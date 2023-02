Migrationsverket: 15 000 ukrainare väntas till Sverige i år

Migrationsverket jobbar i nuläget utifrån tre olika scenarier för att prognostisera flödet av flyktingar från Ukraina som söker sig till Sverige. Huvudscenariot är baserat på att utvecklingen fortsätter som den gjort den senaste tiden.

– Det är en ganska stabil utveckling nu. Under hösten var det mellan 250 och 300 personer per vecka som sökte sig till Sverige. Vi har räknat med ett snitt på 300 per vecka för 2023. Vi prognostiserar att utvecklingen ska vara stabil, men en eskalering går förstås inte att förutsäga, säger Annika Gottberg.

Det finns även ett lägre scenario på runt 8 000 personer som skulle kunna bli aktuellt om läget lugnade sig och villkoren för att leva i Ukraina förbättras.

Det kan konstateras att antalet ansökningar om tillfälligt skydd inte har ökat nu under vintermånaderna.

– Det fanns en farhåga om att förutsättningarna kunde bli väldigt svåra i Ukraina när vintern kom och att man då skulle se ett ökat inflöde. Men den tendensen har vi inte kunnat se, säger Annika Gottberg.

Hon berättar att Migrationsverket tillämpar både kvalitativa och kvantitativa metoder när de utformar sina prognoser.

– En hel del handlar om omvärldsanalys. Vi tittar på krigsutveckling, men också på hur flyktingar och skyddsbehövande rör sig i Europa. De kvantitativa delarna är framför allt tidsserier, där man följer samma variabler över tid regelbundet så att man kan hitta tendenser, säger Annika Gottberg och understryker att den stora osäkerhetsfaktorn i sammanhanget är just krigsutvecklingen.

Kö utanför Migrationsverket våren 2022. Foto: Anette Nantell

Hur andra länders migrationspolitik påverkar flödet av flyktingar till Sverige är oklart. Men Annika Gottberg påpekar att från och med andra halvåret 2022 så har färre sökt sig till Sverige än till Finland och Norge.

Förra året var det ungefär 50 600 personer som ansökte om skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Cirka 32 600 av dessa var vuxna vid ansökningstillfället, närmare 70 procent av de vuxna sökande var kvinnor.

Men alla har inte valt att stanna i Sverige. Från mars 2022 till januari i år har 8 700 skrivits ut ur Migrationsverkets mottagningssystem.

– Då har man självmant valt att återvända, eller åtminstone att lämna Sverige. Ungefär 3 300 har uppgett för oss att de ska återvända till Ukraina. Men även om man har sagt att man ska återvända till Ukraina så kan ju saker hända på vägen, säger Annika Gottberg.

I nuläget befinner sig 41 200 ukrainare i Sverige. Bedömningen är att cirka 10 000 personer som beviljats tillfälligt skydd lämnar Sverige under 2023.

Fakta. Massflyktsdirektivet Ukrainska medborgare är viseringsfria och får lov att stanna i Sverige i 90 dagar som turister. EU har aktiverat det så kallade mass­flykts­direk­tivet, vilket innebär att ukrainare som uppfyller vissa kriterier har rätt att snabbt få ett tidsbegränsat arbets- och uppehållstillstånd, boende och dagersättning av Migrationsverket. För att omfattas av direktivet behöver personen vara ukrainsk medborgare, eller lagligt bosatt i Ukraina. Till skillnad från andra processer om uppehållstillstånd innebär massflyktsdirektivet att Migrationsverket ska tillhandahålla boende, både under ansökningstiden och under tiden uppehållstillståndet gäller. Personer från Ukraina kan även söka asyl i Sverige. En sådan process kan pågå samtidigt som de omfattas av massflyktsdirektivet. Källa: Migrationsverket Visa mer

