Muharrem Demirok: SD sätter Sveriges säkerhet på spel

Det känns som en tentaperiod, men studentoverallen är utbytt mot kostym. Så beskriver Muharrem Demirok sina dagar den sista veckan före extrastämman där han ska väljas till partiledare för Centerpartiet.

Vi slår oss ner i ett rum på partikansliet ett stenkast från riksdagen. Lutad mot väggen står en affisch med Annie Lööf. Efter tolv år ska den stridbara Centerdrottningen efterträdas av en man som fram till helt nyligen var kommunpolitiker i Linköping.

Det finns mycket att lära, medger Demirok.

Demirok är uppvuxen i Vårby Gård. ”Väldigt mycket är fint också i de här områdena, det finns en känsla av samhörighet bland många men också en rädsla och ett våld som ingen människa ska behöva utsättas för. Det skrämmer mig”. Foto: Roger Turesson

Han axlar sin nya roll i en dramatisk tid då utrikes- och försvarsfrågor ligger i topp på agendan. Den komplicerade Natoprocessen flätar samman den svenska partipolitiken med de stora världshändelserna. Regeringen har stora problem med att hantera situationen, anser Muharrem Demirok.

– Jag förstår att regeringen är under press men då gäller det att ha is i magen. En del uttalanden från regeringen på sistone är olyckliga, där man går in och värderar olika protester när politikens främsta uppgift är att stå upp för rätten att protestera.

Han syftar både på Erdogandockan som hängdes upp av prokurdiska aktivister, och aktionen då högerextreme Rasmus Paludan brände Koranen utanför den turkiska ambassaden. Bägge händelserna ledde till hårda reaktioner från den turkiska regeringen.

– Man kan förstå att det väcker känslor men börjar vi ge avkall på rätten att protestera det så är vi på ett sluttande plan, då har vi gett efter för de starka påtryckningar som kommer nu.

Särskilt kritisk är Muharrem Demirok till kopplingar mellan koranbränningen och Sverigedemokraterna. Det har visat sig att Chang Frick, som är programledare i SD:s tv-kanal Riks, varit inblandad i förberedelserna inför Paludans aktion vid Turkiets ambassad. SD-ledaren Jimmie Åkesson avfärdar kopplingen mellan partiet och Frick som irrelevant, men Muharrem Demirok anser att den ”gör situationen ännu läskigare”.

– När kopplingarna från en uppenbar provokation går rakt in i regeringsunderlaget, då blir jag orolig.

Muharrem Demirok är ny på Centerns riksdagskansli. Fram till valet ifjol var han kommunpolitiker i Linköping. Foto: Roger Turesson

Varför blir du orolig?

– För att vi har en del av regeringsunderlaget som medvetet sätter Sveriges säkerhet på spel. Natoprocessen gör vi inte för att det är kul att gå med i en förening, utan för att Ryssland hotar inte bara Sveriges utan hela Europas frihet. Och när man medvetet går in och försöker sabotera den processen, då sätter man Sverige i en väldigt knepig sits.

– Ulf Kristersson borde se sig själv i spegeln och fråga sig hur det här regeringsunderlaget fungerar.

Vad anser du att statsministern ska göra åt saken?

– Om jag var Ulf Kristersson skulle jag sätta mig ner med de andra partiledarna i regeringen och diskutera vad som faktiskt står på spel. Vi kan inte ha en del i regeringsunderlaget som finns med i diskussionerna kring ett aktivt sabotage mot Natoprocessen. Det gynnar inte Sverige intresse. Däremot gynnar det Ryssland.

Du har ju en egen personlig relation till islam. Vad känner du när du ser någon bränna Koranen?

– Egentligen ingenting. Jag förstår att människor kan känna väldigt starkt för det här men det är upp till oss själva om vi ska låta oss provoceras.

Vad betyder islam för dig?

– Jag kallar mig kulturell muslim. Jag är varken särskilt troende eller praktiserande men jag är född med en muslimsk tradition omkring mig. Kring visa högtider träffas man över generationsgränserna, äter gott, dricker gott och så är det inte mycket mer än så. Hälften av min släkt, på mammas sida, är svensk och där firar man jul och påsk.

Muharrem Demirok ser en del bra saker i Tidöavtalet som Centern kan komma att rösta ja till, som delar av kriminalpolitiken och satsningar på primärvård. Foto: Roger Turesson

Du har också turkiska rötter, genom din far. Vad betyder Turkiet för dig?

– Jag har släkt där som vi har besökt många gånger. En farbror till mig drev ett lantbruk där och tills han gick bort hälsade vi på honom ofta. Men jag är svensk, det här är mitt hemland, och jag är i en process för att avsäga mig mitt turkiska medborgarskap.

Har du röstat i turkiska val?

– Nej, aldrig, skulle inte falla mig in. Det är Sverige som är mitt hemland. Människor i Turkiet får ta ansvar för sin situation.

Är Turkiet en demokrati?

– Jag skulle säga att Turkiet är en hybriddemokrati. Det ska ju hållas ett val i maj. President Erdogan är också vald i ett allmänt val, men det finns samtidigt uppenbara inskränkningar i yttrandefriheten och minoriteters rättigheter. Det är en nation som går väldigt tydligt åt det auktoritära hållet.

Till din personliga historia hör också att du två gånger dömts för misshandel. Har du varit våldsam vid något annat tillfälle utöver detta?

– Nej, jag är ingen våldsam person och det finns inga dolda misshandlar.

Kan du förstå att det kan vara svårt att få ihop bilden av en person som säger sig vara fridsam men vid två tillfällen tar till så mycket våld att han döms för misshandel?

– Jag förstår att frågan ställs, det är rimligt. Men jag har inte misshandlat någon som inte kommit upp.

Muharrem Demirok beskriver sig som ”kulturell muslim” men när koranen bränns känner han ”egentligen ingenting”. Foto: Roger Turesson

Du växte själv upp i en Stockholmsförort som numera klassas som utsatt och du har beskrivit miljön som stökig. Vad ser du för orsaker bakom gängkriminaliteten och skjutningarna?

– Jag känner inte igen mitt gamla Vårby Gård. Fysiskt ser det likadant ut men det är ett helt annat område. Det jag ser nu är en total empatilöshet i det här oerhört grova våldet och en total avsaknad av känsla för andra oskyldiga människor. Det är svårt att säga att det bara beror på sociala orättvisor. Men det är klart att utanförskapet ökar och i utanförskapet finns det en mylla där gängen kan gro.

Fakta. Det här är Muharrem Demirok Aktuell: Föreslagen som Annie Lööfs efterträdare som ordförande för Centerpartiet. Valet sker på en extrastämma i Helsingborg den 2 februari. Politiska uppdrag: Tidigare kommunalråd i Linköping, ledamot i Centerns partistyrelse, riksdagsledamot sedan valet i fjol, utbildningspolitisk talesperson. Ålder: 46 år. Familj: Sambo och två barn. Bakgrund: Uppvuxen i Stockholmsförorten Vårby gård med svensk mamma och pappa från Turkiet. Studier: Statsvetenskap vid Linköpings universitet. Brottslighet: Dömd för misshandel vid två tillfällen i sin ungdom. Övrigt: Tidigare ordförande i fotbollsklubben Åtvidabergs FF. Visa mer