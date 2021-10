Minuten som ledde fram till mordet på polismannen i Göteborg

Klockan 22.34 onsdagen den 30 juni skjuts en 33-årig polisman till döds vid Vårväderstorget, i den södra delen av Göteborgsstadsdelen Biskopsgården. På fredagen åtalades en 17-årig pojke hemmahörande i stadsdelen för mord och tre fall av mordförsök.

Ett samtal inkommer till SOS-alarm klockan 22.33 den aktuella onsdagskvällen. Inringaren citeras i polisens utredning där hon beskriver hur hon ser ”a young African man with a gun” – en ung afrikansk man med ett vapen.

En minut in i samtalet utbrister hon: ”Nu hörde jag precis skott”.

Det är mordet på polismannen hon hör.

Den misstänkte gärningsmannens rörelser den 30 juni har kartlagts i detalj av polisens nationella operativa avdelning, Noa. Från lunchtid på onsdagen till strax efter klockan 01 natten mot den 1 juli filmas 17-åringen av övervakningskameror vid ett stort antal tillfällen.

Frågan om varför den 33-årige polisen sköts till döds är fortfarande öppen. Hans anhöriga har via sitt målsägarbiträde sagt till DN att de hoppas att rättegången ska kunna ge ett svar.

I förundersökningen framräder en bild av hur polismannen kastas rakt in i ett snabbt och dödligt händelseförlopp.

I polisutredningen framkommer att den åtalade 17-åringen minuterna före dödsskjutningen ska ha försökt mörda en eller flera individer i en grupp på tre personer från ett rivaliserande kriminellt nätverk i Biskopsgården.

Enligt polis och åklagare är den mordåtalade ynglingen kopplad till ett gäng från norra Biskopsgården. De tilltänkta offren tillhör ett nätverk i stadsdelens södra ände.

På en gård på Höstvädersgatan, något hundratal meter från det som snart är en mordplats, befinner sig de tre gängmedlemmarna.

– Vittnen har beskrivit hur en person kör in på gården på Höstvädersgatan och parkerar en sparkcykel. Han är mörkt klädd och bär ett blåvitt engångsmunskydd. Där inne på gården befinner sig tre personer, de tre tar sin tillflykt i nära anslutning till att gärningsmannen kommer in på gården. En av personerna springer runt husknuten, två personer springer in i olika fastigheter på gården, säger polisens utredningsledare Anna Bergkvist till DN.

Nu händer mycket, på mycket kort tid:

● Enligt polisutredningen följer den åtalade 17-åringen efter runt husknuten och avlossar ett skott mot den flyende. Kulan återfinns i en husvägg drygt 100 meter norr om platsen för mordet.

● Det tilltänkta offret springer söderut, ner mot Vårväderstorget.

● Samtidigt är polismannen som senare sköts till döds och hans kollega på väg mot torget söderifrån på mopeder, men de befinner sig en bra bit ifrån varandra. Kollegan har hört skottet som avlossades mot den den flyende mannen och rapporterar om det till polisens ledningscentral. Vid torgets norra ände ser han en springande man. Han tar han upp jakten i tro om att det kan vara den person som har avlossat skottet.

● Ungefär 30 sekunder senare är den 33-årige polismannen framme vid Vårväderstorgets norra kant. Samtidigt anländer den åtalade 17-åringen.

● Två skott avlossas. Ett av dem åsamkar polismannen ett dödade sår.

– Han har inte uppfattat att hans kollega håller på och griper den första mannen som kommer springande, utan han kör rakt fram. De skiljer sig åt i tid och han kommer 30 sekunder senare och möter gärningsmannen, säger åklagaren Linda Wiking.

Om den misstänkte gärningsmannen hann uppfatta att han avlossade skotten mot en polis är inte utrett.

– Det kan vi aldrig till hundra procent säga. Det är en bedömning som den personen själv gör. I de bästa av fall skulle personen själv berätta det, säger polisen Anna Bergkvist.

Nedstoppad i en midjeväska slängd i en skogsdunge hittades det konstaterade mordvapnet. En pistol av skorpionmodell som vid fyndtillfället var inställt att skjuta ett skott i taget. Foto: Polisen

Om den åtalade ynglingen ska kunna dömas för mord krävs att han hade för avsikt att döda när han avlossade skottet som träffade polismannen. Anna Bergkvist är säker på att så var fallet:

– Det som sker mot vår kollega är att man riktar vapnet mot en person med uppsåt att mörda den personen. Det är det som har kommit fram hittills, säger hon.

Utöver de videobilder som visar att den misstänkte befann sig i Biskopsgården så väl före som efter tidpunkten för mordet finns teknisk bevisning bland annat i form av dna-spår på kläder och ett munskydd som påträffats i ett skogsparti mindre än 500 meter från mordplatsen.

Den åtalade 17-åringen nekar till brott och har vägrat att samarbeta med utredarna.

