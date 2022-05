Mona Sahlin: ”Det är klart vi måste gå med i Nato”

VAL 22

När Mona Sahlin nyligen åkte tåg såg hon att två småtjejer i sätena bredvid började tissla och kika på henne. Efter en stund vågade de sig fram.

– Är det du som är Fru Kanin?

För de allra flesta är Mona Sahlin en av de mest kända politiker som vi har haft. Men för en uppväxande generation är hon uppenbarligen mer känd som deltagare i TV4:s fredagsunderhållning Masked singer, iklädd kanindräkt. Tjejerna ville ha en autograf.

– Jag skrev Mona Sahlin. De tittade en stund och sa: kan du inte skriva Fru Kanin istället? Då gjorde jag det.

Hon var tidigare Natomotståndare men kriget i Ukraina har gjort att Mona Sahlin nu anser att Sverige bör ansöka om medlemskap i militäralliansen. Foto: Thomas Karlsson

Det har gått sex år sedan Mona Sahlin tvingades lämna sin tjänst som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Vi ses i hennes nya lägenhet på Kvarnholmen i Nacka, inte långt ifrån där hon växte upp. Det här är hennes del av världen, förklarar hon och blir närmast lyrisk över närheten till vattnet och kommunikationerna in till city.

Hon delar sin tid mellan Stockholm och dotterns familj i Hultsfred. Hon och maken Bosse hjälper till på dotterns hotell och tar hand om barnbarnen. Utöver det fungerar hon som stöd och samtalspartner till en grupp kvinnor.

– Det viktiga jag gör i dag är att vara mormor och vara mentor. Det är lagom och det känns viktigt.

Mona Sahlin är inte längre medlem i Socialdemokraterna och har heller ingen roll i partiet. Hon ser det i första hand som en markering mot sig själv att hon har lämnat politiken bakom sig.

– Jag är inte partist längre och behöver inte alltid jubla över allt som partiet gör. Att inte alltid behöva känna sig lojal. Men hela jag är ju sosse och kommer att fortsätta att vara det i hela mitt liv.

Efter de uppmärksammade händelserna med sin livvakt gick Mona Sahlin in i en djup depression. Foto: Thomas Karlsson

Under Mona Sahlins politiska karriär har S varit uttalade Natomotståndare, och alliansfriheten har varit en ledstjärna. Nu har kriget i Ukraina satt allt på ända. Den 15 maj ska S fatta beslut om Sverige bör söka medlemskap i militäralliansen eller fortsätta att stå utanför. Mona Sahlin är övertygad om att S kommer att förorda ett medlemskap.

– Det är klart att vi måste gå med i Nato. Om inte Putins krig i Ukraina skulle leda till ett nytt spår så skulle jag bli djupt besviken. Och någonstans har S alltid varit ett pragmatiskt parti.

Mona Sahlin beskriver sin egen process som en gradvis omvärdering. Först var det kriget mellan Ryssland och Georgien 2008, och sedan annekteringen av Krim 2014 som förstärkte bilden av att det behövs en nyordning. Kriget i Ukraina gav den sista knuffen. Den långa vänskapen med förre Natochefen Jens Stoltenberg har också bidragit till en djupare förståelse för organisationen.

– Alliansfriheten har undan för undan blivit obsolet. Mer och mer ett forum för det politiska ihågkommandet.

Mona Sahlin saknar inte politiken. Foto: Thomas Karlsson

Annars är det klimatfrågan som engagerar henne mest just nu. Hemma på väggen hänger en tavla med Greta Thunberg och hon återkommer flera gånger till hur viktigt det är att ta den unga generationens krav på allvar.

– Vi har knappt någon tid. Misslyckas vi med klimatet så handlar det inte bara om dig själv utan om dina barn och barnbarn. Det finns ingen fråga som är viktigare. Och det är politiken som måste kliva fram och våga ta svåra beslut.

Hon pekar på att S i valrörelsen 1994 gick in med kärva budskap om höjda skatter och slopad karensdag men att det ändå uppskattades av väljarna eftersom de förstod att det krävdes uppoffringar för att komma ur den ekonomiska krisen.

Samma sak gäller i dag fast med klimatet – bensinen blir kanske dyrare men ska vi klara klimatet måste alla vara beredda att ändra sina liv.

– Ibland kan det vara helt rätt att riskera att förlora val. Det modiga är att stå för det man tror på. Att säga: kära väljare, gillar ni inte det vi säger så får ni rösta på ett annat parti.

Mona Sahlin både tror och hoppas att Magdalena Andersson kommer att vara statsminister även efter höstens val. Foto: Thomas Karlsson

Det är inte självklart för Mona Sahlin att ställa upp på den här intervjun. De sista åren i yrkeslivet har tärt på krafterna och hon säger själv att hon är mycket skörare nu än under den aktiva tiden. Samtidigt är hon sig lik på andra sätt.

Hon levererar fortfarande snärtiga svar och markerar direkt när en fråga blir lite luddig. Hon vill heller inte recensera hur S har utvecklats sedan hon avgick eftersom hon upplevde det som ”jättejobbigt” när företrädaren Göran Persson återkommande hade åsikter om saker och ting.

Däremot pratar hon gärna om Magdalena Andersson, som hon både hoppas och tror har förmågan att bli en samlande kraft för partiet. Den nya S-ledaren har fått en bra start och har än så länge höga förtroendesiffror bland väljarna. Mona Sahlin tror att det beror på att hon i svåra situationer har lyckats hålla en konkret, stadig och inte flörtande stil.

– Hon är väldigt chosefri och jag tror att folk tänker mer på vad hon säger än hur hon ser ut. Hela hennes person och sätt att argumentera på är väldigt rakt och enkel. Det är heller inte så som det var på min tid att mycket handlade om vad vi kvinnor har på oss. Hon är lite som Angela Merkel – hon har hittat en stil och då kan man lägga den diskussionen åt sidan och koncentrera sig på vad hon säger, tycker och gör. Det är befriande att se.

Mona Sahlin delar sin tid mellan Hultsfred och den nya lägenheten på Kvarnholmen i Nacka. Foto: Thomas Karlsson

Samtidigt måste S och Magdalena Andersson manövrera i en annorlunda politisk miljö än den som Mona Sahlin verkade i. Hon har sparat en present som hon fick från de amerikanska konsulter som hjälpte S i valet 1994. På den tvålliknande glasfiguren står valresultatet ingraverat: 45,2 procent (fast enligt SCB fick S 45,3 procent).

– Den där självbilden finns kvar i socialdemokratin än i dag. Att det där är det normala, det är så stora som vi socialdemokrater fortfarande är.

Hon pratar fortfarande om partiet som ”vi” och framhåller att S har en bit kvar innan man har frigjort sig från självbilden att per definition alltid vara det enda parti som kan bilda regering.

Jag har alltid haft svårt för dem som med sorg i rösten säger att arbetarklassen blir mindre och mindre

Under sin egen tid som partiledare inledde hon inför valet 2010 ett samarbete med Miljöpartiet. Analysen var att samarbeten var nödvändiga för att kunna bilda regering och Mona Sahlin ville blicka mot mitten istället för vänsterut. Partiet tvingade henne dock att även ta med Vänsterpartiet. Att hon inte stoppade det kallar hon i dag för ett av sitt politiska livs största misstag. Hon tvingades avgå efter valförlusten.

Så vad tror Mona Sahlin att det krävs för att S ska fortsätta regera i höst? Att kriget kommer att prägla de kommande månaderna är inte nödvändigtvis till S nackdel, men det kommer inte att räcka för att vinna valet. S måste dessutom förhålla sig till en befolkning som allt mer definierar sig som medelklass, menar hon.

Mona Sahlin är inte längre medlem i Socialdemokraterna men säger att hon ändå kommer att vara sosse i hela sitt liv. Foto: Thomas Karlsson

Mona Sahlin understryker att S ända sedan partiet bildades har velat ha en utveckling där allt färre var fast i arbetarklassens usla villkor. Gratis utbildning var till exempel ett sätt för att arbetarklassen skulle kunna ta sig vidare till ett annat liv.

– Jag har alltid haft svårt för dem som med sorg i rösten säger att arbetarklassen blir mindre och mindre. Jag tänker: vad bra, var det inte det som var meningen? Att gå från ett tufft ekonomiskt liv till att få nya livschanser och komma vidare i livet.

Hon sammanfattar sin egen grundsyn på socialdemokratin i ett uttryck: ”Du har alltid en chans till”. Det ska finnas en möjlighet att komma tillbaka för den som misslyckats i plugget, hamnat i kriminalitet eller i IS grepp. Hon tycker också att S borde anstränga sig mer för att nå fram till dem som bor i utsatta områden.

– När socialdemokratin växte fram för 100 år sedan så var det i de områden som arbetarklasen bodde som partiet var som starkast. Vi fanns där problemen var som störst för det var där möjligheterna skulle växa. Så är det inte nu, det är precis tvärtom. Vi är starka på Södermalm men inte i Fittja eller Rosengård.

Bland den uppväxande generationen är Mona Sahlin numer mest känd som ”Fru Kanin”. Foto: Thomas Karlsson

2016 tvingades Mona Sahlin lämna sina dåvarande uppdrag efter att hon skrivit osanna intyg till sin livvakt. Händelserna väckte stor uppmärksamhet och utlöste en depression.

– Jag har mått skitdåligt och var djupt deprimerad i ganska många år. Det jag gör just nu är att må bra. Att bit för bit se hur jag kan göra nytta för min egen skull.

Hon säger att hon inte på något sätt kritiserar mediernas rätt att granska makthavare men att hon blev sårad eftersom hon upplevde bevakningen som kränkande på ett personligt plan. Det var också knäckande att hantera mediestormen helt ensam.

– Men jag skyller inte på medierna, det var ett antal händelser i livet som gjorde att lusten tog slut bara.

– Mattan rycks undan och man börjar tycka illa om sig själv. Jag började undra om jag bara åstadkommit elände i hela mitt liv – har jag gjort något som är bra över huvudtaget? Den typen av frågor rullade i mig och då hamnade jag i en djup depression.

Hon fortsätter att följa den politiska debatten men det sker på andra villkor än tidigare.

– Nu är det mer med nyfiken blick som jag följer det som händer. Men det är inte så att jag kastar mig över tv:n när det är partiledardebatt. Jag tycker fortfarande att de är apjobbiga att se. Det är så förutsägbart. Been there, done that.

Hon har fortfarande en del kontakter med gamla vänner i partiet. På frågan vem som blir statsminister efter valet i höst svarar hon:

– Jag både hoppas och tror att det blir Magdalena Andersson. Jag tror att hon har betydligt större möjligheter än Kristersson.

Mona Sahlins politiska karriär Född 1957 i Sollefteå. Uppväxt i Nacka. Gick med i SSU i början av 1970-talet och var bland annat ordförande i SSU-kretsen Nacka-Värmdö. Valdes in i riksdagen 1982 som den dittills yngsta riksdagsledamoten. Utnämnd till arbetsmarknadsminister 1990. Blev vice statsminister efter valet 1994. Lämnade sin riksdagsplats 1996 efter den så kallade Tobleroneaffären. Återkom till regeringen som biträdande näringsminister 1998 och hade sedan flera olika ministerposter fram till S valförlust 2006. Tillträdde som partiledare för Socialdemokraterna 2007. Avgick som partiledare 2011. Visa mer

Avgångarna Efter avslöjanden om att ha använt statens kontokort för privata utlägg avgick Mona Sahlin 1996 från sin ministerpost och lämnade även riksdagen. Händelsen kallas för Tobleroneaffären eftersom hon bland annat hade köpt två Toblerone på kortet. Efter valförlusten 2010 framkom interna krav i S på att Mona Sahlin skulle ställa sin plats som partiledare till förfogande. 2011 avgick hon från posten och efterträddes av Håkan Juholt. 2014 utsågs Mona Sahlin av regeringen till nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. 2016 tvingades hon lämna uppdraget efter avslöjanden om att hon utfärdat falska intyg till sin livvakt. Hon fälldes för brottet osant intygande och dömdes till 80 dagsböter. Visa mer

