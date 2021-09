Miljöarbete prisas av Right Livelihood

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

”Dessa gräsrotsaktivister mobiliserar människor för att kräva sina rättigheter och skapa hållbar förändring där regeringar misslyckas”, säger Ole von Uexkull, vd för Right Livelihood, i ett uttalande som tillkännager 2021 års pristagare.

Miljöaktivism väger tungt bland årets mottagare av Right Livelihood-priset – tre av fyra mottagare verkar för en bättre miljö.

Klimatkämpen Vladimir Slivjak mottar priset för sina gräsrotskampanjer mot projekt kopplade till utvinning av fossila bränslen och bruk av kol- och kärnkraft i Ryssland. Freda Huson, som tillhör det kanadensiska urfolket Wet'suwet'en, belönas för sin kamp mot oljeledningar i Kanada och för arbetet med att bevara ursprungsbefolkningens kultur.

Organisationen Legal Initiative for Forest and Environment (Life), som verkar för att stärka miljöskyddet i Indien, är den tredje mottagaren av årets Right Livelihood-pris.

”I kampen mot en allt värre klimatkris, mäktiga företagsintressen samt terrorism tydliggör de att solidaritet och engagemang är nyckeln till en bättre framtid för oss alla”, säger von Uexkull i uttalandet.

Årets fjärde mottagare av den svenska stiftelsens pris på en miljon kronor är juristen Marthe Wandou från Kamerun. Hon mottar priset för sitt arbete med att bekämpa sexuellt våld mot barn och hjälpa offer för extremistgrupper som Boko Haram.