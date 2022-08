MP: Vi kan inte ha evig ekonomisk tillväxt

VAL 22

Efter sju år i regeringsställning valde Miljöpartiet att hoppa av samarbetet i samband med att Magdalena Andersson blev statsminister. Den direkta orsaken var att M, KD och SD fick igenom sin budget som innehöll en del nedskärningar på klimatpolitiken.

Men inför höstens val är MP berett att åter ingå i en regering.

– Sedan vi lämnade regeringen ser vi att klimat- och miljöpolitiken verkligen har saktat av. S visar inte de ambitionerna i klimatpolitiken som måste till. Det har blivit tydligt sedan vi lämnade att deras ambitioner har minskat betydligt. Sättet att få en ambitiös miljö- och klimatpolitik är att MP ingår i en regering, säger Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson.

Om ni kommit fram till att ni gör bäst nytta i en regering, varför lämnade ni då regeringen?

– Vi lämnade för att det var en budget som gjorde att takten i omställningen saktade ned. Vi kan inte sitta och styra på de mandaten.

Foto: Nicklas Thegerström

Janine Alm Ericson har suttit i riksdagen sedan 2014 och var under en kort period statssekreterare innan MP lämnade regeringen. Som talesperson för MP:s ekonomiska politik vill hon att Sverige styr mer mot klimatomställning. MP vill bland annat satsa 100 miljarder kronor per år under en tioårsperiod för att fasa ut fossila bränslen och göra investeringar i omställningen.

– Det är mycket pengar. Men det blir betydligt dyrare om vi inte gör omställningen nu. Vi vill slopa överskottsmålet och övergå till ett balansmål. Vi vill låna pengar för att göra den här omställningen eftersom vi ser att vi inte har råd att vänta med den.

MP går inte till val på att öka skattetrycket men vill se en del omfördelningar inom det nuvarande systemet.

– Vi ser att vissa miljö- och klimatskatter måste öka. Vi vill till exempel höja flygskatten. Vi vet att ekonomiska incitament är ett väldigt kraftfullt verktyg. Det som är dåligt ska vara dyrt och det som är bra ska vara billigt. Vi ser till exempel att bonus malus-systemet för bilar följer den principen och det kan vi tänka oss att titta på på flera områden.

Foto: Nicklas Thegerström

Hur ser du på att många människor tycker att MP fördyrar och försvårar deras tillvaro genom olika pålagor?

– Vi kommer inte att klara framtiden om vi inte gör den här omställningen. Sen målar våra politiska motståndare ut allting som MP:s fel, som till exempel plastpåseskatten som drevs fram av Liberalerna. Men de positiva effekterna med mer gröna jobb, mer exportinkomster och stärkt svensk ekonomi kommer inte fram i debatten.

I sin programförklaring för den ekonomiska politiken skriver MP: ”Ständig ekonomisk tillväxt i traditionell bemärkelse är inte möjlig på en planet med begränsade resurser.” Janine Alm Ericson menar att det ekonomiska systemet i dag inte tar hänsyn till vilka effekterna blir på miljön och klimatet.

– Vi ser hur jordklotet utarmas. Vi kan helt enkelt inte fortsätta med en sådan utveckling för då har vi sågat av den gren vi sitter på. Det finns ingen planet B. Allt som räknas är BNP-siffror. Vi har infört att man i budgeten även ska titta på andra välfärdsmått så man ser hur ekonomin som helhet utvecklar sig.

Är MP emot tillväxt?

– Vi kan inte ha en evig ekonomisk tillväxt utan att ta hänsyn till naturens gränser.

– Man behöver se till att all ekonomi styr mot ökad hållbarhet och det handlar om allt ifrån skattesystemet, investeringarna, hur vi hanterar våra pensionspengar och de finansiella marknaderna.

Foto: Nicklas Thegerström

Kan du förstå att många uppfattar det som att MP vill att vi ska få det lite sämre?

– Fast det finns inget som säger att det behöver bli så. Klimatinvesteringarna och satsningarna på miljön är sånt som kommer att ge oss mer, det ger oss fler gröna jobb, exportinkomster och en ekonomi som är mer hållbar. Det handlar inte om att ta upp mer resurser ur jordskorpan eller släppa ut mer. Det är klart att vi kan ha en ekonomisk utveckling utan att utarma planeten.

Vilka livsstilsförändringar är det som krävs för att inte öka konsumtionen och utsläppen?

– Individen kan göra en del men det är politiken som måste peka ut riktningen och göra förändringar i lagstiftningen och ge ekonomiska incitament. Individer måste räkna med att få ett annat sätt att leva men inte nödvändigtvis sämre.

– När man säger att man måste ändra för den enskilde låter det alltid som att det är uppoffringar som måste göras. Men att bo i en stad med mer grönska för att politiken har bestämt sig för att det ska vara mer grönska och mindre bilar, lättare tillgång till kollektivtrafik och bättre cykelvägar. Det blir inte sämre, det blir bättre.

Vilket är det viktigaste kravet ni kommer att ha i en eventuell regeringsförhandling?

– Vi ser att vi måste få till klimatomställningen. Vi kommer inte att stötta en regering om vi inte kan se tydliga utsläppsminskningar.