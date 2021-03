Mikael Damberg: Polisen sätter in alla resurser som behövs i det här läget

– Det är fruktansvärt. Tankarna går framför allt till de skadade och de anhöriga som drabbats. Men också till polisen som har gripit en gärningsperson och sjukvårdspersonal som jobbar med att rädda och vårda de skadade. Det är en dramatisk dag i Vetlanda, säger inrikesminister Mikael Damberg till DN.

Vad ligger bakom terrormotivet?

–Jag får kontinuerliga rapporter från polis och säkerhetspolis i ärendet. Det är fortfarande oklart exakt vad som hände och vilken motivbild som låg bakom det här dådet. Då är det fullt rimligt att polisen både utreder försök till mord men också utreder om det finns terrormotiv bakom. Men jag tror att det är lite för tidigt att uttala sig om detta. Jag väntar på att polisen och Säkerhetspolisen kommit längre i sitt utredningsarbete.

Vad innebär terrorbrottsrubriceringen för regeringens agerande?

– Regeringens arbete handlar om att se till att myndigheterna kan göra sitt jobb, att vi får information från dem. Den information jag har är att polisen sätter in väldigt stora resurser, både för att öka tryggheten i Vetlanda och området men också att man sätter in alla åtgärder som krävs för utredningen. Jag har försäkrat mig om att de sätter in alla resurser som behövs i det här läget, säger Mikael Damberg.

– Den information jag fått är att de inte har några uppgifter om att det skulle finnas ytterligare gärningspersoner involverade i det här det just nu.

Mikael Damberg vanar för att dra för långtgående slutsatser i nuläget.

– Man ska inte gå händelserna i förväg. Man ska gå till botten med motivbild och orsak till det här dådet.

Inrikesministern har under onsdagen varit i kontakt med kommunalrådet i Vetlanda för att höra att polisen sätter in de resurser som krävs.

– Han vidimerade att det finns väldigt bra samarbete och att fokus ligger på att öka tryggheten i kommunen.

Läs mer:

Stefan Löfven: En påminnelse om hur skör vår trygga tillvaro är