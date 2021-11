MP anklagar C för låst läge i förhandlingarna

De närmaste dagarna står mycket på spel i svensk politik. På torsdag ska Socialdemokraternas kongress välja Magdalena Andersson till Stefan Löfvens efterträdare som partiledare. Om hon också blir landets nästa statsminister är däremot långt ifrån klart.

Centerpartiet var ultimativa under sommarens regeringskris: villkoret för att S och MP ska få behålla regeringsmakten är att utlovade reformer rörande skogen och strandskyddet läggs fram. Under hösten har de tre partierna suttit i förhandlingar, men motsättningarna är långt ifrån överbryggade. Särskilt skarpa är de mellan C och MP.

Och redan i nästa vecka kan det vara dags för statsministeromröstning i riksdagen.

I detta känsliga läge väljer Miljöpartiet att göra ett skarpt utspel. Partierna har hittills varit ovilliga att kommentera förhandlingarna, men MP:s Maria Gardfjell ger både S och C skulden för man inte lyckats lösa konflikten som kan utlösa en ny regeringskris.

– Socialdemokraterna och Centerpartiet måste bidra mer i förhandlingarna. De anstränger sig inte. De verkar ha tagit för lätt på det här och verkar tro att Miljöpartiet bara kan köras över, men faktum är att även våra röster räknas i en statsministeromröstning, säger Maria Gardfjell som sitter i riksdagens miljöutskott och är MP:s talesperson för landsbygd och skogsbruk.

Hon tycker att Socialdemokraterna och även statsminister Stefan Löfven har uttalat sig på ett sätt som inte tar hänsyn till Miljöpartiet behövs lika mycket som övriga partier för att det ska bli en överenskommelse.

– Det är arrogans att säga att nu ska vi bara se till att det här genomförs. Det visar att Socialdemokraterna är ett utpräglat maktparti medan vi ser mer till de sakfrågor som är på bordet.

– Vi kommer ju inte att skriva fram en proposition på ett departement där vi har ministerposten utan att vi är med på noterna, säger Maria Gardfjell.

Mest kritisk är hon till Centerpartiet som hon anklagar för att agera bromskloss.

– Vi är väldigt förvånade över att förhandlingarna inte går snabbare fram. Centerpartiet har fastnat i prestige.

Men centerpartisterna var ju tydliga redan i somras med att ni fick regeringsmakten mot att ni levererar propositioner enligt deras krav. Varför skulle de då gå med på att kompromissa med er?

– Centerpartiet säger att de vill genomföra strandskyddsutredningens förslag rakt av, men den innehåller en rad undermåliga förslag som måste bearbetas. Det framgår av remissinstanserna att mycket är inte juridiskt genomförbart. Centerns syn är orimlig, säger Maria Gardfjell.

Även i skogspolitiken kvarstår olösta motsättningar men bilden Maria Gardfjell ger är ändå att låsningarna är störst ifråga om strandskyddet. MP slåss bland annat för att om strandskyddet mjukas upp på vissa ställen så måste det skärpas på andra, för att tillgodose friluftslivet och den biologiska mångfalden.

Hur långt är ni beredda att driva detta?

– För Miljöpartiet kan en överenskommelse aldrig ske på bekostnad av allemansrätten eller den biologiska mångfalden.

En statsministeromröstning är inte långt borta. Får ni förhandlingarna i mål till dess?

– Jag hoppas att vi är klara då men i så fall måste Centern bli mer aktiva.

DN har sökt Centern för en kommentar.

Sajten Altinget citerade på tisdagseftermiddagen S-riksdagsledamoten Isak From som säger att en uppgörelse om skogen kan vara färdig att presenteras under onsdagen. Uppgiften dementeras dock av DN:s källor inom MP och de bekräftas inte heller av Centern.

Stridsfrågorna Strandskydd är bestämmelser om vid vilka stränder man får eller inte får bygga. Finns för att värna allemansrätten och naturen. Möjligheter att bygga mer strandnära efterfrågas inte minst i många landsbygdskommuner för att kunna erbjuda mer attraktivt boende. Centerpartiet vill mjuka upp reglerna, som försvaras av Miljöpartiet. Skogen är omstridd på flera sätt. Grundkonflikten handlar om produktion kontra naturvård. Centerpartiet månar om äganderätten och skogsindustrin medan Miljöpartiet prioriterar den biologiska mångfalden.

