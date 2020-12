MSB befarar fler fyrverkeriskador i år

På flera orter i Sverige ställs officiella nyårsfiranden in för att undvika folksamlingar i hopp om att bromsa smittspridningen. I bland annat Västerås och Eskilstuna har man valt att avboka pyrotekniska tillställningar, rapporterar nyhetsbyrån TT.

I Göteborg meddelar polisen att man tvingas höja beredskapen för fyrverkerier som avfyras illegalt.

Under de senaste åren har antalet fyrverkeriskador som kräver slutenvård minskat, enligt Socialstyrelsens statistik. Men skadorna väntas nu öka på nytt när fler väljer att köpa egna fyrverkerier, skriver Nyhetsbyrån Siren.

– Tanken med stora fyrverkerier för allmänheten har framför allt varit att minska privatskjutandet genom att bjuda på något som är mer festligt, säger Rolf Weinander, handläggare på enheten för explosiva varor på MSB till nyhetsbyrån.

Han menar att storleken på privata fester kan komma att påverkas av corona och därför är risken för skador i år svårbedömd.

Enligt Socialstyrelsens patientregister minskade antalet personer som lades in för vård under 2019 med 57 procent jämfört med 2018. Siffran sjönk från 28 till 12 patienter. Under det senaste årtiondet har genomsnittet legat på 24 personer.

Vad som ligger bakom minskningen av antalet skadade patienter är dels tillståndskravet för att få skjuta raketer med styrpinne som infördes 2019, enligt MSB. Men även den omfattande utbildningen i pyroteknik där man måste ha gått igenom B- eller C-utbildning hos en samordnare, som är godkänd av MSB, förklarar Rolf Weinander.

– I grunden är det kravet som ligger bakom, säger han till Nyhetsbyrån Siren.

Andra sorters fyrverkerier utan styrpinne är fortfarande tillåtna att hanteras utan tillstånd. Enligt MSB:s egeninsamlade statistik från landets akutmottagningar var det ingen av fjolårets inrapporterade skador som orsakades av raketer med styrpinne.

Västra Götalands län har drabbats hårdast sett till antal skador det senaste årtiondet. Sammanlagt har 59 patienter varit inlagda för slutenvård med fyrverkeriskador. Därefter kommer Stockholms län och Skåne med 51 skadade respektive 44.

