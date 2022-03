Militärexperten Joakim Paasikivi: Jag är livrädd att ha fel

Fram till den 24 februari visste knappt någon vem Joakim Paasikivi var. Den som googlade hamnade i stället på sidor som handlar om hans farfarsfar, den finske efterkrigspresidenten som gjorde allt för att bevara husfriden med Sovjetunionen. Det kallades Paasikivilinjen.

Över en natt blev ättlingen Joakim rikskänd och kommenterar dagligen Rysslands invasion av Ukraina. Och han har en helt annan Paasikivilinje.

Nu gör han fem tv-framträdanden, tre i radio och lite tidningsintervjuer under taxiresorna – per dag. Han börjar bli ett slags krigets Leif GW Persson som förväntas ha svar på alla frågor. Genom att vara konkret och tala i bilder – han gick estetisk linje på gymnasiet med inriktning teckning – är han gruppkramad av journalister och uppskattad av tittarna.

Joakim Paasikivi har börjat googla sig själv, men finns inte på några sociala medier. ”Det där är svårt för finns man inte alls, blir man högintressant för de som tittar noga”. Foto: Ali Lorestani

Kvällen innan DN träffar honom fick Joakim Paasikivi programledaren i Aktuellt att utbrista i ett spontant oj, när han målade upp vad som kan hända med ukrainska städer. ”Det blir bara en grusväg kvar.”

En tittare kommenterade efteråt på sociala medier:

”Jag kan inte minnas att jag har sett en sakexpert trollbinda en nyhetsstudio på det sätt som Joakim Paasikivi gör”.

Hemma i sovrummet står en gammal byxpress så att han snabbt kan snygga till den annars hopplösa uniformen i ullpolyester när journalisterna ringer, en uniform som mellan varven vädras ute på balkongen.

Av misstag råkade SVT visa upp Joakim Paasikivis mobilnummer varpå oroliga tittare började ringa. En äldre kvinna som arbetar som lärare gjorde honom både varm i hjärtat, och samtidigt alldeles kall längs ryggraden. Hon tackade eftersom hon och hennes elever blev så lugnade av hans analyser.

– Det är otäckt. Det är ju bara jag. Det är ju bara mina egna bedömningar, även om jag lika gärna hade kunnat stå där insvept i svenska flaggan eftersom jag representerar något mycket större än vad jag själv tror, säger Joakim Paasikivi.

Uniformsjackan är beredd för ännu en utryckning till tv-huset. Foto: Ali Lorestani

Vid åtminstone ett tillfälle har han titulerats ”överstelöjtnanten” i tv, som om han vore en kunglighet.

– För första gången i livet förstår jag varför människor är med i ”Big brother”, säger Joakim Paasikivi och kommentaren ska visa sig vara ett mönster.

Han tackar sitt finska och estniska påbrå för the sense of the absurd, att använda skämt som vapen för att stå ut. Joakim Paasikivi håller fram sin mobil och visar hur ukrainska myndigheter skrivit att invånare som beslagtar en rysk stridsvagn får behålla den som en gåva, och slipper betala skatt.

– Genialiskt.

Den här onsdagskvällen är det mässpub på Joakim Paasikivis arbetsplats Försvarshögskolan i Stockholm, och på håll hörs stoj och gamman. Unga män, och några kvinnor, går med glada steg ut och in och skyddsvakten har fullt sjå med att kolla att ingen är obehörig. Just här, just nu tycks ingen av de blivande officerarna tänka på världen utanför.

Vi ska vara så öppna vi kan – utom det som inte går att vara öppen om

Att träda in i puben är som en tidsresa bakåt i tiden. Oset av öl och nykokt korv omsluter inramade, guldglänsande porträtt av gamla militärer och av kungaparet som klär väggarna. I fåtöljer med tjock stoppning sitter ungdomar med glas i händerna, ivrigt upptagna i samtal. När bartendern får syn på Joakim Paasikivi släpper han sin trasa, sträcker på kroppen och gör honnör.

En gäst tittar upp: ”Fan vad bra du var i media i dag!”

Joakim Paasikivi nickar mot honom.

””Tar du med hammare och spik?" Överstelöjtnant Joakim Paasikivi är så ny på Försvarshögskolan i Stockholm att han ber DN ta med verktyg till intervjun, så att han kan passa på att sätta upp en tavla. Ändå var det honom kollegerna tittade på när journalisterna började ringa. Kunde Joakim Paasikivi tänka sig att ta frågorna? ”"Jag sade ja. Det är ju history in the making, något som vi kommer berätta för våra barnbarn om.” Foto: Ali Lorestani

Hur håller du dig ajour?

– Twitter. Två bra konton på Twitter, samt 35 års erfarenhet.

De två kontona, @RALee85 och @KofmanMichael, har tillsammans över en halv miljon följare och drivs av två amerikanska forskare inom rysk försvarspolitik. De länkar i sin tur vidare till andra analytiker som tillsammans ger Joakim Paasikivi en snabb omvärldsbevakning. När han uttalar sig handlar det inte om rena gissningar, betonar han. Utan om konsten att gissa rätt, ett uttryck från tiden inom Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, Must. Ja, Joakim Paasikivi är öppen med att han arbetat i tolv år på en av de mest hemliga instanser som Sverige har.

– Vissa kolleger skulle inte ens viska det till sig själva, men jag tycker vi har ett krav på oss att berätta att vi finns. Vi ska vara så öppna vi kan, utom det som inte går att vara öppen om.

I ett allvarsamt tal till nationen den 1 mars återuppväckte statsminister Magdalena Andersson tigern från andra världskriget. Den svenska, som håller tyst:

”Varje person som sprider desinformation riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Sprid heller inte information om Sveriges försvar. Varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.”

Farfar och farfarsfar var officerare. När DN frågar Joakim Paasikivi om han hade något val, ser han förvånad ut. ”Ja! Och jag var också på väg att hoppa av.” Foto: Ali Lorestani

Tror du att det hade hänt något som föranledde uppmaningen?

– Jag tror bara det var en reality check. Nu finns det ett påtagligt hot samtidigt som Sverige bygger upp våra förmågor och utökar personalen. Plötsligt finns det massor av skyddsvärden, säger Joakim Paasikivi.

Finns det risk att ryssarna ger sig på svensk infrastruktur som elförsörjningen eller sjukvårdssystemen?

– Javisst. Men då är frågan vad Ryssland skulle tjäna på det. Putins dröm är att säkra en stormakt, inte att jävlas med andra länder bara för att. Det kostar resurser.

Jag avskyr experter som bara låtsas att det regnar

Enligt Joakim Paasikivi är Sveriges beredskap för cyberattacker jättebra, och jättedålig.

– Varje år deltar vi i en tävling i Estland där länder angriper varandras digitala system. Förra året vann Sverige, så vi har spetskompetens. Samtidigt har vi Transportstyrelsen, säger han och syftar på den it-läcka som DN avslöjade 2017.

Underrättelseverksamhet handlar om att göra kvalificerade bedömningar i ett mycket osäkert och föränderligt läge där ingen egentligen vet vad som rör sig i den ryske presidenten Putins huvud. Joakim Paasikivi arbetar inte längre på Must och serveras inte någon underrättelseinformation. Å ena sidan ger det ett sämre underlag och Joakim Paasikivi säger att han inte har någon uppbackning i sina bedömningar, inte heller från Försvarshögskolan. Å andra sidan gör det honom fri att prata som han vill.

”Jag gillar inte folksamlingar men är bra på att tala till dem, tala till trupp.” Foto: Ali Lorestani

Tidigt förklarade Joakim Paasikivi att ryssarna skulle ha luftherravälde i Ukraina och dominera fullständigt med flygplan, men när DN träffar honom är det ännu inte så.

– Jag hade fel och det har jag påpekat. Jag avskyr experter som bara låtsas att det regnar.

Den första veckans krigföring sammanfattar Joakim Paasikivi raskt. Putins plan var att genomföra en begränsad specialoperation, att redan de första dagarna sätta tillräckligt mycket press och kunna gå in i Kiev. Där skulle president Zelenskyj gripas, den ukrainska armén sträcka vapen och Ukraina infogas i Storryssland.

– Inget av det gick särskilt bra. Ryska attacker missade byggnader och konvojen blev världens längsta trafikstockning. Ryska stridsvagnar var precis så dåliga som vi hade hoppats. Den korrekta militära termen är att det sket sig fullständigt, säger Joakim Paasikivi, väl medveten om att läget förändrar sig hela tiden.

Det kännetecknar den fullständiga hjärtlösheten

Det finns ett citat som brukar tillskrivas Josef Stalin: kvantitet ger en viss kvalitet. Det ryska övertaget över Ukraina gör att man kan mala ner motståndaren, oavsett hur lång tid det tar och vad det kostar i människoliv.

– Det kännetecknar den fullständiga hjärtlösheten. Samhället är inte till för människor utan människor är ett medel för samhället. Man bryr sig inte, inte ens om de egna, säger Joakim Paasikivi.

Han tycker sig ha sett det förut, i sin egen familj.

På arbetsrummet på Försvarshögskolan är en låda fylld med kexchoklad. ”Jag brukar skölja ner en kexchoklad med cola, till lunch eller middag. Nej, jag koketterar inte”. Foto: Ali Lorestani

Krig och militärer sitter i hans dna och farfarsfar, president Juho Kusti Paasikivi, var på något sätt alltid närvarande i barndomshemmet på Birger Jarlsgatan i Stockholm. Hans porträtt hängde på väggen liksom farfars sabel, blank och rak. Men Joakims egen väg in i militären var krokig.

– Jag har haft tur parat med en mängd absurditeter. Skyll dig själv som frågade, det här kommer ta tid.

En timme senare har han berättat om sin finska farfar som studerade på Artilleri- och ingenjörshögskolan i Stockholm. En farfar som dog vid fronten 1942 och vars kropp kom tillbaka till Helsingfors i en egen godsvagn, eftersom han var officer. Och om sin estniska mormor som deporterades till Sibirien och blev kvar i tio år.

I Sverige försökte man få tältet att resa sig själv genom diskussion.

Joakim Paasikivi själv fick dubbla medborgarskap, finskt och svenskt, vilket krävde att man var ostraffad. Den enda försyndelsen var att han blev tagen av polis när han 17 år gammal åkte skateboard på Sergels torg.

Han gjorde både finsk och svensk värnplikt och upplevde stora kulturskillnader.

– I Finland pekade befälet var tältet skulle stå. I Sverige försökte man få tältet att resa sig själv genom diskussion.

Juho Kusti Paasikivi var president i Finland efter andra världskriget, och myntade Paasikivilinjen – husfriden med den stora grannen Sovjetunionen.

Drömmen var att bli officer men Joakim Paasikivi pausade studierna och jobbade som väktare, körde tunnelbana och pluggade kinesiska medan han funderade på vad han verkligen ville.

1985 dök en möjlighet upp sprungen ur en tragedi. En löjtnant mördades av en kollega på Livgardet i Kungsängen, norr om Stockholm, och plötsligt fanns det en plats ledig. Joakim Paasikivi erbjöds att sommarjobba som extra befäl.

– Det var en av alla omständigheter som gjorde att jag fortsatte studierna. Men jag förlorade fyra år och är äldre än alla andra officerare i världen.

Kort efter krigsutbrottet den 24 februari sade statsminister Magdalena Andersson att Sverige aldrig skulle försätta sig i samma situation som under flyktingkrisen 2015. Nu måste andra länder dela på ansvaret, förklarade hon. Joakim Paasikivi tycker det är självklart att hjälpa ukrainska flyktingar, men ser med sina militärögon en helt annan fara än överbelagda flyktingförläggningar.

– Detta är inte ekonomisk migration och vi behöver inte ifrågasätta deras asylskäl. Däremot får vi inte vara dumma. I flyktingströmmen kan det också finnas de som har lojaliteten hos Ryssland och som frivilligt eller påtvingat blir spioner.

Joakim Paasikivi har varit igång sedan klockan 05 och det närmar sig midnatt när han tar tunnelbanan för en lång resa hem. Nästa dag ska han upp 04 för att kommentera kriget igen. ”Sova får jag göra en annan gång.” Foto: Ali Lorestani

Joakim Paasikivi drar en parallell till den verklighet hans förfäder levde i.

– Detta är historien om alla exilbalter. Det fanns omfattande spionage i respektive grupp. Sovjet använde påtryckningar gentemot familjerna där hemma.

I spåkulan, när kriget förhoppningsvis är över, ser Joakim Paasikivi att den allmänna värnplikten utvidgas, förlängs och blir mer avancerad än i dag. Det räcker inte med några månader, det nya säkerhetsläget kräver mer.

Fördelarna för Natomedlemskap överväger

Sverige går med i Nato och bildar tillsammans med de 30 medlemsländerna en stark, västlig försvarsallians. Som en följd av det ökar den utländska, militära närvaron i Sverige även om det inte handlar om en ren stationering av förband.

Natomedlemskap är något han verkligen hoppas på för Joakim Paasikivi vill inte vika en tum gentemot Ryssland.

– Jag tror att de enda riskerna med ett svenskt Natomedlemskap är förknippade med ett samtidigt finskt, att Ryssland skulle känna ett existentiellt hot om Nato har gränsen nära deras kärnvapenubåtar i Murmansk. Dock tror jag att fördelarna överväger. Jag tror att vi måste betrakta Ryssland som den mellanstora makt det är och inte hela tiden låta dem vifta med kärnvapen, vare sig det är implicit eller explicit, säger Joakim Paasikivi.

Joakim Paasikivi gillar inte att laga mat men läser gärna kokböcker. ”Särskilt de med diktatorer. Fast jag vet inte vad Putin gillar.” Foto: Ali Lorestani

Det är en helt annan linje än den som bär hans efternamn och som blev världskänd efter andra världskriget. Juho Kusti Paasikivi var president i Finland 1946 till 1956 och den så kallade Paasikivilinjen var ett sätt att vårda relationen gentemot den väldige grannen Sovjetunionen.

I Helsingfors står ett monument tillägnat den gamle presidenten och där finns ett bevingat citat inristat: ”Grunden till all vishet är att erkänna fakta”. Finland gjorde allt för att försäkra Kreml att man inte utgjorde något hot mot Sovjetunionens militära intressen, för att själv inte bli en måltavla. Paasikivilinjen var en överlevnadsstrategi gentemot ett överlägset grannland som man varit i krig med flera gånger. Realpolitik i sin renaste form, menar barnbarnsbarnet Joakim.

Men nu, säger han, finns det ingen anledning att hålla fast vid det. Inte ens när Putin talar om kärnvapen. Och den finska befolkningen tycks hålla med. Opinionen har svängt och för första gången någonsin vill en majoritet gå med i Nato. Det är en dramatisk förändring som Tomas Ries, docent i krigsvetenskap, kallat en jordbävning i finsk säkerhetspolitik. På bara några dagar var efterkrigstidens Paasikivilinje död.

Joakim Paasikivi vågar använda ofta humor, även i allvarliga samtal. ”Jag är jätterädd att bli betraktad som en dilettant, men orkar inte förställa mig. Jag är också på plats i karriären där jag krasst sätt är osårbar. Ifjol kunde jag gått i pension.” Foto: Ali Lorestani

En av Joakims två mobiltelefoner som ligger på bordet ringer.

– Joakim Paasikivi upptagen i möte! Nej, jag kommenterar inte svensk inrikespolitik eller försvarsförmåga utan bara militärstrategiska frågor som gäller utlandet. Du får vända dig till Försvarsmakten.

Det var Aftonbladet som ville ha en intervju kring nyheten att ryska stridsflygplan kränkt svenskt luftrum. Kort därpå ringer det igen, TV4 vill ha samma kommentar.

Jag är inte rädd. Snarare förbryllad

Om du släpper alla journalister och uniformen ett ögonblick och svarar som privatperson, som pappa. Är du rädd?

För första gången blir det tyst en liten stund.

– Jag är inte rädd. Snarare förbryllad. Jag trodde jag var med och vann kalla kriget. Försvaret rustades ned helt enkelt för att man inte trodde att Ryssland skulle utvecklas i den här riktningen. Så kom Putin till makten, en i början ganska liberal person som blev den här despoten som ska underkasta folk och döda människor i tusental.

Den vanligaste frågan han får är om det kommer bli kärnvapenkrig. Som den lärare i militärstrategi han är, ställer sig Joakim Paasikivi upp och visar med både händer och fötter vad ett begynnelseläge och ett slutläge är. Var en krigförande part står just nu, och vart han vill gå för att uppnå sina syften.

”Hur jag kopplar av? Jag sitter jättemycket i min soffa där hemma. Jag borde träna men tänker att det också höjer min livskvalitet att titta på Okänd identitet på tv och dricka läsk.” Foto: Ali Lorestani

– Det finns ingen situation där Putin tjänar på att utlösa ett kärnvapenkrig. Hans mål är att upprätta ett Storryssland och bli en slags ny tsar och där får jag inte in kärnvapen, såvida han inte är galen.

Det finns inga andra alternativ för Sverige än att markera mot Ryssland, menar Joakim Paasikivi.

– Skulle vi strunta i Ukraina, ta bort sanktionerna och vapenleveransen och låta Ryssland styra oss? Nej, det är ingen bra idé. Då måste vi ta konsekvenserna och inte låta oss hotas.

Joakim Paasikivi säger flera gånger att det inte är någon idé att gå runt och oroa sig.

– Själv har jag aldrig haft ångest, och då har jag ändå gått igenom två skilsmässor och varit riktigt nere som människa. Men jag är inte rädd för kärnvapenkrig.

Vad händer om det kommer?

– Det har du säkert sett i någon av alla katastroffilmer. Jag har ägnat min karriär åt att försöka försvara Sverige och tänker inte bekymra mig över det jag inte kan påverka. Jag tror vi tar oss igenom detta.

Vi sitter tysta en stund.

– Fast, vem vet.