Ministermöte i Sverige om EU:s migrationspolitik

Justitieminister Gunnar Strömmer och migrationsminister Maria Malmer Stenergard, båda M, står som värdar för ministermötet som pågår under torsdag och fredag. Det är det första informella ministermötet under Sveriges EU-ordförandeskap. Under den första dagens samtal var en av programpunkterna att ”diskutera hur det irreguljära migrationstrycket på EU kan minska genom ett mer effektivt samarbete med tredjeländer kring återvändande”.

Ylva Johansson, EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor, justitieminister Gunnar Strömmer (M) och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M). Foto: Henrik Montgomery/ TT

När de två svenska ministrarna, tillsammans med EU:s migrationskommissionär Ylva Johansson, möter pressen efter den första dagens möten är det Maria Malmer Stenegard som först tar till orda.

– Förra året såg vi ständigt stigande flöden av oreglerade migranter till EU. Många medlemsländers kapacitet är under tryck, med fler människor som söker asyl än åren 2015 och 2016.

Under dagen diskuterade EU-ministrarna hur man bättre ska samarbeta sinsemellan och med tredje land vid utvisningar, berättar Malmer Stenegard som, i linje med Tidöavtalet, vill se unionen använda alla till hands stående medel för att få icke-behöriga att lämna EU.

– Det inkluderar handel, internationella utvecklingssamarbeten, diplomati och när så behövs juridiska vägar.

Inför ministermötet lanserade Österrikes förbundskansler Karl Nehammer idén om att bygga en barriär längs den bulgarisk-turkiska gränsen, för att stoppa migranter som kommer via Medelhavet och västra Balkan.

På väg in till ministermötet sade Sveriges EU-kommissionär Ylva Johansson till TT att det inte finns några pengar i EU-budgeten för att bygga murar eller stängsel.

– Om vi skulle lägga pengar på murar och stängsel så skulle det inte finnas pengar till annat.

Även EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har starkt motsatt sig en sådan åtgärd.