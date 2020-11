MP-ledaren om miljön: ”Det var nästan som att bli frälst”

Är det allom givet att Miljöpartiet ska fortsätta att samköra med Vänsterpartiet och Feministiskt initiativ? I ett Göteborg som blivit en mildare form av mardröm att styra politiskt, är många nyfikna på svaret.

På DN:s fråga svarar Miljöpartiets kommunalråd och gruppledare, utan att tveka:

– Nej! Det är en praktisk konstruktion som fungerar i det läget vi är i nu. Jag är väldigt glad för att vi hittade det samarbete som vi har. Men sedan har vi ett val... och efter det får vi se.

Karin Pleijels 58-åriga historia innehåller skiften och erfarenheter som förklarar mycket av hennes politiska prioriteringar i dag.

Som när hon 21 år gammal klev ut från Ringhals kärnkraftverk och flög till Australien. Där, på en cykel, bestämde hon sig för att försöka rädda världen. Det är så hon säger.

Därför är Karin Pleijel i dag inte en välbetald fysiker på något stort teknikföretag.

– Tekniken har förstört så mycket på planeten, då behövs ingenjörer för att ställa det tillrätta!

Men ”välbetald fysiker” hade hon nog annars kunnat vara, om det inte vore för denna självpåtagna mission, civilingenjör från Chalmers i teknisk fysik och miljövetenskap som hon har i cv:t, följt av 13 år som forskande ingenjör på IVL Svenska miljöinstitutet.

Först tekniker. Sen mattelärare på gymnasiet. Nu heltidspolitiker. Hon säger:

– Jag är en rastlös själ. Jag har en stark tro på att man bara har ett liv på sig. Det är därför jag har bytt yrke några gånger.

Ute bland klipporna inte långt från hemmet i nordöstra Göteborg. Foto: Jenny Ingemarsson

I Göteborgs burgna stadsdel Örgryte växte Karin Pleijel upp, född Calander. Såväl farfar som farfarsfar var målarmästare. (Släkt med Agneta Pleijel är hon bara i avlägsen form, författaren är syssling till hennes make Håkan.)

Men ”kärleken med stort H”, som hon säger, bodde i miljonprogrammets Bergsjön, så dit kom flyttlasset att gå.

– Naturen och mångkulturen lockade, jag har alltid känt mig dragen till den. Till mer tolerans än vad jag upplevt kan finnas kring typiska radhus, till en plats där det är högt i tak. Vi fick grannar som var från Finland, assyrier, från Turkiet, romer från Polen – och många andra nationaliteter.

Vid folkomröstningen om kärnkraften 1980 hade väljarna tre alternativ att ta ställning till. Här är deras märken. Foto: TT

Typisk blev inte heller yrkesvägen för Chalmersstudenten som tyckte att tekniken var så spännande att hon inför folkomröstningen om kärnkraften 1980 gjorde en plansch till stöd för det som kallade ”Linje 1”, den som var mest positiv till utbyggnadsplanerna.

– Jag tyckte då att kärnkraft var vettigare än kol och olja, så jag var lite positivt inställd till kärnkraften då, det där att kunna få ut så mycket energi ur atomernas sönderfall.

Så hon sökte teknisk praktik på Ringhals, det stora kärnkraftverket norr om Varberg.

– Jag vände nog där, säger hon.

Vad hände?

– Jag fick olika insikter, om strålningen, om vilken nonchalans vi har inför strålning som inte luktar eller känns.

En bild inifrån en av Ringhals kärnkraftsrekatorer. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Karin Pleijel berättar att hon på Ringhals hade manliga kolleger som hon reagerade på.

– Alla som vistades inne på området bar en dosimeter. Man fick inte utsätta sig för mer än upp till en viss nivå radioaktivitet under en tidsperiod. Men några kolleger manipulerade dosimetern bara för att kunna jobba lite längre och tjäna mer pengar. Jag hörde män som sa att det inte spelade nån roll, för de tänkte ändå inte skaffa barn.

Karin Calander, som hon hette på den tiden, på en bild från en fredsmanifestation i Australien. Foto: Privat

Så ut från Ringhals steg hon 1983 och promenerade vidare rakt in i antikärnvapen- och fredsrörelsen. Men även med pengar sparade för att ha råd med drömresan till Australien tillsammans med sin bästis.

– Den resan, ett halvår under 1984, kom att bli den viktigaste händelsen i min livstråd. Det var där, när vi cyklade och liftade med lastbilar upp längs kusten från Sydney till Cairns och träffade folk i freds- och alternativrörelsen, som jag fick min stora insikt att jag skulle hålla på med miljö.

Jag fick en sån väldigt stark insikt om moraliskt ansvar, nästan som att bli frälst

Resan gav henne också en distans till föräldrar, syskon och studierna.

– Plötsligt var allt så fruktansvärt långt borta. Jag fick en sån väldigt stark insikt om moraliskt ansvar, nästan som att bli frälst. Därefter inriktade jag de studier jag hade kvar mot miljö.

Examensarbetet gjorde hon på IVL, och där visade sig även den blivande livskamraten gömma sig.

Runt innergården i det gamla rådhuset vid Gustav Adolfs torg har de olika partierna sina lokaler. Foto: Jenny Ingemarsson

– Vi sågs första gången i ett luciatåg. Jag lockade med Håkan i Afrikagruppens sångkör som vi hade här i Göteborg. När Nelson Mandela frigavs 1990 åkte han ju först till Sverige och i Globen samlades alla körer med Afrikakoppling för att sjunga. På tåget hem därifrån fattade jag att vi skulle gifta oss.

Anti-kärnkraft. Fred. Anti-apartheid. Och – trädkramande.

När motorvägen upp mot Uddevalla började byggas klättrade motståndarna upp i träden för att försöka rädda ett skogsparti vid Ödsmål. Det var hösten 1987 och ockupationen ändade med att 420 personer dömdes för ohörsamhet mot ordningsmakten. Karin Pleijel var på plats – men tillhörde inte dem som togs av polisen.

– Jag var med och protesterade mot bilismens utbredning på naturens bekostnad. Jag gick en kurs i civil olydnad hos Per Herngren (känd plogbillsaktivist, DN:s anm). Det är ju en viktig ventil i en demokrati.

Den gamla delen av rådhuset i Göteborg är från 1672, ritat av Nikodemus Tessin den äldre. Men här, där Karin Pleijel står, är det i den mer omtalade delen av byggnaden som Gunnar Asplund ritade och som byggdes 1937, då för att inte minst hysa domstolslokaler. Foto: Jenny Ingemarsson

Där, i Ödsmål, började Karin Pleijel snudda vid det då relativt nybildade Miljöpartiet.

– Bland trädkramarna fanns några livs levande MP:are. Där och då kände jag mig inte så identifierad med dem, däremot med MP:s grunder, solidariteterna. Men jag hade en kollega på IVL som tyckte att jag kunde gå med på ett möte, och det gjorde jag, men oj vad kaotiskt det var.

Så vad tänkte hon då? 26-åringen som nio år gammal hade skrivit en insändare i tidningen och frågat ”Varför finns det skolor med över tusen elever i? Det blir bara så att de börjar knarka med mera”, hon tänkte att...

– ... de behövde någon som höll ordning.

Klara för riksdagen! Det är 20 september 1988 och Miljöpartiet har precis röstats in. På gruppbilden var Åsa Domeij en nyckelperson, efter starka tv-framträdanden i valspurten. Fr v Ragnhild Pohanka, Birger Schlaug, Åsa Domeij, Per Gahrton och Eva Goes. Foto: Leif R Jansson/TT

Åsa Domeij hade i den vevan gjort intryck. Hon som i en tv-debatt inför valet -88, inte minst genom att prata om säldöden, ”gick genom rutan”.

– Jag upptäckte att jag försvarade Åsa mot mina kompisar och insåg att jag att jag tyckte ju som hon. Det gällde kritiken mot den ohämmade materiella tillväxten i västvärlden, helt ohållbart.

Under 14 år ända fram till dess att politiken 1 januari 2015 blev ett heltidsuppdrag jobbade Karin Pleijel som lärare på Göteborgs Tekniska College som ägs och drivs gemensamt av Volvo och Göteborgs stad. Därifrån är hon nu tjänstledig.

I soffan i Miljöpartiets mötesrum i Stadshuset. Kommunalråd har hon nu varit i snart sex år. Foto: Jenny Ingemarsson

Varje politiker i Göteborg som är intresserad av att påverka behöver numera förhålla sig till Sverigedemokraterna. Även om partiet bara har sju av 81 mandat får de till och från utslagsrösten. Hur ska man förstå stödet för SD? Karin Pleijel ser en ledtråd till utvecklingen i den omtalade boken The Road to Somewhere av David Goodhart.

– Tesen i boken där man delar upp folk i såna som ser sig som varsomhelstare eller någonstansare... jag tror att mycket av förklaringen ligger där. Vi i Miljöpartiet har ett stort öra till forskningen, men vi måste också ha ett öra mot marken. Där tycker jag kanske att både vi och andra brast, och jag hoppas på vårt nya språkrör. Det var för få som hade ett bra öra mot marken, och SD bara växte.

Åretruntcyklist kallar hon sig, Karin Pleijel. I uppdraget i trafiknämnden driver hon cykelfrågorna hårt. Foto: Jenny Ingemarsson

Till de frågor där SD närmast regelmässigt röstar tvärtemot MP hör klimatpolitiken. Sedan förra valet tillhör åretruntcyklisten Karin Pleijel oppositionen i Göteborg och är utöver att vara gruppledare andre vice ordförande i trafiknämnden även ledamot i gruppen ”Fossilfritt Göteborg”. Den blocköverskridande gruppen försöker hitta förslag för att göra vad som krävs för att staden ska nå FN:s 1,5-gradersmål.

Men miljöpartisterna i stan anser att det går på tok för sakta. I ren frustration har de tillsammans med de rödgrönrosa satt samman listor på åtgärder som den politiska majoriteten sagt nej till.

Tidigare i höst: Karin Pleijel och andra engagerade protesterar mot planerna på ett stort bilgarage på Skeppsbron. Foto: Gertrud Ingelman

Men – hur ”stillstående” skulle Göteborg behöva bli för att Karin Pleijel skulle känna sig mer tillfreds?

– Det blir inte tråkigare att vara göteborgare i en fossilfri stad jämfört med en fossilberoende. Politiken måste skapa ramar som gör att utsläppskurvorna knäcker neråt men innanför den ramen kan vi ha hur kul som helst. Fler måste förstå att det inte är så skrämmande att åka bil lite mindre.

Volvobolagen är klart största privata arbetsgivare i Göteborg. Lägger det en hämsko på politiken?

– Det kan nog bli så. Många blir lite ängsliga. Men Miljöpartiet har i regeringen drivit Industriklivet. Industrin är en viktig del av det här landet, men ska vara en del av lösningen, innanför den knäckta utsläppskurvan.

MP-förslag som fått nobben Miljöpartiet i Göteborg sammanställde nyligen en lista med förslag från mandatperioden som man ”klimat-oppositionsparti” drivit och, skriver de, ”där styrande partier hade kunnat gå längre”: Klimatbudgetar som visar ”kvarvarande koldioxidutrymme”, strategi för trähus för minskad klimatpåverkan vid byggen, miljökrav vid markanvisning, att utlysa ”klimatnödläge”, subvention av kollektivtrafikkort, skärpt klimatväxling, kompensation främst för tjänsteresor med flyg, ytterligare cykelsatsningar under pandemin, att diskutera förslag som begränsar biltrafiken. Källa: Miljöpartiet. Visa mer

Den som lyssnar till Karin Pleijels väg genom livet kan få intryck av ett det varit som en rak motorväg från Ringhals till kommunstyrelsen. Men... inte riktigt så, så senare tid. På vår fråga om hon förordar någon av alla kandidater till språkrör efter Isabella Lövin passade hon på svaret. När vi undrade om det aldrig varit aktuellt för henne själv att kandidera svarade hon:

– Jag har tackat nej faktiskt, i år.

Trots att hon inte stod till förfogande gav Karin Pleijel ett tag 19 gånger pengarna på en stor spelsajt.

Så här såg oddslistan ut hos ett spelbolag för en tid sedan. Då fick den som trodde på Karin Pleijel, som inte kandiderade, 19 gånger pengarna som nytt språkrör för MP:

Riksdagsledamot har hon inte heller blivit – än. Men 2014 var det nära, partiet fick två mandat härifrån (Lise Nordin och Valter Mutt) och hon stod trea på valsedeln.

– Om jag hade blivit vald då och Håkan varit frisk hade jag en plan att cykla hela vägen till riksdagshuset, säger Pleijel.

Men det kom att visa sig att hon behövde hålla sig hemma.

– Min mamma hade blivit dement, det var som att ha en fyraåring ensam i lägenheten på andra sidan stan. Så fick min man cancer och gick på cellgifter. Han är friskförklarad nu, tack och lov. Men han har, tyvärr måste man säga, fått en del pengar i ersättning via IVO. Han blev utsatt för allvarliga felbehandlingar. Fruktansvärt dåligt var det.

Själv har Karin Pleijel haft bättre tur med sin egen vård. Få har nog anat att hon parallellt med kommunalrådsvardagen det senaste året har behandlats för bröstcancer.

Karin Pleijel under fjolårets budgetdebatt i fullmäktige i Göteborg – fyra dagar efter att hon opererats. Foto: Tomas Ohlsson

– Jag opererades fyra dagar före budgetdebatten i november i fjol, säger hon.

Sjukdomen upptäcktes efter en rutinkontroll på mammografin.

– Det är inget som vi har i släkten så beskedet kom chockartat. Men det var otroligt bra hanterat av sjukvården, jag kom in i ett välfungerande maskineri. Mammografin gjordes 21 september och 30 oktober låg jag på operationsbordet och under våren gick jag på strålbehandling.

Vi som följer kommunstyrelsemöten och fullmäktigedebatter har knappast märkt något av detta. Hur har du mått?

– Jag har inte känt mig sjuk. Kanske har det hjälpt till att jag har en bra grundkondis. Men jag hade en stor sjal på mig under budgetdebatten i fjol, det är väl det enda synliga.

Forskning pekar på att ett sådant besked som du fick ofta sätter sig på psyket.

– Det var en liten långsamväxande tumör och med en tidig upptäckt. Men visst, innan jag visste hur farlig den var... hade jag bara tre månader kvar eller..? Det var för övrigt när vi presenterade budgeten för media som jag skulle få provsvaren. Jag var tvungen att gå tidigare från den presskonferensen.

Bild 1 av 2 I skogen, med kikaren. Foto: Jenny Ingemarsson Bild 2 av 2 Foto: Jenny Ingemarsson Bildspel

När vi funderar kring fotografering till denna intervju kommer vi att prata om vad hon gör utöver att jobba och cykla till och från hemmet. Det visar sig att hon även ägnar sig åt att i organiserad form plocka skräp, hon sjunger i kör, broderar i grupp, går i skogen, nattvandrar...

Vad säger du om att du med ditt sätt att vara kan uppfattas som väl präktig, fri från alla laster?

– Ja, det kan låta präktigt. Men jag gör det jag gillar att göra, till exempel att försöka leva någorlunda som jag lär, oavsett vilka etiketter andra sätter på det. Att gå all-in i saker som inspirerar mig ger mig också tillfredsställelse. Men absolut, ett duktig-flicka-syndrom har jag nog burit med mig. Och det har sitt pris att inte lyssna tillräckligt på kroppen, sömnen har till exempel varit en slingrig historia.

Den där flickan som sex år gammal och ute med pappa på fisketur i Göteborgs skärgård demonstrerade vartåt den inre kompassen pekade.

– När vi hade fått upp några torskar och vitlingar låg de i en hink och sprattlade och kippade i luften efter vatten. Jag tyckte det var förfärligt att se och övervägde olika konsekvenser. Sen tog jag hinken och hystade fiskarna överbord. Pappa blev inte glad.