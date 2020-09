Morgan Johansson om lägret Moria: ”Grekland har ett eget ansvar”

Flera hjälporganisationer har larmat om läget på den grekiska ön Lesbos efter branden som utbröt i flyktinglägret Moria förra veckan. Tusentals personer, också barn, har tvingats sova under bar himmel i flera nätter och larmar om brist på mat och vatten.

Inrikesminister Mikael Damberg (S) har kallat situationen för en humanitär katastrof och Sverige har via Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, skickat hjälp i form av bland annat tält, filtar och toaletter.

Ett tiotal EU-länder har bestämt sig för att tillsammans ta emot omkring 400 ensamkommande barn och unga från lägret. Enligt justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) har Sverige inte blivit tillfrågade av EU eller Grekland att ta emot personer från Lesbos.

– Det har jag ingen information om att vi skulle fått. Även om vi skulle fått det så har vi inte de rättsliga möjligheterna att kunna fatta ett ad hoc-beslut som andra länder kan, säger han.

Morgan Johansson säger till DN att det i så fall skulle krävas ett EU-beslut.

– Det gjorde vi 2015 när vi gjorde omfördelningar från bland annat Grekland och Italien och också utanför EU, från Turkiet. Då fanns det ministerrådsbeslut, det finns det inte nu, säger han.

Om frågan kommer från EU, Grekland eller väcks i ministerrådet vad blir Sveriges svar?

– Det kan jag inte spekulera i. Vi har inte den rättsliga grunden för att kunna fatta de besluten. Då krävs ett ministerrådsbeslut. Det är bättre att ha ett fast och stabilt regelverk att luta sig mot i de situationerna, säger han.

Morgan Johansson betonar att Grekland har ett eget ansvar för situationen på ön.

– Jag har suttit i ministerrådet i sex år och lyssnat till en rad migrationsministrar från Grekland. Var och en har sagt att deras asylsystem snart kommer att fungera igen men vi har inte sett det. Det fanns 13.000 personer i Moria, det var ungefär lika många som kom till Sverige under två veckor 2015. Och det är ungefär så många som vi under en månad under 2016 fattade beslut om. Det antal vi klarade av att besluta om på lite drygt en månad har grekiska myndigheter inte klarat av på flera år. Det är huvudproblemet. Man måste få ett beslut om man får stanna eller inte. Många har knappt ens fått träffa en handläggare, säger han.

Morgan Johansson hävdade förra veckan att regeringen inte kan agera, att ansvaret vilar på Migrationsverket.

”Vad gäller en eventuell överföring av asylsökande från Grekland så är det Migrationsverket som fattar beslut och inte regeringen”, sade han i en skriftlig kommentar till TT.

Men Migrationsverket har sagt till SVT att de inte har några möjligheter att gå förbi Dublinförordningen, som säger att man måste vara på plats i det land man söker asyl i.

Vidare sa ministerns pressekreterare till SVT att regeringen inte kan agera och ge Migrationsverket i uppdrag att ta hit människor eftersom man då skulle strida mot grundlagen.

Men det stämmer inte, enligt Louise Dane, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet samt styrelseledamot för Barnrättsbyrån.

– Det regeringen enligt grundlagen inte får göra är att styra hur Migrationsverket ska besluta i enskilda ärenden. Däremot får regeringen ge generella instruktioner till Migrationsverket, det sker varje år genom exempelvis regleringsbrev, säger hon till DN och fortsätter:

– Migrationsverket har inte något tydligt eget mandat att besluta om att hjälpa de här personerna till Sverige, den frågan ägs framför allt av regeringen. Regeringen kan, om den vill, besluta att hjälpa ett antal personer till Sverige men kan inte besluta att Migrationsverket ska bevilja personerna asyl här och inte heller hur Migrationsverket ska tolka Dublinförordningen i deras enskilda ärenden, säger hon.