Misstänkta IS-resenärer döms till fängelse

Bröderna greps på Landvetter flygplats i februari och åtalades i början av maj för så kallat resandebrott, enligt lagen om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet. Lagen är relativt ny och det är första gången någonsin som resandebrott prövas i domstol.

Kammaråklagaren Henrik Olin vid riksenheten för säkerhetsmål hävdar att de två göteborgarna, som hade flygbiljetter till Turkiet och som anmält till folkbokföringen att de flyttat från Sverige, planerade för vidare resa till Syrien, Irak eller Libyen. Enligt Henrik Olin hade de för avsikt att ansluta sig till terrorgruppen Islamiska staten, IS. I sin plädering yrkade han på tio månaders fängelse för de båda männen.

Tingsrätten dömer emellertid de båda bröderna till fängelse i åtta månader vardera.

– Jag är lite förvånad över att man har bedömt båda bröderna lika. Det är ju den yngre brodern som har legat bakom de här chattarna, säger advokaten Lennart Johansson, som företräder den äldre brodern.

I domen skriver rätten att det av chattarna framgår att den yngre brodern under runt ett och ett halvt år har haft olika kontakter för att få hjälp att resa till IS och att det är tydligt att hans äldre bror ska följa med. Vidare skriver tingsrätten att det är tydligt att de vill ansluta till just IS och att deras mål har varit att delta i strider.

”Tingsrättens slutsats är att det inte finns någonting i de redovisade chattarna som tyder på att NN [den yngre brodern] blivit påverkad att fatta beslut i någon riktning. Han förefaller mycket medveten om vad han håller på med”, står det i domen.

Åklagaren Henrik Olin under en paus i huvudförhandlingen i Göteborgs tingsrätt. Foto: Veronika Ljung-Nielsen

De två bröderna har genom hela rättsprocessen hävdat sin oskuld och sade i tingsrätten att de skulle flytta till släktingar i Libyen som de inte träffat på mer än 10 år. De hade emellertid inte pratat med någon av dessa släktingar inför resan och inte meddelat att de var på väg.

Det undersökningsmaterial som låg till grund för åtalet bestod till stora delar av chattar mellan den yngre av bröderna och en okänd person som i åtalet beskrevs som en rekryterare för IS.

Enligt åklagaren visade chattarna som ingår i förundersökningen att bröderna letade aktivt efter en möjlighet att strida för IS. Foto: Polisen

Den yngre brodern medgav inför rätten att det är han som skriver i chattarna, men hävdar att vad han skrev ska betraktas som ”pladder” och ”drömmerier” och att han inte hade för avsikt att gå med i terrorgruppen. Både han och hans äldre bror har emellertid uttryckt sympatier med IS, som de menar försvarar Syriens folk mot diktatorn Assad.

Foto: Polisen

Bröderna och deras försvarsadvokater hävdar vidare att det inte är fastställt att det faktiskt är en IS-rekryterare som skriver i chattarna, utan att det troligen är en hemlig agent från en utländsk underrättelsetjänst som ägnar sig åt en – möjligen olaglig – brottsprovokation.

Att materialet är insamlat av en icke specificerad utländsk underrättelsetjänst och har kommit åklagaren till del genom den svenska säkerhetspolisen, Säpo, framgår av förundersökningen.

Tingrätten skriver i domen att det faktum att den yngre brodern upprepade gånger och under en lång tid har försökt få hjälp att resa för att ansluta till IS gör att han kan ses som pådrivande i chattarna.

I domen står: ”Den utredning som presenterats ger därmed inte stöd för att det skulle vara frågan om ett brott som provocerats fram från polisens sida och som annars inte skulle ha begåtts”.

Vissa uppgifter i chattarna är maskade och brödernas försvarare menar att det faktum att de inte har kunnat kontrollera innehållet i sin helhet, och inte fått svar på vem den yngre brodern faktiskt kommunicerar med, innebär en begränsning av brödernas möjlighet att få en rättvis prövning i domstol.

– En av de invändningar som finns mot åtalet i den här delen handlar om vilka möjligheter det finns att kontrollera uppgifter som man har för avsikt att presentera i en domstol och som, enligt åklagarens uppfattning, ska kunna ligga till grund för en fällande dom, sade advokaten Pontus Lindgren inför rättegången.

Under rättegången medgav åklagaren Henrik Olin att materialet har brister, men menade ändå att de visar att bröderna hade för avsikt att ansluta sig till IS.

I domen står att ”Tingsrätten anser att avsaknaden av chattmaterial är en brist i utredningen men att den bristen inte är sådan att materialet framstår som ofullständigt eller att det blir svårt att bemöta eller försvara sig mot. Det är inte heller den enda utredningen i målet. Tingsrätten anser därmed att det finns skäl att tillmäta chattmaterialet ett relativt högt bevisvärde”.

– Jag hade kanske inte väntat mig att det skulle vinna gehör. Det är ju fri bevisprövning och så länge bevisningen inte är uppenbart irrelevant så ska den beaktas och sedan får man bedöma vilket bevisvärde den här, säger Lennart Johansson.

Han har vid 12-tiden på onsdagen ännu inte hunnit prata med sin klient, men säger till DN att så länge denne inte tänker acceptera tingsrättens avgörande så finns det goda skäl att överklaga domen.

Islamiska statens uppgång och fall ● Islamiska staten växte fram efter den USA-ledda invasionen av Irak år 2003. Extremistiska grupper infiltrerade sunnimuslimernas motstånd mot ockupationen. ● Under 2013 gick IS till offensiv och tog kontroll över den syriska staden Raqqa. I juni 2014 intogs Iraks näst största stad Mosul. ● I slutet av 2015 inleddes en bombkampanj mot IS. I december 2017 förklarade den irakiske premiärministern att kriget mot IS i Irak var över. ● I Syrien har dock terrorsekten IS kunnat bita sig fast i mindre enklaver främst i den norra delen av landet. Visa mer

