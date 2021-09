Fyra svenska restauranger fick Michelinstjärnor i kväll

Under en digital ceremoni från Stavanger i Norge meddelades vilka nordiska restauranger som tilldelades en stjärna i den nya upplagan av Michelinguiden.

Flera svenska restauranger fick en stjärna under måndagskvällen.

De fyra som fick en ny stjärna blev: Aira på Djurgården i Stockholm med kökschefen Tommy Myllymäki, restaurang Project i Göteborg under Cameron och Anna Irvins ledning, restaurang Äng i Tvååker under Filip Gemzell och Hotell Borgholm på Öland under Christofer Johansson.

Äng fick också en grön stjärna från Michelin eftersom restaurangen arbetar med hållbarhetsinriktning och motverkar matspill.

Som mest kan en restaurang få tre stjärnor och kriterierna visar tydligt att det är en däcktillverkare som ligger bakom den röda boken som funnits sedan 1900:

En stjärna betyder att restaurangen är en väldigt bra restaurang i sin kategori, två stjärnor att restaurangen har excellent matlagning som är värd en omväg och tre stjärnor att köket är exceptionellt och restaurangen värd en resa i sig.

”Young chef award” gick till den danske kocken Christoffer Sørensen på restaurangen Studio i Köpenhamn och ”Michelin service award” till restaurangen Finnjävel Salonki i Helsingfors. Finnjävel Salonki fick också sin första stjärna. Henrik Dahl Jahnsen på restaurang Speilsalen i Trondheim tilldelades 2021 års ”Sommelier award”. René Redzepi på restaurang Noma i Köpenhamn fick ”Mentor chef award”.