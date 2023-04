Mordvapen i gängkonflikt beslagtaget – tonåringar åtalas för grovt vapenbrott

– Det är ett väldigt bra arbete från span som lett till att vi hittade vapnet samtidigt som vi kunde gripa två unga personer som vi bedömer har rekryterats av ett nätverk för att hantera vapnet, säger kammaråklagare Daniel Jonsson som lett förundersökningen.

Daniel Jonsson är vidare övertygad om att gripandet av de två tonåringarna och beslaget av vapnet förhindrade ett våldsdåd som sannolikt var planerat att genomföras i närtid efter gripandet.

Under arbetet använde polisen en rörelsestyrd övervakningskamera som sattes upp i en lägenhet i Bredäng. Polisens intresse för lägenheten väcktes i mitten av januari när två av polisen kända kriminella stoppades på Ekerö. Poliserna noterade då att en av dem som kontrollerades hade en lägenhetsnyckel som det stod ”Bredäng” på. Polisen lät de stoppade personerna behålla nyckeln, men man lyckades via koden på nyckelbrickan spåra den till en lägenhet i Bredäng. Lägenheten var uthyrd i andra hand via en sajt på nätet.

Polisen satte span på bostaden då man misstänkte att den användes av personer som är kopplade till ett av de kriminella nätverken i södra Stockholm. Den 24 januari gjorde man en så kallad dold husrannsakan i lägenheten och hittade då en Glockpistol som låg under en madrass. I samband med husrannsakan satte man också upp en rörelsestyrd kamera i lägenheten. Vapnet byttes ut mot en replika.

Polis och åklagare är övertygade om att 16- och 18-åringen rekryterats av nätverket för att hantera vapnet. Man tror också att beslaget förhindrade ett planerat våldsdåd. Foto: Polisen

Två dagar senare dök 16- och 18-åringen upp. Under en halvtimmes tid kunde polisen se dem leka och sikta med vapnet som de plockade fram från under madrassen när de kom in i lägenheten.

Sedan slog polisen till – innan man klev in i lägenheten använde man sig av distraktionsgranater. 16-åringen hoppade ut genom fönstret, ett fall på fyra meter, men kunde gripas på gräsmattan. 18-åringen greps i lägenheten. Det visade sig då att de hade ytterligare ett vapen med sig – en Glockpistol där stommen var 3D-printad.

Polisen fick snabbt ett förhandsbesked av forensikerna att de fått träff på den Glockpistol som legat gömd under madrassen. Analysen visade att det vapnet hade använts vid mordet på en 25-årig man vid Jordbro pendeltågsstation den 4 januari.

Samma vapen användes också då en lägenhet besköts i Kallhäll den 12 januari. I bostaden som utsattes för skottlossningen befann sig anhöriga till en 25-årig person som anses vara en av frontfigurerna på ena sidan av det pågående gängkriget i Stockholm.

Här är den Glockpistol med ett tillhörande magasin med 24 patroner som låg gömt under en madrass i en lägenhet i Bredäng. Det användes bland annat vid mordet på en 25-årg man i Jordbro i januari. Foto: Polisen

Vapnet ska ha använts vid ytterligare en skjutning, enligt källor till DN.

Enligt uppgifter till DN har vapnet använts av det nätverk som kan kopplas till den så kallade Kurdiska räven.

Hur kommer det sig att man vågar använda ett och samma vapen vid flera dåd?

– I normalfallet brukar kriminella få undan vapen som betraktas som ”heta” så fort som möjligt. Nu verkar det som att allting går så fort att man inte hinner göra sig av med dem, alternativt att man är rädd att inte hinna få fram ett nytt vapen, säger Daniel Jonsson.

Han har också noterat att i flera utredningar som han har varit involverad i så tycks mycket gå väldigt fort.

– Det är som att man inte hinner vidta de försiktighetsåtgärder som man ”borde”, vi hittar många flera spår än vi brukar, säger han.

Polisen satte upp en övervakningskamera i lägenheten. Två dagar senare klev en 16- och en 18-åring in. De gick direkt fram till sängen för att plocka fram det gömda vapnet. Foto: Polisen

De åtalade förnekar brott och har valt att inte säga någonting under förundersökningen. En av dem har dock hävdat att de var i lägenheten för att vänta på en större leverans av cannabis.

Ytterligare åtal kommer senare att väckas mot tre andra personer i ärendet. De sitter häktade misstänkta för bland annat grovt vapenbrott, grovt rån, grovt narkotikabrott och försök till grovt narkotikabrott. En av dem är en 23-årig man som i juli 2021 efterlystes av svensk polis då han var misstänkt för mordet på 12-åriga Adriana. Mannen befann sig då i Turkiet. Misstankarna mot honom avskrevs dock när han kom tillbaka till Sverige.