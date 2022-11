Misstänkta paret hade bostad på samma våning som GRU-agent

Paret, som är svenska medborgare men ursprungligen kommer från Ryssland, greps i sitt hem i tisdags av Säkerhetspolisen, med hjälp av nationella insatsstyrkan och Försvarsmakten.

Mannen häktades under fredagen misstänkt för grov underrättelseverksamhet mot Sverige och främmande makt. Hans fru är släppt på fri fot men misstänks för medhjälp i brotten. Paret misstänks ha bedrivit brottsligheten under nästan tio års tid. Enligt uppgifter till DN ska det misstänkta brottet ha skett via parets affärskontakter.

Vår granskning visar att paret haft en lägenhet på samma våning som en känd agent vid Rysslands militära underrättelsetjänst.

Paret greps i sitt hem i en villaförort utanför centrala Stockholm. Foto: Magnus Hallgren

Det misstänkta paret ägde mellan 1999 och 2015 en lägenhet i Moskva. På samma våning som det svenska parets bostad bodde Denis Sergeev, en av GRU-agenterna som ska ha varit inblandad i den uppmärksammade giftattacken mot Sergej Skripal 2018, i den engelska staden Salisbury.

Lägenheten ligger även på promenadavstånd från en fastighet som pekats ut som den ryska underrättelsetjänsten GRU:s akademi. I den fastigheten bodde bland annat den man som nyligen greps i Norge i slutet av oktober, misstänkt för spioneri.

Uppgifterna om GRU-agentens adress kommer från det undersökande journalistkollektivet Bellingcat, och baseras på myndighetsdokument som DN också tagit del av.

Läs mer: Misstänkt rysk spion deltog i övning om Nord Stream-sabotage

Mellan 2015 och 2019 stod sedan den misstänkta kvinnans dotter som ägare till lägenheten.

DN kan också berätta att paret, genom familjen, har kopplingar till en före detta chef inom svensk underrättelsetjänst. Det gäller en man som varit chef vid Militära säkerhets- och underrättelsetjänsten, Must, under flera år.

Familjekopplingen mellan paret och den tidigare Must-chefen etablerades efter att han gått i pension, och mannen ska inte ha träffat paret personligen.

– Jag har haft mina misstankar åt det här hållet, att de kan ha arbetat med underrättelseverksamhet, säger mannen till DN.

Tror du det kan ha inneburit någon säkerhetsrisk, med tanke på ditt arbete?

– Nej, eftersom det var ett tag sedan jag lämnade nu. Nästan ett decennium sedan, säger mannen.

Det misstänkta paret har hela tiden nekat till brottsmisstankarna.

Under fredagskvällen meddelade åklagaren Henrik Olin att mannen i paret misstänks ha kopplingar till just GRU. Den främmande makt, utöver Sverige, som han ska ha bedrivit olovlig underrättelseverksamhet emot är USA, enligt Olin.

Läs mer: Ryssland slår tillbaka efter gripandet: ”Antirysk hysteri”