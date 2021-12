Mera grönsaker – men också mycket sötsaker

Mellan 1980 och 2020 har konsumtionen av så kallade köksväxter – exempelvis morötter, tomater och inlagd gurka – nästan fördubblats till 82 kilo per person och år, skriver Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Främst är det färska och frysta köksväxter som ökat, från 32 till 65 kilo per person.

Verket har följt livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll från 1960-talet.

Konsumtionen av rent socker och sirap har varit 41–49 kilo per person och år under perioden 1980–2015. Efter 2016 har den börjat sjunka och låg 2020 på 37 kilo per person.

Choklad och konfektyrvaror, läskedrycker, cider med mera har i stället ökat kraftigt under perioden, även om ökningstakten inte varit lika stor efter år 2000.

Socker, sirap, choklad- och konfektyrvaror, glass samt malt- och läskedrycker med mera svarade tillsammans för 20 procent av den totala energitillförseln i fjol.

Den största energikällan (30 procent) var bröd och spannmålsprodukter.