att se till att kvinnorna kommer, att det blir lättare att boka om till exempel, eller genom att man ringer upp och påminner, säger hon.

Under våren var det bara tre regioner – Uppsala, Värmland och Jönköping – som uppgav att screeningprogrammet mot livmoderhalscancer inte hade påverkats av pandemin. På några håll i landet tvingades man att tillfälligt pausa programmet helt.

Några siffror för hela landet finns ännu inte vad gäller 2020, men i Västra Götaland räknar man med att antalet kvinnor som kallats till undersökning har minskat med 55.000 under perioden januari-juni 2020 jämfört med samma period förra året. Under tre månader i våras stod cellprovtagningen i Västra Götalandsregionen still.

– Ser vi till en population så är det naturligtvis fall som vi hade kunnat förhindra om vi hade upptäckt dem i screening. Men jag är ändå hoppfull. Kvinnor kallas i intervaller om tre, fem eller sju år beroende på ålder och analysmetod. Vi tror inte att tre månaders uppehåll ska behöva få så stora konsekvenser, säger Mia Westlund, barnmorska som arbetar med screeningprogrammet såväl i Västra Götaland som nationellt.

