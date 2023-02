Migrationsverkets generaldirektör lämnar

Beskedet har meddelats på myndighetens intranät, vilket SVT var först att rapportera.

”Jag har sen en tid fått besked av regeringen att förordnandet inte förlängs och vi för istället samtal om hur regeringen kan dra nytta av min kompetens och erfarenhet för att öka det internationella samarbetet”, skriver Mikael Ribbenvik där.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergård konstaterar att politiken på området genomgår stora förändringar.

– Eftersom Mikael Ribbenviks förordnande samtidigt löper ut är det naturligt att öppna för ett nytt ledarskap, säger hon.

På måndagen utlystes tjänsten på regeringskansliets hemsida. Där står det att det kommande ”paradigmskiftet” i migrationspolitiken kommer få konsekvenser för myndighetens verksamhet.

”Myndigheten kan komma att behöva ställa om delar av sin verksamhet för att uppnå riksdagens och regeringens intentioner”, lyder annonsen.

Är det Sverigedemokraterna som velat se generaldirektören lämna?

– Frågan om ledarskapet myndigheterna ligger helt i regeringens händer, säger Maria Malmer Stenergård.

Ribbenvik blev Migrationsverkets generaldirektör 2017 efter att ha vikarierat på posten under en tid. Innan dess hade han haft en rad roller på myndigheten, däribland rättschef.

– Han har gjort värdefulla insatser under många år, inte minst under de senaste åren när myndigheten varit satt under stort tryck. Det internationella samarbetet i migrationsfrågan behöver förstärkas och där hoppas vi framöver kunna dra nytta av hans erfarenhet, säger Maria Malmer Stenergård.

Texten uppdateras.