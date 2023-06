Kvinna på elsparkcykel knuffad – politiker misstänks och tar timeout

Logga in

– Vi har en händelse där en kvinna ringer in och berättar att hon har färdats på en elsparkcykel och i samband med det får hon en knuff av en man som sedan försvinner från platsen, säger Sara Andersson, polisens presstalesperson.

Polisen utreder vidare vad som har hänt.

Strax efter lunch berättar polisen att en man är misstänkt för misshandel och grov vårdslöshet i trafik. Den senare brottsrubriceringen har att göra med att kvinnan ska ha blivit knuffad ut i trafiken.

– Man har pratat med en person som är misstänkt i ärendet, säger Sara Andersson.

Den misstänkta personen är politiker i stadshuset i Malmö, enligt uppgifter till DN. Efter incidenten ska han ha försvunnit in i stadshuset via politikernas ingång. Strax därefter kom poliser till platsen och sökte efter mannen.

Den misstänkta mannen skulle ha deltagit i ett politiskt sammanträde, men uteblev, enligt uppgifter till DN.

Mannen företräder Moderaterna, som under förmiddagen var fåordiga kring händelsen. Under eftermiddagen uppger partiet att mannen tar en så kallad timeout.

– Alla förtroendevalda i moderaterna skriver under en kandidatförsäkran när man kandiderar. Där skriver man bland annat under på att man tar timeout i förekommande fall om man är i en rättsprocess. Med anledning av det tar den förtroendevalda timeout under tiden rättsprocessen är pågående, säger Aron Regnéll, politisk sekreterare för Moderaterna i Malmö.

Kvinnan ska ha fått sårskador på armarna vid händelsen och beskrivs av en person på platsen som mycket skärrad och uppriven.

DN har sökt politikern som tagit timeout.