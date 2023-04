Mikael Ribbenvik: Absurt att bli anklagad för att vara asylaktivist

Migrationsverkets förvar i Flen

Generaldirektören är på väg ut genom de låsta dörrarna när en 26-årig palestinier ropar efter honom.

– It's about my case. Om mitt ärende. Snälla.

Mikael Ribbenvik längtar tydligt ut från förvaret, med dess repiga saftkaraffer och upptejpade jourtelefonnummer till Röda korsets kristeam. Men han vänder ändå tillbaka i korridoren, och går fram till killen med mörklockigt hår och mjukisbyxor.

– Jag ska utvisas till Gaza och jag förstår inte hur det kan vara möjligt. Hamas styr ju där, börjar mannen som heter Mohammed Abu Nadi.

”Jag är förstås inte insatt i just ditt fall”, säger generaldirektören när den inlåste palestiniern Mohammed Abu Nadi vädjar till honom att slippa utvisas till Gazaremsan, som styrs av terrorklassade gruppen Hamas. Foto: Niklas Porter

Hans nakna fötter i badtofflor pekar mot generaldirektörens svarta lågskor. De står utanför förvarets bönerum. På dörren: Ett utprintat A4-papper med de muslimska bönetiderna för Flen.

– Hur länge har du suttit här?

– En och en halv månad.

Generaldirektören lyssnar en stund. Sen säger han att visst, Gazaremsan kontrolleras av terrorklassade Hamas och ”dem pratar vi ju inte med”. Men Mikael Ribbenvik tror att svenska polisen tänker avvisa Mohammed Abu Nadi via Egypten. Därifrån går det att åka in i Gaza via gränsstaden Rafah.

– Rafahövergången stänger ibland ett tag, och man får vänta. Så öppnar den igen, säger Mikael Ribbenvik.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och den anställde James Crandall framför den fyra meter höga muren som ska hindra rymningar från rastgården på förvaret i Flen. Foto: Niklas Porter

Mohammed Abu Nadi nickar, men påminner om att Sverige avråder sina egna medborgare från att resa till Gazaremsan, det anses farligt. Så hur kan det vara okej att sända honom dit?

Det är två olika saker, svarar generaldirektören. UD vill inte ha svenskar på oroliga platser för att slippa ingripa för att få tillbaka dem. Men att utvisa utlänningar till samma ställen går bra.

– Dessutom kan ett ställe vara farligt för svenskar, men säkert för lokalbefolkningen. Jag åkte till Bekaa-dalen i Libanon. Väldigt farlig plats för en svensk! Jag behövde vakter på grund av kidnappningsrisken. Men om man bor där måste det inte vara farligt.

Mohammed Abu Nadi insisterar: Det är farligt för honom i Gaza, very dangerous. Någon i Migrationsverkets besöksdelegation drar i generaldirektören: ”Mikael, vi måste gå.”

Mikael Ribbenvik inspekterar Migra­tions­ver­kets förvar i Flen, troligen för sista gången som generaldirektör. Framför honom går Migrationsverkets presschef Jesper Tengroth och Owe Hammarling, sektionschef på förvaret. Foto: Niklas Porter

Ribbenvik ser palestiniern i ögonen.

– En del killar har inga problem med Hamas. Andra har det, de kan vara hotade. Vi tittar på allt sånt. Man kan ha problem – men problemen kanske inte är så stora att man i lagens mening har rätt till skydd i Sverige.

Så upprepar han den reservation som han strösslat hela samtalet med:

– Jag är förstås inte insatt i just ditt fall.

De skakar hand.

– Nice to meet you, säger generaldirektören.

26-årige palestiniern Mohammed Abu Nadi är inlåst på förvaret i Flen i väntan på att utvisas till Gazaremsan, som styrs av terrorklassade Hamas. Men, frågar han Mikael Ribbenvik, hur kan Sverige sända honom till en plats dit UD avråder sina egna medborgare från att resa? Foto: Niklas Porter

Mohammed Abu Nadi ler blekt.

– Yeah ... tack för din tid.

Mikael Ribbenviks tid. Snart är den slut, åtminstone på Migrationsverket.

Den 31 maj gör han sin sista arbetsdag på det verk där han började som timvikarie i hemstaden Helsingborg 1999.

”Alla mina idoler är statstjänstemän”, sa Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik när han en gång träffade terrorismåklagaren Agnetha Hilding Qvarnström. ”Hon hade aldrig hört någon kalla henne sin idol. Hon blev lite blyg tror jag.” Foto: Niklas Porter

Jobbet då var att intervjua asylsökande som kom med färjan från Helsingør. En av de första dagarna anlände en irakisk kille som sa att han varit på disco i Bagdad, på samma ställe som en av diktatorn Saddam Husseins söner.

– Någon hade knuffat till killen så han råkade spilla öl på Saddams son, jag minns inte om det var Uday eller Qusay. Och där satt jag, nyanställd, och skrev ner hans berättelse.

Den 31-årige juridikstudenten Ribbenvik kände sig ”som dammgrodan som såg oceanen”.

– Jag hade levt i en liten bubbla. Plötsligt fick jag höra historier från världens alla hörn.

Mikael Ribbenvik började som timvikarie 1999 Namn: Mikael Ribbenvik Ålder: 55. Familj: Hustru. Två barn från tidigare äktenskap. Bor: Stockholm. Idoler: Andra statstjänstemän, som terrorismåklagaren Agnetha Hilding Qvarnström. Samt den gamle fotbollsstjärnan Mats ”Masse” Magnusson. Karriär på Migrationsverket: 1999 – Timvikarie på gränsenheten Helsingborg. 2000 – Handläggare och beslutsfattare, Helsingborg och Malmö. 2002 – Utsänd asyllagsexpert i Riga, på EU-kommissionens uppdrag. 2003 – Chef för förvaret i Örkelljunga. 2005 – Nationell verksamhetsområdeschef för förvarsverksamheten. 2008 – Migrationsverkets rättschef. 2013 – Migrationsverkets operative chef. 2016 –Tillförordnad generaldirektör. 2017 – 31 maj 2023 - Generaldirektör. Mikael Ribbenvik är även ordförande för EU:s asylbyrå, med säte på Malta, som hjälper EU-ländernas myndigheter att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet. Visa mer

Mikael Ribbenvik gjorde en snabb karriär. Blev förvarschef 2003, rättschef 2008, operativ chef 2013, generaldirektör 2016. Med sin utåtriktade stil och djupa förankring i myndigheten är han Mr Migrationsverket, i mångas ögon.

Så vem blir han när han slutar?

– Mr Före Detta Migrationsverket, antagligen.

***



En medarbetare har varnat: Generaldirektören lider av compulsive joking disorder, skojar ständigt med folk han möter.

I en trång utpasseringssluss i Flen slänger han käft med förvarschefen Owe Hammarling, en veteran som Ribbenvik känner sedan många år. Generaldirektören säger sig plötsligt ”få klaustro” och markerar ett skämtsamt stryptag på Owe Hammarlings hals för att han ska skynda sig att låsa upp – varpå den roade förvarschefen såsar lite extra med nyckeln.

Men den här våren, när generaldirektören mot sin vilja tvingas sluta, får de ribbenvikska skämten ibland en mörk underton.

Efter valet i höstas deklarerade Mikael Ribbenvik öppet att han gärna ville fortsätta som generaldirektör för det verk som format hela hans yrkesidentitet, det verk där han började som timvikarie 1999. Men regeringen valde att inte förlänga hans sexåriga förordnande, som går ut i sommar. Foto: Niklas Porter

Över en färsbiffslunch i Flen talar vi om Migrationsverkets konferensrum, som fått nya namn under Ribbenviks styre. I Göteborg hette rummen tidigare saker som ”GAIS” och ”ÖIS”, efter lokala fotbollslag. På Solnakontoret var de namngivna efter höga berg.

– Det var ”Mount Elbrus” och ”Cotopaxi” och sånt och jag undrade: Vad har det med oss att göra? Så tänkte jag: Vad jobbar vi med? Jo, att ge folk skydd.

Mikael Ribbenvik beslöt att ge konferensrummen namn efter människorättskämpar. Nu håller Migrationsverket sina möten i ”Denis Mukwege” (kongolesisk kirurg och Nobelpristagare), ”Jelena Bonner” (rysk medborgarrättskämpe) och ”Titus Brandsma” (nederländsk präst som mördades av nazister).

Namnen valdes på svenskt statstjänstemannavis, i samråd med en annan statlig myndighet: Forum för levande historia.

Det är apropå mötesrummen som generaldirektören levererar sitt mörka skämt:

– Men numera är man kanske asylaktivist om man döper konferensrum efter människorättskämpar.

När Mikael Ribbenvik lämnar tjänsten som generaldirektör i sommar har han rätt till en fallskärm på två årslöner. Men att lägga sig på soffan och leva på fallskärmspengar lockar inte. ”Jag har andra planer”, säger han hemlighetsfullt. Foto: Niklas Porter

Generaldirektören flashar ett snabbt leende som inte når ögonen. Jag frågar om han blir irriterad över att kallas aktivist. Svaret kommer som en pisksnärt:

– Ja som fan!

Det var SD-riksdagsmannen Björn Söder som använde ordet asylaktivist. När den SD-stödda regeringen nekade Ribbenvik förlängt förordnande som generaldirektör delade Söder glatt nyheten på Twitter och skrev:

”Dags städa upp i Myndighetssverige. Bort med asylaktivister från Verket.”

Mikael Ribbenvik skakar på huvudet. Asylaktivist, han? Som i alla år har stått upp för obekväma avslagsbeslut?

– Vad är det Migrationsverket har anklagats för genom åren? I media, åtminstone i traditionell media, så har det ju alltid varit: Hur kan ni utvisa den eller den personen? Trots att den är så trevlig, spelar i det lokala innebandylaget, känner många i Sverige och så vidare?

Generaldirektör Mikael Ribbenvik på väg till Migra­tions­ver­kets förvar i Flen, som byggs ut med 50 nya platser. Förvarsverksamheten växer eftersom regeringen planerar att låsa in fler människor än i dag, i väntan på att skicka ut dem ur landet. Foto: Niklas Porter

Den sortens kritik finns fortfarande. Fråga Miljöpartiet och du ska få en lång utläggning om hur njuggt Migrationsverket är i sina asylbedömningar jämfört med andra europeiska länder.

Men det var flera år sedan MP satte sin prägel på landets migrationspolitik.

Det är nya tider i Sverige nu.

Tidötider.

08.21-tåget, Stockholm-Norrköping

Sverigedemokraternas migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling kliver på morgontåget mot Norrköping och Migrationsverkets huvudkontor. För första gången har SD fått en plats i verkets insynsråd, som ska utöva allmänhetens insyn och ge generaldirektören råd.

Den 39-årige Aspling tar av sig sin orange friluftsjacka och fäller upp datorn, som är full av exempel på Migrationsverkets brister. Medan Södertälje hamn svischar förbi läser han högt:

– ”Bristerna är särskilt allvarliga när det gäller Migrationsverkets och utlandsmyndigheternas arbete med att klarlägga identiteten på den sökande”, skriver Riksrevisionen. Och jag har faktiskt egen erfarenhet, eftersom jag sökte uppehållstillstånd åt min fru år 2010.

SD:s migrationspolitiske talesperson Ludvig Aspling på väg till sitt första möte med Migrationsverkets insynsråd, där SD tidigare inte har suttit. Foto: Niklas Porter

Ludvig Asplings hustru är japanska. När paret skulle flytta till Sverige kallades han till intervju på svenska ambassaden i Tokyo.

– Det var totalt oseriöst. Jag fick två frågor: ”Vad heter din frus pappa?” och ”Var är din fru född?” Det var uppenbart att damen som satt där inte på allvar försökte undersöka om jag verkligen hade ett förhållande med den här kvinnan.

Med Tidöavtalet har SD gått från utstött outsiderparti till att forma politiken i partiets allra viktigaste fråga. ”Det är otroligt faktiskt, i princip har vi fått igenom Sverigedemokraternas migrationspolitik”, rapporterade SD:s förhandlare Gustav Gellerbrant till sin partiledning (kommentaren kan höras i SVT:s dokumentär ”Maktspelet”).

Vissa åtstramningar gjorde regeringen omedelbart, som att skära ner antalet kvotflyktingar från 5 000 till 900 per år. Andra Tidöförslag, som att dra tillbaka redan beviljade permanenta uppehållstillstånd, utreds nu.

Riksdagsledamöterna Ludvig Aspling (SD) och Annika Hirvonen (MP) är båda sina respektive partiers migrationspolitiska talespersoner. De står långt från varandra politiskt – men på insynsrådets möte i Norrköping har de hamnat intill varandra. Foto: Niklas Porter

Även beslutet att byta ut Mikael Ribbenvik är kopplat till det paradigmskifte som regeringen och SD vill genomföra.

– Jag tror att SD krävt att Ribbenvik ska bort, säger Annika Hirvonen, Miljöpartiets migrationstalesperson.

Hon åker samma tåg som Ludvig Aspling, i vagnen framför – de ska båda till insynsrådets möte. För SD är det symboliskt viktigt att byta ut Mikael Ribbenvik, menar Annika Hirvonen.

– Att få bort honom blir en del i en berättelse om att Migrationsverket har varit aktivistiskt.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) förnekar bestämt att SD varit inblandat i petningen av Ribbenvik.

– Det var jag som fattade det beslutet. Ensam.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) bestämde i vintras att Mikael Ribbenvik inte skulle få förlängt förordnande som generaldirektör. Här möts de efter ett arbetsmöte på Migrationsverket i Sundbyberg. Ovanför dem hänger skyltar som pekar mot konferensrum som namngivits efter människorättskämpar, efter ett beslut av Ribbenvik. Foto: Niklas Porter

Dagen före tågresan fick vi en kort intervju med migrationsministern, när hon besökte Migrationsverkets kontor i Sundbyberg och prisade generaldirektörens kunskaper. Att Ribbenvik ändå inte får fortsätta när hans förordnande går ut beror, enligt ministern, på att ”vi nu lägger om migrationspolitiken helt”.

– Då är det naturligt att man får in nya ögon som kan se verksamheten med nya fräscha ögon, ta med sig nya perspektiv in och och driva igenom nödvändiga förändringar.

Regeringens nya migrationspolitik Migrationen är den mest omfattande punkten i Tidöavtalet mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna. Det övergripande målet är att minska invandringen till Sverige. Regeringskoalitionen är överens om att skärpa svensk asyllagstiftning till EU:s miniminivå, ställa högre krav för svenskt medborgarskap och att krympa asylsökandes rättigheter. Permanenta uppehållstillstånd ska avvecklas till förmån för tillfälliga uppehållstillstånd. Enligt avtalet ska ett förslag om utmönstring av permanenta uppehållstillstånd genomföras senast under våren 2024. En utredning ska även se över möjligheterna att utvisa utlänningar på grund av ”bristande vandel”. Visa mer

Vem som efterträder Mikael Ribbenvik är inte bestämt. Ansökningstiden har gått ut, men vilka som sökt är hemligt. Den ende som offentliggjort sin kandidatur är SD-veteranen Kent Ekeroth, oppositionsråd i Region Dalarna och känd för sin antimuslimska retorik.

Partivännen Ludvig Aspling tror att Kent Ekeroths chanser att bli generaldirektör är små.

– Grundläggande är nog att man har jobbat inom svenska myndigheter en längre tid. Det har inte Kent.

På tåget mot Norrköping säger Aspling att Mikael Ribbenvik ”varit en karriärist snarare än aktivist”. Att Migrationsverket har aktivister bland de anställda är dock solklart, i SD-politikerns ögon.

– Ta bara den där anslagstavlan. Har du sett vad som skrevs där?

Mikael Ribbenvik gillar Migrationsverkets tre ledord: Mod, empati och tydlighet. Här är orden målade på en trappa på Migrationsverkets kontor i Sundbyberg. Foto: Niklas Porter

Han syftar på en diskussion som utbröt på Migrationsverkets intranät i höstas och som läckte till Aftonbladet, där flera anställda kritiserade Tidöavtalet med ord som ”aj” och ”vill bara gråta”.

”Om allt som föreslagits blir verklighet tror jag att den del som arbetar nära de asylsökande kommer att se sig om efter andra arbeten. Klimatet kommer att vara hårt och jag har alltid försökt att möta de som skall återvända med empati”, skrev en tjänsteman

”Vart tog empati, solidaritet och medmänsklighet vägen?” undrade en annan.

Empati är ett av Migrationsverkets tre ledord. ”Mod” och ”tydlighet” är de andra.

SD:s Ludvig Aspling anser att ledordet empati kan tas bort, och bytas mot ”rättvisa” och ”opartiskhet”

– Empatin finns redan inskriven i lagen. Betydligt viktigare är att betona att beslutsfattare följer de kriterier som finns, och tillämpar lagen som den är skriven.

På Migrationsverkets intranät fick de Tidönegativa tjänstemännen kritik av flera kolleger: ”När vi kommenterar här är vi tjänstemän, inte privatpersoner”, skrev en anställd. ”Nu tar vi nya tag frikopplade från våra egna politiska åsikter och känslor och utför vårt uppdrag på ett objektivt och föredömligt sätt”, skrev en annan.

På Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping har man på detta vis försökt åskådliggöra myndighetens verksamhet. Längst ner syns verkets ledord: Mod, empati, tydlighet. Foto: Niklas Porter

För SD:s Ludvig Aspling är anti-Tidö-kommentarerna tydliga exempel på aktivism.

– Man får väl läsa lite mellan raderna där, men ... Det som de sa var ju: Vi accepterar inte det här. Vi kommer att kämpa emot det här.

Mikael Ribbenvik liknar Tidökritiken på intranätet vid fikarumssnack.

– Du får lov att ha politiska åsikter som statstjänsteman. Du får lov att snacka politik på fikarasten. Det som är absolut förbjudet, det är att låta det påverka ditt arbete, säger generaldirektören.

När Mikael Ribbenvik i höstas intervjuades i SVT:s ”30 minuter” fick han frågan om det finns aktivism bland vissa av myndighetens anställda. ”Nej”, svarade han med eftertryck.

Migrationsverket har nästan 6 000 anställda. Generaldirektörens kategoriska svar väckte förvåning hos några. ”Här finns ju aktivister åt båda håll”, säger en jurist och beslutsfattare som DN talar med.

– Vissa vill öppna famnen för alla. Så finns den motsatta aktivismen: De som kämpar i sina beslut för att slå ner på det som framförs av den sökande. Jag har träffat båda sorterna, säger juristen som vill vara anonym.

Mikael Ribbenvik i arbetsmöte med migrationsminister Maria Malmer Stenegard (M) på Migrationsverkets kontor i Sundbyberg. Mötesrummet heter ”Ingvar Bratt”, efter en visselblåsare, ingenjör och MP-politiker som på 1980-talet avslöjade Bofors olagliga vapensmuggling till Bahrain och Dubai. Foto: Niklas Porter

Hennes eget fokus är att tillämpa lagen och inte låta personliga uppfattningar färga besluten. Så gör de flesta, tror hon.

– Jag har aldrig upplevt någon styrning uppifrån om att fatta varken beviljandetillstånd eller avslagstillstånd, säger juristen.

Generaldirektörens tjänsterum, Norrköping

”Statens invandrarverk” står det på ett vitt standar på en hylla på generaldirektörens rum. Så hette Migrationsverket när Mikael Ribbenvik började jobba på gränsenheten i Helsingborg 1999.

Under ett nattpass sammanförde han en nyanländ man från forna Sovjetunionen med dennes förlorade syster. När den unge Ribbenvik slog i datorn visade sig systern bo just i Helsingborg, vilket brodern inte haft en aning om.

– En kvinna i morgonrock, hårt prövad av livet, kom ner och öppnade klockan tre på natten. Jag såg hur de började söka i varandras ansikten, de hade inte setts på 20 år. Men så kände de igen varandra.

Statens invandrarverk (SIV) bytte namn till Migrationsverket år 2000, men på Mikael Ribbenviks tjänsterum står ett gammalt standar med SIV-loggan kvar. På väggen: En inramad händelserapport från hösten 2015 som påminner Ribbenvik om kaoset som rådde när tusentals asylsökande varje dag anlände till Sverige. Foto: Niklas Porter

Nästa dag beskrev han den rörande återföreningen för en äldre kollega, ”en tanta” som skåningen Ribbenvik säger. Generaldirektören återger kollegans respons med gnällig skånsk tantröst:

– ”Han lurade dig ju. Det fattar du väl.”

Den unge Ribbenvik invände: ”Vadå, du var inte där. Och hur lurade han mig? Han gick med på att åka tillbaka till Danmark nästa dag, där han skulle asylprövas.”

– Men hon sa: ”Äh, de luras allihop. Du kommer att se.” Hon var cynisk som bara den.

Damen i 90-talets Helsingborg var en typisk ”järnkäke” eller ”pälsmössa”, för att låna ett par Ribbenvik-termer. En pälsmössa ser som sin huvuduppgift att hålla folk utanför landets gränser.

– De som i forna tider vaktade Europas gränser var ju militärer i pälsmössor. Sedan kom nästa utvecklingssteg, när polisen tog över ansvaret. Det gick från pälsmössa till skärmmössa.

På 1990-talet tog Sverige ytterligare ett steg, fortsätter Ribbenvik sin historielektion. Ansvaret för asylutredningar och förvar övergick till det som i dag är Migrationsverket. Men personalen var ofta samma som förr.

– Det var många pälsmössor här då. De gjorde förhör och inte utredningar.

Mikael Ribbenvik i soffan på sitt generaldirektörsrum på Migrationsverkets huvudkontor i Norrköping. Den 31 maj gör han sin sista arbetsdag på verket där han jobbat i 24 år. Foto: Niklas Porter

Finns det pälsmössor kvar på verket?

– Väldigt få. Många har gått i pension. Och vi har också haft en professionalisering.

Att vara professionell statstjänsteman är i Mikael Ribbenviks ögon det finaste man kan vara. Och att beslutsfattare och jurister kan göra olika bedömningar är inte aktivism, insisterar han.

– Det är bara ett vanligt juridiskt system, där det i vissa fall finns ett litet bedömningsutrymme. Då kan du landa i olika slutsatser, beroende på om du är en järnkäke eller en duva.

Det är inget unikt för Migrationsverket, säger generaldirektören.

– Du kan nog gå in på en domstol och fråga en notarie vilken domare som är hårdast eller mjukast i bedömningarna, och få ett svar.

Insynsrådets möte, Norrköping

En dryg halvtimme in i mötet med Migrationsverkets insynsråd vill SD:s representant Ludvig Aspling fråga om kvotflyktingar. Är det verkligen de mest utsatta som via FN ges skydd i Sverige?

– Jag har faktiskt tränat med några kvotflyktingar. De var från Sydsudan, tror jag. Det sades att de var de mest sårbara. De placerades i Rotebro, och skickades ner till boxningsklubben där jag tränar.

– Ja? säger Mikael Ribbenvik, i frågande tonfall.

– Och de var inte så sårbara. De var jävligt tuffa. Friska unga män. Så jag vet inte ...

Möte med Migrationsverkets insynsråd, med politiker som ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten. Vid kortsidan sitter Migrationsverkets rättschef Carl Bexelius och generaldirektör Mikael Ribbenvik. Foto: Niklas Porter

Generaldirektören svarar något allmänt om hur kvotflyktingsystemet fungerar. Sen talar han om sydsudaneserna på SD-riksdagsmannens gym på ett sätt som påminner om mötet med den inlåste palestiniern Mohammed Abu Nadi, i förvaret i Flen.

– Jag vet ju inget om de killarna, så klart.

Chefstjänstemannens ryggmärgsreflex: Tala generellt, inte om det specifika fallet. Men hur trygg känner sig Mikael Ribbenvik innerst inne med att det blir rätt?



En filosofisk fråga, säger han efter insynsrådets möte.

– Alla rättssystem kan göra fel.

Migrationsverkets insynsråd Insynsrådet ska utöva allmänhetens insyn i verksamheten och ge generaldirektören råd. Ledamöterna utses av regeringen. De nuvarande ledamöterna är: Ludvig Aspling (SD) Jonny Cato (C) Annika Hirvonen (MP) Zara Leghissa (S) Ola Möller (S) Camilla Rinaldo Miller (KD) Mauricio Rojas (L) Jessica Rosencrantz (M) Patric Åberg (M) Visa mer

Under sina 24 år på verket har Mikael Ribbenvik hört om två män som blivit dödade i sina hemländer, efter att de fått avslag i Sverige. En var irakier, han öppnade en spritbutik och mördades av islamister. Den andre var tjetjen och utvisades till Moskva. Enligt Ribbenvik reste han på egen hand vidare till Tjetjenien och mördades där.

– Så finns det ju också en massa folk som har lurat oss. Folk som inte borde ha fått uppehållstillstånd, men ändå fick det.

Det är farligt, menar han, att odla en illusion om perfektion.

– Men det här är så allvarliga ärenden att man alltid måste sträva mot perfektion.

Generaldirektör Mikael Ribbenvik under sitt besök på Migra­tions­ver­kets förvar i Flen. Hans eget första chefsjobb på Migrationsverket för 20 år sen var att basa över ett annat förvar, i Örkelljunga. Foto: Niklas Porter

Mikael Ribbenvik har ett storvulet drag, i sin grå statstjänstemannamässighet.

I februari fick alla Migrationsverkets anställda ett mejl från sin chef där han talade om sina ”sista 100 dagar”. En blinkning till amerikanska presidenters tal om allt de ska åstadkomma under sina första 100 dagar.

”De sista 100 dagarna tillsammans ska vi fortsätta som vanligt. Vi ska genomföra regeringens politik och vi ska följa lagarna oavsett om 27 000 namnunderskrifter vill att vi ska göra annat”, skrev generaldirektören.

De 27 000 underskrifterna var en referens till upprördheten kring ett asylärende med en tolvårig flicka som i februari utvisades till Pakistan tillsammans med sin mamma efter att ha levt hela sitt liv i Gällivare.

Generaldirektören avslutade sitt mejl:

”Det har varit en ära att få tjänstgöra tillsammans med er.”

Att utses till generaldirektör var ”som att bli uttagen till svenska landslaget i jobb”, säger Mikael Ribbenvik. Vad som väntar härnäst är hemligt, han antyder internationella planer. Två årslöner har han rätt till, runt 3,6 miljoner kronor.

Men att lägga sig på soffan och leva på fallskärmspengar lockar inte.

– Jag kommer att skaffa ett nytt jobb själv. Inte stå med mössan i hand.