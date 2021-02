Morfar hade dynamit på vinden – då kom Nationella bombskyddet

Vid infarten till ett hus i ett litet villaområde i Västerås står en stressad mäklare. Ett dödsbo ska säljas och köparna är oroliga över gammal dynamit som hittats på gården. Det är juni, gassande sol och nästan 30 grader varmt.

Mäklaren avslutar sitt samtal, skjuter upp solglasögonen i pannan och närmar sig bombteknikerna. När de är klara vill han gärna ha ett papper på att huset nu är fritt från sprängmedel.

Operatörerna Linus och Göran, som båda egentligen heter något annat, säger att de får återkomma om den saken.

Det är Liza Lyckeryds släkt som bott i huset. Hennes morfar har genom åren pysslat med olika saker på gården – en ”uppfinnarjocke”. Det var när släktingarna gick igenom gamla saker på vinden som de gjorde upptäckten.

– De hittade ett paket och tog upp det, tittade och doftade på det. Sedan såg de att det står ”Alfred Nobel” och Nitroglycerin, berättar Liza Lyckeryd.

Göran är redo att gå in och undersöka den gamla dynamiten som hittats på gården. Foto: Lotta Härdelin

Hon tror att dynamiten kan ha legat i huset sedan hennes morfar byggde det 1931.

– Det är klart att man blev lite rädd när de hållit på och bollat med det och doftat på det.

Dynamiten står på övervåningen i ett uthus. Linus, som är i slutet av sin grundutbildning som bombtekniker, får gå och hämta den under Görans handledning.

De konstaterar båda att dynamiten är väldigt torr, men måste försäkra sig om att det inte finns någon sprängkapsel gömd i den pappersliknande massan. De hittar ingen sådan och påsen bärs ut och dumpas i bombkulan – den klotformade stålcontainern där sprängmedel kan transporteras.

Bild 1 av 4 Foto: Privat Bild 2 av 4 Påsen med den gamla dynamiten placeras i en korg och bärs bort till bombkulan. Foto: Lotta Härdelin Bild 3 av 4 ”Det är klart att man blev lite rädd när de hållit på och bollat med det och doftat på det”, säger Liza Lyckeryd om hur hennes släktingar hanterade dynamiten när de hittade den. Foto: Lotta Härdelin Bild 4 av 4 Mäklaren Tobias Nordesjö har aldrig varit med om att Nationella bombskyddet har behövt tillkallas inför en försäljning. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

När Göran får höra att Liza Lyckeryds släktingar både lyft och luktat på dynamiten skakar han på huvudet.

– Nu var den väldigt torr, men hade det varit lite annorlunda hade de kunnat försvinna allihop.

Mäklaren får inte något bevis på att byggnaden är fri från sprängmedel – något sådant går inte att intyga. Möjligen kan han få ett papper på vilken insats som gjorts. Han får ett nummer att ringa, sedan sätter sig Göran och Linus i bilen och kör vidare.

Granater och gammal dynamit – så kallad konventionell ammunition – kan vara övningsladdningar som legat i marken sedan andra världskriget. De kan också ha tagits hem av någon – kanske en militär – som sedan haft dem som prydnadsföremål.

Den konventionella ammunitionen hanteras i många fall, efter bedömning av bombskyddet, av polisen i regionen där den hittas. Men om det finns minsta tveksamhet kring vilket sprängämne det handlar om, eller hur det går att hantera, kallas Nationella bombskyddet in.

Under tre månader 2018 och en bit in i januari 2019 pågick en sprängmedelsamnesti – där privatpersoner kunde lämna in sprängmedel till polisen, utan att få följdfrågor. Över 1,7 ton lämnades in och bombskyddet hanterade sammanlagt 2.596 sådana ärenden under 2018 och 2019.

Förra årets siffra landade på 1.021 ärenden. Bedömning och hantering av den konventionella ammunitionen uppskattas utgöra ungefär 80 procent av bombskyddets uppdrag.

En annan typ av föremål som bombskyddet hanterar är det som kallas för improviserade sprängladdningar. Det kan handla om allt från explosiva anordningar gjorda på konventionella sprängämnen till egentillverkade föremål med pyrotekniska eller egna kemiska blandningar. Det som utmärker dem är att de är konstruerade för att användas i brottsligt syfte.

Förra året omhändertog Nationella bombskyddet 189 sådana föremål och ytterligare 183 farliga objekt av annan karaktär – exempelvis anordningar som inte klassas som sprängladdningar, men ändå kan utgöra en risk för omgivningen.

De farliga föremålen hittas antingen efter larm från allmänhet eller polis, eller hemma hos misstänkta personer i husrannsakningar.

En natt i maj förra året väcks insatsledaren Mikael, som egentligen heter något annat, av ett telefonsamtal från en polis som är mitt uppe i en husrannsakan. Polisen har hittat en väska som han misstänker kan innehålla sprängmedel. Mikael ber honom slå på kameran på sin telefon. När bilden visas i Mikaels mobil vaknar han till ordentligt.

– Det första jag ser är en genomskinlig ziplockpåse med en mobiltelefon högst upp och något slags paket längre ner. Jag säger: Lägg ifrån er det där och evakuera bostaden.

Mikael bedömer att delarna i påsen skulle kunna utgöra en fjärrutlöst bomb. Han och hans kollegor åker till huset och när Mikael klivit i bombdräkten, tagit sig upp till väskan och röntgat den visar det sig att det verkar stämma.

Bombteknikerna ska se till att varken de själva eller någon annan utsätts för risk, men måste samtidigt säkra bevisning. Det kan vara svåra avvägningar att göra.

– Visst hade jag kunnat förstöra laddningen på plats och sedan tacka för mig. Bomben hade kunnat gå till detonation och rummet förstöras, men ingen hade kommit till skada, säger Mikael.

I stället beslutar han och hans kollegor, efter noggrann undersökning av bomben, att ta med sig den, för spårsäkring på annan plats.

– I det här fallet gjorde vi bedömningen att den gick att flytta utan att det skulle innebära en risk att laddningen detonerade.

”Det kändes som att vi hanterade en handgranat nästan varje vecka”

Sprängladdningen transporterades till en plats där den undersöktes av bomb- och kriminaltekniker och i oktober förra året kunde en ung man dömas till fängelse i två år och sex månader, för bland annat brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Det finns inget facit för hur bombskyddet ska hantera varje enskilt fall. Mikael berättar att när han började som bombtekniker för fem år sedan bestod de farliga föremålen till stor del av handgranater.

– Det kändes som att vi hanterade någon nästan varje vecka. Då var det ovanligare att man sprängde i trapphus. Nu spränger man oftare rena sprängladdningar och det börjar mer och mer dyka upp fjärrutlösta laddningar.

Handgranaterna är oftast mer förutsägbara – det är lättare att exempelvis räkna ut hur stort riskområdet är, säger Mikael. De improviserade laddningarna är mer komplicerade. De kan vara fjärrutlösta med en telefon, offerutlösta – genom att någon exempelvis startar en bil – eller kan det handla om en tidsinställd bomb.

– De improviserade laddningarna kan bli fruktansvärt stora och har mer sprängmedelsverkan.

Under bombhunden Elvis årliga certifiering ska han – i ett lagerrum som stinker av kemikalier – visa var sprängämnen finns. Foto: Lotta Härdelin

Antalet husrannsakningar där Nationella bombskyddet har biträtt den regionala polisen har ökat kraftigt de senaste åren. Från några ärenden per månad under 2019 till flera husrannsakningar varje vecka förra året, totalt 202 stycken.

Marie Borgh, högsta chef på Nationella bombskyddet, säger att detta lett till att fler sprängladdningar kunnat omhändertas.

– Vi kan, vid exempelvis en husrannsakan, se farliga föremål eller komponenter som andra inte reagerar på.

Varje sprängladdning som omhändertas, säger hon, innebär sannolikt ett sprängattentat mindre.

– Man bygger inte den typen av laddningar utan att man har tänkt att använda dem.

”Det är inte roligt att tänka på vilken skada de skulle kunna orsaka”

En avgörande del i Nationella bombskyddets arbete för att upptäcka farliga föremål är bombhundarna. Förutom i husrannsakningar används de i säkerhetssökningar, för att se till att området är fritt från sprängmedel. Till skillnad från narkotikahundar kan en bombhunds miss leda till katastrof. Därför certifieras hundekipagen årligen och bara de hundar som klarar testen kan fortsätta i verksamheten.

– De är en central del i vår verksamhet, säger Marie Borgh.

Hon berättar att vissa sprängladdningar som bombskyddet hittar väcker fasa.

– Man kan bli förskräckt. Vissa har kompletterats med exempelvis spikar för att få större effekt. Det är inte roligt att tänka på vilken skada de skulle kunna orsaka.

De uppsamlade granaterna plockas ur bombkulan för att undersökas. Foto: Lotta Härdelin

När Göran och Linus lämnar Västerås styr de bilen med bombkulan mot ett allt mer glesbebyggt landskap. Göran har arbetat som bombtekniker i många år och har under otaliga bilresor genom Sverige undersökt och samlat in dynamit, granater och annat som hittats. För Linus del är det första gången han är ute och samlar in så kallad konventionell ammunition.

Han är i 40-årsåldern, men har hunnit jobba i 14 år som polis. Efter en omfattande rekryteringsprocess blev han hösten 2019 antagen till grundutbildningen för bombtekniker.

Grundutbildningen är tuff, ett ständigt flöde av ny information. Ibland tvivlar Linus och undrar om han kommer att kunna leva upp till det som förväntas av honom. Han medger att farligheten är en del i det han lockas av, men säger att han är lika dragen till de tekniska delarna, av noggrannheten och kunskapen man måste ha och utveckla.

Nästa stopp ligger mitt i skogen utanför Avesta. Även detta hus ska säljas och den nuvarande ägaren tror att granaten som nu ska inspekteras har fungerat som dekoration. Linus beskriver ingående vad han ser och vad som tyder på att den inte är skarp.

Granaten som förvarats under många år i en privatbostad visar sig vara ofarlig. Foto: Lotta Härdelin

Efter en stund blir Göran, som redan försäkrat sig om att föremålet är ofarligt, otålig. Tiden är knapp och de har ett arbete att utföra. Han lyfter upp granaten i händerna och tar sig ut ur huset.

– Skrot, mumlar han och lägger in den i bakluckan på bilen.

De hämtar upp ytterligare två granater som lämnats in till Försvarsmakten och kör vidare till en stor nedsänkt grusgrop, lite utanför Stockholm. Detta är destrueringsplatsen, men också stället där sprängämnen på ett säkert sätt kan undersökas. Linus och Göran drar fram en röntgenapparat ur bilen.

På området finns några trasiga bilar, bakkärran på en lastbil och en stor sandgrop. På marken ligger rester av saker som förstörts: Sladdar, metallskrot och plastbitar.

Röntgenbilden visar att det kan vara sprängämnen kvar i botten på två av granaterna – de måste förstöras. De placeras i den stora sandhögen. Det är ett omständligt projekt som Linus får ansvara för. Han gräver en grop och lägger i granaterna. I gropen läggs också en ny dynamitgubbe.

Bild 1 av 2 Linus bakar ut sprängladdningen som ska användas för att destruera de gamla granaterna. Foto: Lotta Härdelin Bild 2 av 2 Linus gräver ner granaterna som ska sprängas i sandhögen. Foto: Lotta Härdelin Bildspel

Göran och Linus tar skydd.

– Här ska tändas! ropar Linus.

– Här ska tändas! svarar Göran.

– Tänt var det här! ropar Linus.

– Tänt var det här! svarar Göran.

En gnista letar sig blixtsnabbt fram genom sladden som går ner i sandhögen. Explosionen blir stor, smällen stark och dov. Sanden kastas upp i en pelare i höjd med talltopparna.

Upphämtade gamla granater och annan konventionell ammunition sprängs under ordnade former på en plats strax utanför Stockholm. Foto: Lotta Härdelin

Bombskyddschefen Marie Borgh säger att omhändertagandet av farliga föremål inte bara stoppar sprängdåd, utan också hjälper till att lägga underrättelsepusslet kring vem som gör vad och hur.

När en bomb väl har exploderat är det svårt att se vad det handlat om för laddning. Odetonerat sprängmedel kan däremot gå att spåra.

– Det kan vara märkt. Då kan vi se att exempelvis en del dynamit kommer från Polen. Det behöver inte vara illegalt infört utan det används på byggen och andra ställen. Vi kan också se att en del av handgranaterna kommer från forna Jugoslavien, säger Marie Borgh.

På sikt hoppas Marie Borgh att det ökade antalet omhändertagande av farliga föremål leder till färre sprängningar – även om hon inte tror att det helt kommer sluta användas som metod av kriminella.

– Det kommer de nog alltid att göra, men vi måste bli duktigare på att förebygga, förhindra och lagföra.

Under slutproven ska de aspirerande bombteknikerna klara ett antal övningar - med och utan bombdräkt - för att bli godkända på grundkursen. Foto: Lotta Härdelin

En av de första riktigt kalla dagarna i oktober är Linus på plats utanför Linköping. Efter ett halvår är det dags för honom och hans sex kollegor att utexamineras. Linus är spänd och nervös, men blir fokuserad när han tilldelas rollen som teamledare. Hans kollegor ska arbeta med honom, men det är hans prestation som ska bedömas.

Övningen han står inför är den typ av insats som Nationella bombskyddet kanske är mest känd hos allmänheten för: Undersökning av ett misstänkt föremål som hittats någonstans i samhället.

I det här scenariot ligger det vid en kraftstation som försörjer ett sjukhus med starkström. Under väktarens rond har han sett två okända män, som sedan försvunnit från platsen. Han hittar en väska, tittar i den och tycker att det ser ut som något som kan vara farligt. Polis tillkallas, som kontaktar bombskyddet.

Det första som utvärderas är vilka frågor Linus ställer till polisen och väktaren. Ju bättre information, desto större chans att lösa uppgiften utan att någon eller något kommer till skada.

– Vad är det för typ av föremål, var står det och varför skulle det vara en bomb? Hur ser hotbilden ut? Varför skulle man vilja spränga huset?

Ganska snabbt drar Linus slutsatsen att det rör sig om en tidsinställd bomb och att han har kort om tid på sig. Han kan antingen välja att minimera riskerna när bomben väl detonerar, eller försöka oskadliggöra bomben innan det sker.

– Jag säger till mina kollegor: Vi jobbar mot tid. Order: slå tiden.

De tar fram bombroboten som ska lokalisera bomben och förstöra den.

Foto: Lotta Härdelin

Explosivämnena ligger inuti en röd väska. De laddar roboten med ett vapen och riktar spetsen mot väskan. Om skottet hamnar fel och bomben detonerar riskerar hela kraftstationen att sprängas i bitar.

– Man får planera för att allt kan gå åt helvete.

Skottet går av och väskan förstörs. En del av gräset har bränts bort och platsen luktar krut.

Övningsledaren, som inte är känd för att ge beröm i onödan, säger att han inte har några anmärkningar.

– Bomben är död.

Både Linus och hans kollegor från grundutbildningen blir godkända och i slutet av oktober gör Linus sin första dag som fast anställd på stockholmsbaseringen.

– Jag har varit polis i 14 år, det är gött att få en nystart. Att jobba här innebär en konstant utveckling, både för gruppen och för mig personligen. Det kan aldrig bli slentrian.

I sitt arbete som bombtekniker hoppas han kunna bistå i situationer där ingen annan kan kliva in – oavsett om det handlar om ett nytt Drottninggatan, någon med ett bombbälte eller ett misstänkt föremål på stan.

– Det är där vi och jag kommer göra mest nytta, att vara en del av polisen som har en förmåga att lösa de komplicerade problemen.